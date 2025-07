Chefs de Masterchef celebrity generaciones 2025 se ríen de las quejas de participantes: “Niñas de secundaria”

Este fin de semana, los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, jueces de Masterchef celebrity Generaciones 2025, sorprendieron a sus seguidores al sumarse a un famoso trend viral con el que reaccionaron con humor a las críticas que han recibido durante la temporada que concluyó el domingo 27 de julio, tras la gran final en la que ganó Dani Valle.

El video, publicado por la influencer Lylo Fa, muestra a los chefs interpretando un audio popular de la serie “Club de cuervos”, específicamente una frase dicha por el personaje de Chava Iglesias (Luis Gerardo Méndez). Con el mensaje: “Los chefs al ver todo el desma... que generaron esta temporada”.

Chefs de Masterchef celebrity generaciones 2025 reaccionan a quejas de participantes

“Perdón, pensé que estaba trabajando con profesionales, no con niñas chismosas de secundaria. ‘Ay me quitaron la estrella’, ‘Ay ya no soy capitán’, ‘No soy la estrella del equipo, estoy súper ofendida’”, se escucha en el audio, acompañado por gestos irónicos de los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

El clip se difundió rápidamente en redes sociales, interpretado por muchos como una indirecta a las recientes quejas de algunos exparticipantes que denunciaron supuestos malos tratos y favoritismos durante las grabaciones. Hasta el momento, los jueces han evitado hacer declaraciones oficiales al respecto, optando por esta respuesta sarcástica para abordar la controversia.

¿Qué dijo Bobby Larios contra los chefs de “Masterchef celebrity generaciones 2025"?

La polémica comenzó luego de que el actor Bobby Larios, uno de los concursantes eliminados en las primeras semanas del concurso, ofreciera una entrevista en Facebook Live a TVNotas, en la que expresó su descontento con el trato recibido durante la competencia. Larios acusó directamente a los chefs Adrián Herrera y Zahie Téllez de mostrar favoritismo hacia los participantes más jóvenes.

“Con los millennials y los otros chicos todo eran sonrisas, y con otros no… Yo pienso que sí había favoritismo, quizá porque son chavos y no tienen tanta madurez”, afirmó.

Además, aseguró que su salida no se debió a un mal desempeño culinario, sino a una confrontación con Zahie Téllez, quien lo habría regañado de forma autoritaria, provocando un altercado que consideró injusto e innecesario.

Bobby Larios no participó en la gran final en la que muchos de los compañeros llegaron a apoyar a los finalistas.

Bobby Larios en MasterChef Celebrity 2025 / Cortesía del famoso e internet

Plutarco Haza revela su mala experiencia con Zahie Téllez en “Masterchef celebrity generaciones 2025"

Otro concursante que rompió el silencio fue el actor Plutarco Haza, quien en una transmisión en vivo reveló detalles incómodos sobre su experiencia con la chef Zahie Téllez. Aunque mencionó haberla conocido desde su infancia por ser amiga de su hermana, aclaró que no tienen una relación cercana y criticó duramente su actitud en el programa.

“Fue grosera… me gritaba que no podía hablar con los participantes… e intentaba humillarme cuando me le acercaba afuera”, declaró Haza, agregando que incluso fuera de cámaras, Zahie mantenía una postura ofensiva.

“Te la topabas y te decía: ‘Cocinan de la ver…’”, añadió, señalando que el trato era innecesariamente rudo y poco profesional. También comentó que la chef modificaba radicalmente su comportamiento cuando comenzaban las grabaciones: “Sacaba su teléfono y se volvía linda y empezaba a entrevistarnos… a mí eso no me gusta porque nada de eso es verdad”.

Otra de las polémicas surgió cuando “Chef en proceso” fue eliminado de la competencia. Muchos internautas consideraron injusta su salida y señalaron presunto favoritismo de los jueces hacia Anabel, lo que desató una oleada de críticas en redes sociales.

Zahie Téllez publica video en respuesta declaraciones de Plutarco Haza / IG: @plutarcohaza / @zahietellez

¿Quién ganó “Masterchef celebrity generaciones” 2025?

A pesar de la controversia, la final de MasterChef Celebrity Generaciones fue celebrada con entusiasmo por los seguidores del programa. El gran ganador de esta edición fue la influencer Dani Valle, quien logró impresionar a los jueces con una propuesta creativa y técnica, conquistando así el título y el reconocimiento del público.

Dani Valle, Andrea Noli y Carlos Quirarte lo dieron todo para conseguir el primer lugar y el premio de más de un millón de pesos, pero fue el tiktoker quien tuvo mejores aciertos en los platillos de la final de este domingo 27 de julio.

Por otro lado, la eliminación de Ofelia Medina también generó controversia, siendo considerada injusta por muchos internautas, lo que volvió a encender el debate sobre la imparcialidad del jurado.

