Plutarco Haza exhibe a Zahie Téllez revela ¡Llamó pen... a Andrea Noli detrás de cámaras de ‘MasterChef’!

La chef Zahie Téllez está en el ojo del huracán. Desde el estreno de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, algunos televidentes y usuarios señalaron a la juez de ser muy tajante con las celebridades de esta edición.

Además, la eliminación de Isaías Espinoza desató descontentos por algunos seguidores del programa. No obstante, lo que llamó aún más la atención fue que el también conocido como ‘Chef en proceso’ señaló a Zahie Téllez de tener malos tratos fuera de las cámaras.

El famoso youtuber ‘Chef en proceso’ explicó cuáles fueron sus errores que lo llevaron a ser eliminado de MasterChef Celebrity. / Redes sociales.

Te puede interesar: ‘MasterChef 2025': ¿Chef Zahie trató mal a Isaías Espinoza fuera de cámara ? “Pensé que estaba en personaje”

¿Qué dijo Isaías Espinoza, ‘Chef en proceso’, sobre la actitud de la Chef Zahie Téllez fuera de las cámaras de ‘MasterChef celebrity’?

Luego de que se transmitió la eliminación de Isaías Espinoza de ‘MasterChef Celebrity’, el creador de contenido expuso que Zahie Téllez lo trató con mala actitud fuera de cámaras, lo cual le causó total sorpresa. Esto debido a que pensó que “estaba en personaje”.

“La chef viene y, como que también alterada. Yo dije: ‘No manches, está en personaje, lo está grabando’, pero llega y como que con este tono alterado, llega y me dice: ‘Neta, ¿si te gustó tu mole?’. Y yo, de que: ‘No chef, la verdad’. (Ella me contestó) ’Entonces, ¿para qué me dices que sí te gustó? No me digas que te gustó si no estaba bueno’”. Isaías Espinoza

Isaías Espinoza habló del trato de Zahie Téllez en MasterChef / IG: @chefenproceso / Redes sociales

No te pierdas: Memo Ríos responde a Zahie Téllez tras fuerte crítica en ‘MasterChef Celebrity': "¡Dignidad sí tengo!”

Aunado a estas declaraciones, en la reciente transmisión del programa, se percibió un tenso momento entre Téllez y la actriz Andrea Noli.

La chef cuestionó la técnica culinaria de Noli, lo que llevó a una discusión. Sin embargo, Zahie cerró está polémica conversación de manera abrupta con un grito de: “No, señora, se los dije varias veces, pero no quieren escuchar, aquí está el resultado ¡Gracias, señora!”.

A lo que, simplemente, Andrea Noli reaccionó con un: “Claro que sí, chef”.

Que onda con los gritos de esta señora?? No es la primera vez que un chef da mal una indicación y de ahí se agarra para joder o incluso eliminarte… no veo esta temporada pero me topé con esta terrible falta de respeto a Andrea. Por qué las televisoras siguen apostando por… pic.twitter.com/DpISs3uOA4 — Soy Yanin (@YaninChefMx) May 26, 2025

Mira: Eliminado de MasterChef Celebrity revela que la chef Zahie le dio tremendo regaño ¡por enfermarla!: “Pen...”

¿Qué dijo Plutarco Haza de los malos tratos de la chef Zahie Téllez de ‘MasterChef celebrity’?

Ahora, Plutarco Haza rompió el silencio y exhibió los malos tratos de Zahie Téllez fuera del aire de ‘MasterChef celebrity’.

El actor externó que la misma Zahie les reveló que la producción la habría obligado a ser ‘la Juez de hierro’, pero esto no solo quedaría en la competencia. ¡Lo habría humillado!

Además, mencionó que ellos no son amigos, tal como ella lo comentó en un video de TikTok.

Plutarco Haza exhibe malos tratos de Zahie Téllez / IG: @plutarcohaza / YT: MasterChef

“En esta relación (dentro de MasterChef celebrity), ella no me ha caído nada bien… Ella me dijo al principio que la producción la orillaba a ser la jueza de hierro, pero hay muchas cosas que han ido saliendo. Ya lo dijo un poco el Chef en Proceso... Le pasó a Andrea, me pasó a mí”, dijo Plutarco en una transmisión en vivo.

“Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver…”. Plutarco Haza

Además, Haza comentó que Téllez insultó a Andrea detrás de cámaras: “Le dijo que era una pende…”.

Por esta razón, Plutarco señaló que no le gustaría coincidir con Zahie en otro proyecto: “Es una persona desubicada. No tengo ningún interés en volver a coincidir con ella”.

Al momento, Zahie Téllez y la producción de ‘MasterChef Celebrity’ no han reaccionado a estas fuertes declaraciones. Sin embargo, en redes sociales no han parado de exigir la salida de la chef como juez del reality

Así lo dijo Plutarco Haza: