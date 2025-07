Litzy quiere ser mamá y tener hijos con el chef Poncho Cadena, pero teme no poder por la edad: “Me estresa”

Litzy atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida. La actriz y cantante, conocida por su trabajo en telenovelas como “Cautiva por amor”, se encuentra felizmente comprometida con el chef Poncho Cadena, con quien comparte no solo una relación amorosa, sino también sueños y proyectos en común.

Durante una reciente entrevista con Mónica Castañeda para el pódcast La meno, la artista habló sin filtros sobre su vida actual. Reveló detalles de su historia con el chef, a quien admira profundamente y con quien mantiene una relación muy cercana y divertida tras su salida de “Masterchef Celebrity 2024". “Todo el día nos estamos riendo, diciendo tonterías, bailando”, contó. Aunque no dio una fecha específica, Litzy confirmó que siguen los planes de boda y que ambos sueñan con formar una familia juntos.

Litzy, edada: ¿le preocupa no poder tener hijos?

Uno de los temas más personales que Litzy abordó fue su deseo de convertirse en madre. A sus 42 años, la artista admitió que aunque está emocionada por la idea de tener hijos con su prometido, también siente ansiedad por su edad.

“A mí me gustaría formar una familia, tener un hijo. Ahora tengo 42 años y también digo ‘¿será que sí voy a poder?’. Como que es algo que sí me estresa un poco”, confesó. A pesar de ese temor, se mantiene positiva y con esperanza, especialmente al ver que varias de sus amigas lograron embarazarse a la misma edad o incluso después.

Litzy se describe como una mujer saludable. Recién se realizó estudios médicos y todo parece estar en orden, lo que la alienta a creer que sí es posible.

“Quiero pensar que sí voy a poder porque soy una mujer sana... todo está en orden, todo parece estar bien”. Además, mencionó que le gustaría tener uno o dos hijos. “Si se puede, sería lo máximo”, dijo con emoción.

Litzy presume lujoso anillo, ¡se casa con el chef Poncho Cadena! / Instagram:@litzyoficial

Litzy quiere poner un restaurante con el chef Poncho Cadena

Además de sus planes personales, Litzy y Poncho Cadena también han comenzado a trabajar en un sueño conjunto: abrir un restaurante. El chef, conocido por su creatividad en la cocina, ha sido una gran inspiración para ella.

“Me veo con Poncho, tenemos muchos planes gastronómicos también, queremos montar un lugar juntos. Lo admiro mucho”, comentó.

La idea de mezclar el talento culinario de él con la visión artística de ella parece ser una combinación prometedora. Aunque todavía están en etapa de planeación, la pareja está entusiasmada por llevar a cabo este proyecto compartido.

Litzy y el chef Poncho Cadena ya preparan su boda / IG: @litzyoficial

Litzy responde a quienes critican su apariencia

Durante la conversación, Litzy también habló sobre los constantes comentarios negativos que ha recibido en redes sociales, especialmente por su físico.

Confesó que desde hace años ha sido víctima de body shaming, con personas llamándola “gorda”.

Sin embargo, la actriz ha aprendido a tomarse esas críticas con humor y madurez.

“Siempre me he preocupado más por mi talento, desarrollar mi talento, no quedar mal en un proyecto, estudiar, ser responsable, no meterme en cosas turbias”, explicó.

Aseguró que su autoestima se fortaleció desde niña gracias al apoyo familiar y dejó un mensaje claro: “No puedes basar lo que tú eres por lo que pesas”.

