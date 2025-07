Carlos Quirarte responde a quienes dicen que dio ‘cuerpo’ en MasterChef y reacciona al triunfo de Dani Valle

La gran final de MasterChef celebrity generaciones 2025 se transmitió este domingo 27 de julio, y aunque muchos apostaban por Carlos Quirarte como el ganador absoluto de la temporada, el resultado fue completamente distinto: Dani Valle se llevó el millón de pesos y el título de campeón. Sin embargo, detrás de este desenlace hay una intensa polémica que involucra supuestas presiones en redes sociales, rumores de favoritismo y hasta señalamientos graves contra el conductor de Venga la alegría fin de semana, quien no se quedó callado y explotó contra sus críticos.

Durante semanas previas a la final de MasterChef celebrity generaciones, una lista filtrada en redes sociales ya había anticipado los nombres de los finalistas: Andrea Noli, Dani Valle y Carlos Quirarte. Aunque algunos fans celebraban esta terna, otros aseguraban que el conductor no merecía llegar tan lejos y, peor aún, ganar el primer lugar por presuntos vínculos con directivos.

Carlos Quirarte aprovechó su canal de YouTube para desahogarse públicamente. En una charla junto a sus compañeros, abordó las críticas que ha recibido por su participación en el reality culinario, especialmente las que lo señalan de haber “dado el cuerpo” para avanzar en la competencia.

El comentario surgió luego de que sus propios colegas mencionaran los comentarios que circulan en redes sociales, en los que algunos usuarios lo acusan de tener algún tipo de favoritismo.

Aunque está consciente de todo lo que se dice sobre él, Carlos Quirarte dejó claro que solo él sabe lo que realmente implica llegar hasta la final: el esfuerzo, el desgaste y el compromiso que pocos ven detrás de cámaras.

Carlos Quirarte

“Hoy pensaba precisamente en eso y decía: nadie sabe la chinga que es, es una friega. Y que luego vengan a decirme ‘te lo regalaron’... Piensen lo que quieran. Yo sé exactamente lo que me costó, lo que trabajé, lo que disfruté del proyecto, lo que cociné. La verdad, esto me sacó de mi zona de confort de una forma extraordinaria. Me dejé llevar por mis compañeros, por los chefs, por el programa. Yo era totalmente inexperto.”