Litzy reaparece tras destaparse que la ex del chef Poncho Cadena la amenazó, ¿la boda siguen en pie?

Litzy y el chef Poncho Cadena han sido tema de conversación en redes sociales. Esto, debido a que TVNotas dio a conocer que la expareja de él último lanzó una contundente advertencia a la cantante.

Una fuente anónima contó que Marcela Morales no está de acuerdo con la próxima boda entre Poncho y Litzy, pues piensa que la celebridad solo lo está con él para obtener un beneficio.

Según nos dijeron, esta situación ha provocado un grave conflicto entre el juez de ‘MasterChef Celebrity’ y su exesposa, quien, pese a la separación, se ha mantenido muy unida a él, ya que tienen negocios en común.

“Marce asegura que Litzy solo está con Poncho por el dinero. Piensa que va por los negocios, porque Poncho le dijo un día que sería bueno que se sentaran a platicar y ordenar las cosas. Desde el punto de vista de Poncho, ya tendría que pasar las cosas a su nombre por cualquier cosa”, relató.

Litzy y el chef Poncho Cadena / IG: @litzyoficial

Te podría interesar: Litzy y Poncho Cadena dan detalles de su boda ¡Revelan fecha y damas de honor! ¿Tendrán un bebé?

¿Qué advertencia le hizo la ex de Poncho Cadena a Litzy?

Según el testimonio de nuestra fuente, en una ocasión, Morales estaba hablando con Cadena y, al escuchar que Litzy estaba presente, advirtió que hará de todo para impedir que se quedara con “su patrimonio”.

Fuente a TVNotas “Se la vive hablándole al chef para reclamarle cosas. Una vez, Poncho respondió el celular en altavoz y Marcela escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó: ‘Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir’. La verdad es que (Marcela) sí lo puede hacer. Esas amenazas de que lo va a dejar en la calle ya lo tienen cansado”

Aunado a esto, mencionó que los hijos de Poncho “no ven con buenos ojos a Litzy” y no aceptan del todo su relación. Si bien el cocinero está consciente del rechazo que sus hijos sienten hacia su nueva pareja, tiene esperanza de que, en algún momento, la acepten.

“Ya la conocieron y, aunque no hubo ningún pleito, ellos no la ven con buenos ojos. No sé si se dejan influenciar por su mamá, pero también se dan cuenta de que Poncho está vuelto loco por su novia. Para Poncho sus hijos son su adoración”, indicó.

Litzy y Poncho Cadena / Instagram:@litzyoficial

No te pierdas: Litzy y Poncho Cadena anuncian su compromiso, ¡de Masterchef al altar!

¿Litzy reaccionó ante las amenazas de la ex de Poncho Cadena?

Tras la impactante información presentada por TVNotas, Litzy reapareció ante las cámaras, pero poco le habrían importado las advertencias de Marcela. En entrevista para ‘Venga la alegría’, la intérprete de ‘Quisiera ser mayor’ se limitó a hablar de lo bien que va todo con sus planes de boda.

Evidentemente feliz, Litzy reveló que su futuro esposo será el encargado de gestionar todo lo relacionado con la comida que se dará en el festejo: “Poncho es el encargado de que la comida esté maravillosa. Que coordine todo”, resaltó.

También dijo que solo usará un vestido en la celebración, pues su objetivo es disfrutar ese día a lado de su pareja y seres queridos.

“Un (vestido), no me voy a estar cambiando, quiero disfrutarlo, quiero pasarla increíble, quiero celebrar el amor” Litzy

Si bien no dio detalles sobre cuándo será la boda, expresó sentirse muy contenta por todo el apoyo que ha recibido de sus familiares y amigos.

¡Ya casi inician preparativos! 💍 Litzy comparte algunos detalles que le gustaría para su boda con el chef Poncho Cadena.💕😍#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/2rqKe2y2og — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 26, 2025

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Poncho Cadena y Litzy?

Litzy y Poncho Cadena coincidieron en la temporada anterior de ‘MasterChef Celebrity’. En aquel entonces, se comenzó a sospechar que tenían una relación amorosa, pues mostraban una gran química en pantalla.

Incluso, una persona del staff contó para TVNotas que ambos se habían vuelto muy cercanos y salían juntos tras las grabaciones: “La relación entre ellos fluyó de una manera muy especial. Sé que, aunque hace meses terminamos de grabar, ellos siguen saliendo”, dijo.

Si bien su romance era una especie de secreto a voces, no fue hasta finales de agosto del año pasado que, en entrevista para el programa ‘Pinky Promise’, confirmó su noviazgo. A varios meses de este hecho, más específicamente a finales del pasado enero, anunciaron su compromiso.

Mira: ¿Poncho Cadena nervioso al ver a Litzy? este video que circula en tiktok podría demostrar que sí