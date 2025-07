MasterChef celebrity 2025: Herly reacciona a las amenazas que Carlos Quirarte recibe por llegar a la semifinal

Luego de que TVNotas te revelara que Carlos Quirarte ha recibido amenazas por parte de fans de Rafa Polinesio tras avanzar a la final de MasterChef celebrity generaciones 2025, el conductor rompió el silencio y habló del odio que ha enfrentado en redes sociales.

En entrevista, Quirarte nos contó que ha sido víctima de ataques y hasta amenazas de muerte por parte de seguidores molestos por la salida de Polinesio, a quien él le hizo cocinar un polémico caldo de puchero que lo llevó a ser eliminado.

“Me han llegado amenazas de muerte y en las que dicen que quieren terminar con mi carrera. Todo por la frustración de que su ídolo no llegó hasta donde ellos imaginaron. Buscan culpables. Soy participante y no juez. Yo no saco ni quito a nadie”, declaró, dejando claro que no tiene responsabilidad en las eliminaciones del reality.

En medio de esta polémica, Herly RG, recientemente eliminada del reality, rompió el silencio para solidarizarse con Quirarte y compartir su propia experiencia con el acoso digital.

Carlos Quirarte se sincera sobre su rivalidad con Rafa Polinesio / Especial

¿Qué dijo Herly RG sobre las amenazas que recibió Carlos Quirarte?

Herly RG, incluencer y creadora de contenido, fue la última representante de la Generación Z en MasterChef celebrity generaciones 2025. Su salida se dio en el programa previo a la semifinal, quedando fuera tras obtener el menor puntaje (5.6 en promedio) durante una jornada en la que los participantes fueron evaluados en tres retos.

El platillo con el que se despidió fue ‘Te quiero, Mérida’, una preparación de cochinita pibil. Aunque la chef Zahie Téllez destacó la cocción del cerdo, no le alcanzó para permanecer en el reality culinario.

“Me sentí orgullosa y contenta. En mi generación hubo grandes participantes, cocinaban superbién. Les tenía fe a todos y más a Isaías Espinoza. Pensé que él era el único que iba a llegar a la final, pero la última fui yo”, compartió Herly al salir.

Ahora la décimosexta eliminada de ‘MasterChef celebrity generaciones 2025’, no tardó en mostrar su apoyo a Carlos Quirarte, luego de que el conductor fuera amenazado en redes sociales tras avanzar a la semifinal del reality show. En entrevista con El Financiero, Herly condenó los ataques y señaló que este tipo de agresiones son injustas y peligrosas.

“Yo espero que él esté bien. Las gentes en redes siempre te amenazan de eso, es feo porque solo participas en un reality, no le haces daño a nadie. Incluso es tu trabajo. No depende de ti cuánto dures ni cuánto estés. Depende de la producción y de las críticas de los jueces” Herly RG

¿Qué dijo Herly al salir de MasterChef celebrity generaciones?

Herly RG también habló desde su experiencia personal. Si bien, no a raíz de su paso por MasterChef celebrity generaciones 2025, contó que ya la han amenazado en redes. De acuerdo con su relato, en 2024 por apoyar abiertamente la marcha del Pride fue intimidada, lo que la hizo sentir miedo e inseguridad al salir a la calle.

“Sé lo que se siente. A mí me ocurrió el año pasado porque subí fotos de apoyo a la marcha del Pride y recibí emojis de pistola, comentarios como ‘sabemos dónde vas a estar’. Se siente horrible, da mucho miedo cuando sales, volteas para todos lados. Lo hacen solo para divertirse, pero no piensan lo que causan”.

Herly RG recomienda a Carlos Quirarte qué hacer por amenazas

La influencer y actriz recomendó a Carlos Quirarte que tome acción legal o, al menos, exponga públicamente a quienes lo están intimidando.

“Debemos tener cuidado, no está padre. Te angustia pensar si saben dónde vives. Ojalá los exponga públicamente y así tener bien vigilados a los perfiles. Hoy en día ya los pueden rastrear desde la Policía Cibernética. Se meten en un problema grave solo porque alguien no les cae bien” Herly RG

¿Quién es Herly RG?

Herlanlly Rodríguez, más conocida como Herly RG, nació el 4 de junio de 1998 en Tlalnepantla, Estado de México. Tiene 27 años y es reconocida por su contenido satírico y crítico en redes sociales, especialmente por abordar temas de género y machismo con humor.

Durante la pandemia, Herly se volvió viral gracias a sus videos en los que representa situaciones cotidianas desde una perspectiva feminista. Antes de volverse influencer, trabajó como manicurista y mesera.

En 2021 fue nominada a los MTV MIAW en la categoría “Comedia todo terreno”. Además, ha participado en producciones como El Roomie y Loco por ella. En 2023 se casó con Marvin Rodríguez, su pareja desde hace nueve años.

¿Quiénes son los semifinalistas de MasterChef celebrity generaciones 2025?

A la fecha, los cuatro famosos que siguen en la competencia y que aspiran a convertirse en el mejor cocinero de esta edición de MasterChef Celebrity son:



Carlos Quirarte

Ofelia Medina

Andrea Noli

Dani Valle

Dani se ha posicionado como uno de los favoritos del público tras obtener la mejor puntuación en el último programa, lo que incluso le valió ganar una motocicleta. Sin embargo, la competencia está más reñida que nunca.