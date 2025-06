MasterChef celebrity: Chef Poncho Cadena defiende a Zahie Téllez tras críticas y se va contra Chef en proceso

El chef Alfonso Poncho Cadena, jurado de ‘Masterchef celebrity generaciónes’, rompió el silencio en medio de la polémica que gira en torno a su colega Zahie Téllez y la eliminación del influencer Isaías, conocido en redes como ‘Chef en proceso’.

Por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok, el cocinero se pronunció con contundencia frente a los comentarios que Isaías ha emitido fuera del programa, mismos que han desatado una ola de críticas hacia el jurado, en especial hacia Zahie Téllez, debido a que ‘Chef en proceso’ cuestionó la autoridad de los jueces en especial de Zahie.

En su mensaje, Poncho Cadena se mostró firme pero abierto al diálogo y aclaró que su intención no era generar más confrontación, sino dejar clara su postura.

“No es un pleito, es una opinión hacia un exparticipante que ya no está concursando”, dijo el chef, quien destacó su trayectoria de más de 30 años en la cocina profesional y su herencia culinaria familiar como respaldo a sus decisiones dentro del reality.

El famoso youtuber ‘Chef en proceso’ explicó cuáles fueron sus errores que lo llevaron a ser eliminado de MasterChef Celebrity. / Redes sociales.

Chef Poncho Cadena, de Masterchef celebrity. se lanza contra Chef en proceso tras exhibir a Zahie Téllez

Cadena fue directo al referirse a Isaías, afirmando que lo respeta como creador de contenido, pero que su actitud fuera del programa ha sido equivocada.

“No me parece justo. Si tiras una cosa hay que comprobarla. Acuérdate que, cuando llegaste, te dije: ‘Te respeto mucho porque tú al crear contenido de cocina, al entrar aquí eres el que está arriesgando más’, y te lo dije”.

El chef también expresó: “No tengo nada contra ti, me encanta la gente joven que quiere hacer cosas, pero creo que te estás equivocando”.

MasterChef celebrity / Redes sociales

Poncho Cadena reta a Chef en proceso a trabajar en su restaurante

Lejos de cerrarse al diálogo, Poncho Cadena lanzó una propuesta clara y desafiante al influencer, lo invitó a trabajar tres días en uno de sus restaurantes para demostrar sus habilidades en un entorno real de cocina profesional.

“Hay un espíritu de cocinero, sin duda, y te ofrezco lo siguiente, sé que tus seguidores dicen que te tengo envidia, pero no, yo no quiero tus seguidores. Yo te voy a ayudar, yo no te quiero joder. Vamos a sacar un servicio… quiero que digas ‘me equivoqué, yo no sé los demás, el chef Poncho sí es una autoridad, honesto, un profesional y es buena onda’ y si me pusiste en duda, te puedas hacer una opinión real de quién soy. No debería hacer esto, pero alguien te tiene que parar y ese voy a ser yo”, agregó.

Cadena también aclaró que la salida de Isaías del programa no se debió a una falta de talento, sino al resultado del reto culinario.

“Si me preguntas si eres mejor cocinero que Anabel, sí lo eres, pero en el reto perdiste y tú lo sabes”, puntualizó.

¿Chef en proceso respondió al chef Poncho Cadena?

Hasta el momento, Isaías no ha emitido ninguna respuesta directa al video de Poncho Cadena. Sin embargo, la chef Zahie Téllez, quien también fue blanco de críticas en redes, sí reaccionó a la controversia.

El origen del conflicto fue un comentario que ella hizo sobre la hoja santa, calificándola de tóxica. Isaías cuestionó esta afirmación al consultar a cocineras tradicionales, quienes aseguraron que no lo era, dejando en entredicho a la juez.

Zahie aclaró que la hoja santa puede ser tóxica, pero solo en grandes cantidades, lo que cerró parte de la discusión aunque no disipó las críticas. Por ahora, el Chef en proceso permanece en silencio ante el desafío y las palabras del chef Poncho Cadena, mientras los seguidores del programa siguen atentos a una posible reacción.

