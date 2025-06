Plutarco Haza explota contra Gaby Rivero por defender a la chef Zahie Téllez; le recordó un viejo reality

El programa MasterChef celebrity generaciones sigue generando polémica después de que, la semana pasada, Gaby Rivero saliera en defensa de Zahie Téllez y criticara las declaraciones de Plutarco Haza en contra de la chef, a quien tachó de grosera y de intentar humillarlo.

Gaby Rivero declaró para TVNotas: “Creo que desde el principio siempre fue un poco ‘discutón’. A Plutarco le falta callo para hacer reality. Se engancha y se queda pensando otra historia distinta en su cabeza”.

Gaby Rivero opina sobre la polémica de la Chef Zahie Téllez. / Liliana Carpio

¿Qué le respondió Plutarco Haza a Gaby Rivero por criticarlo y defender a la chef Zahie Tellez?

Entrevistamos a Plutarco Haza y no dudó en responder a Gaby Rivero: “Yo sé que ella tiene mucho callo. En uno de los realities en que ella participó (Mi sueño es bailar), le rayó el carro a un jefe en la televisora, porque no estuvo de acuerdo con algo. Entonces, no sé si quiere que yo vaya y le raye el carro a Zahie Téllez. No entendí muy bien”.

En esa ocasión, a Gaby la acusaron de vandalismo, a lo que Plutarco comentó: “Imagínate que (la chef Zahie) hubiera agarrado a Gaby. Pobre Zahie, que tiene muy buenos carros. Hubieran acabado muy rayados”.

“Dice que soy un poco ‘discutón’, pero a lo mejor no ha visto el programa desde que se fue. Tal vez ya no quiso verlo, porque si algo he hecho es no protestar y aceptar todas las críticas. Con la única persona que he reaccionado es con el chef Herrera, porque estábamos 2 horas en el rayo del sol de Teotihuacán, y Gaby Rivero y Ofelia Medina se estaban desmayando. Cuando Herrera llegó a gritarnos, yo salí al quite”.

Plutarco Haza estalla contra Gaby Rivero y la acusa de colgarse del pleito con Zahie Téllez

En cuanto a lo que dijo Gaby de que él se engancha y se queda pensando otras cosas en su cabeza, respondió: “No me acuerdo de haber ido a terapia con Gaby Rivero. No recuerdo que me conociera tanto. Su entrevista es muy rara. Creo que se quiso colgar y subirse a una discusión en la que no estaba invitada. No sabía que estaba tan al pendiente de mí”. Y fue categórico con Gaby: “¡Yo estoy en el top 10 y ella no!”.

“Yo no sé cómo hubiera reaccionado ella. Si en el pasado hizo vandalismo, ahora yo creo que hubiera prendido la televisora… Que se cuide el carro de Zahie Téllez”.

“No entiendo muy bien por qué se sube al ring conmigo, pero no está invitada. Yo a ella ni la he mencionado”.

Gaby Rivero defendió a la chef Zahie Téllez de las acusaciones de Plutarco Haza / Fotos: Luis Pérez, Liliana Carpio, Redes Sociales y Youtube: EstrellaTV

¿Qué opina Plutarco Haza de la chef Zahie Téllez y su papel en MasterChef celebrity?

Le comentamos que en las redes la gente está cancelando a Zahie y que no la quieren. Al respecto, declaró: “Ella decidió tomar cierta actitud y eso tiene consecuencias, como Adrián Marcelo tomó la suya, como Ricardo Peralta. Ya con tantos experimentos, quien se avienta a ser el villano de un reality sabe las consecuencias”.

“Veremos si a ella aún le funciona, porque no debe de ser fácil aguantar el hate de las redes sociales. La manera en que me calla, se burla, me quiere humillar, no le gusta a mi esposa, a mis papás, a mis hijos. Me dicen: ‘Contéstale’, pero si de algo me siento orgulloso es de no haberle respondido agresivamente”, finalizó.

Plutarco Haza denunció malos tratos de la chef Zahie Téllez / Fotos: Luis Pérez, Liliana Carpio, Redes Sociales y Youtube: EstrellaTV

¿Qué pasó con Gaby Rivero en el reality ‘Mi sueño es bailar’ de Estrella TV?

En 2012, la actriz participaba en el reality de baile de Estrella TV, “Mi sueño es bailar’, cuando en una ocasión, muy enojada, rayó el coche de un jefe en la televisora. Las cámaras de seguridad la captaron y Gaby Rivero fue evidenciada en pleno programa.

Fue acusada de vandalizar, fue expulsada y hasta llegaron al foro oficiales de policía con quienes salió acompañada.

