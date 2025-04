Bobby Larios considera injusta su salida de MasterChef Celebrity Generaciones 2025 y exhibe favoritismo

Tras convertirse en el quinto eliminado de ‘MasterChef Celebrity Generaciones’, Bobby Larios no solo dejó atrás su delantal negro, sino también una experiencia que, aunque agridulce, lo marcó profundamente.

A días de su salida, el domingo 27 de abril, el actor y conductor rompió el silencio y habló con franqueza en TVNotas sobre lo que, en su opinión, influyó en su eliminación: desde favoritismos hasta roces con los jueces.

El platillo con el que intentó mantenerse en competencia, titulado ‘Volver a empezar’, fue un homenaje a su historia personal. Sin embargo, una cocción fallida de los hongos y un cambio de último minuto sellaron su salida. “Tenía unas aceitunas... no sabía si ponérselas o no”, reveló Larios.

Según relató, fue el chef Herrera quien le sugirió añadirlas, aunque él dudaba.

“Lo pongo y bueno, a la hora de que pasó lo corta, empieza Poncho, lo prueba y me dice: ‘Se me hace que la carne está muy cocida’, pero no, era término medio, solo que a ellos les gusta muy roja, casi cruda. Luego Herrera lo probó y empezó a decirme que: ‘Nosotros los de Monterrey y la carne’, y dije: ‘Ya valí’. Y luego pasó Zahie… me dio la estocada final”, recordó. Bobby Larios

Bobby Larios se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity Generaciones. / Instagram: @masterchefmexico

Bobby Larios, eliminado de Masterchef Celebrity 2025, cree que haber contestado a la chef Zahie le valió su salida

Larios también detalló el momento en el que defendió su platillo ante la chef Zahie, quien ha sido señalada como muy estricta lo cual —sospecha— podría haber influido en su salida.

“Zahie lo prueba y avienta sus platos. Ya sé lo que tiene: alto de esto, alto del otro, alta la sal. Ahí le contesté de una manera… cuando defiendes tu platillo es como defender a tu hijo o a tu perrito”. Bobby Larios

“El cambio de ponerle las aceitunas fue lo que me tronó, porque subió el ácido. Y me quedé pensando: ‘¿Lo habrá hecho con maña el chef Herrera?’”. Bobby Larios

Aunque reconoció que forma parte del juego, el exparticipante consideró que no todos recibían el mismo trato por parte del jurado. “Hay otros compañeros a los que les daban buenos consejos o les hablaban muy dulces, pero a otros ni nos pelaban”, acusó. “Comentábamos algo y explotaban… pero el respeto no estaba”.

Bobby Larios acusa favoritismo de los chefs con los más jovenes

Para Larios, el trato preferencial era evidente. “Con los millennials y los otros chicos todo eran sonrisas, y con otros no. Yo pienso que sí había favoritismo, quizá porque son chavos y no tienen tanta madurez”, dijo. “Se reían con ellos súper bien, y llegaba uno a saludar y se quedaban callados. No era solo conmigo. También se lo hacían a Memo”. Ríos fue el tercer eliminado y su salida fue muy duramente criticada en redes.

Pese a las diferencias, fue claro al decir que no pretendía generar conflicto. “Te lo digo sin afán de tirar mala onda, pero no me gustó la forma en que me trató al final. No le contesté por maleducado”, aseguró. “A lo mejor influyó que le contesté, pero no fue en mal tono, solo defendía mi postura”.

Aunque sintió frialdad por parte de algunos jueces, rescató su relación con el resto del elenco, especialmente con Poncho, a quien calificó como “todo un caballero”. “Con Herrera y con Zahie sentía que no era igual. Ese saludo tan frío, era: ‘Ay, ajá’. Te hacen el feo y te sacas de onda”, relató. “Una cosa es estar en el papel y otra es tu educación y tu humildad”.

Bobby Larios disfrutó su participación en Masterchef Celebrity Generaciones 2025

A pesar de su salida anticipada y las tensiones con el jurado, Bobby aseguró que vivió un ambiente fraternal con los demás participantes, quienes lo recibieron con cariño y hasta lo apodaron “el tío Bobby”.

“De verdad todos los chavos eran conmigo de maravilla. Incluso Rafa Polinesio, que tiene muchísimos seguidores, ¿tú crees que hasta me pidió una foto y me dijo: ‘se la quiero mandar a mis hermanos’? Imagínate su humildad”. Chef Zahie Téllez

Finalmente, Bobby valoró la experiencia no solo como un reto profesional, sino como un reencuentro con México tras años fuera del país.

“Tenía mucha incertidumbre después de tantos años sin hacer proyectos en México, no sabía cómo iba a ser mi regreso. Pero me sorprendí al recibir tanto amor y cariño de la gente y de colegas, y eso me fue dando la confianza al entrar”, expresó. “Jamás imaginé estar en un proyecto como este. Cuando se me dio la oportunidad me temblaban las patitas. La pasé increíble”.

