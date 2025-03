Ex del chef Poncho Cadena amenaza a Litzy: “Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio”

Desde hace varias semanas se ha hablado mucho del romance entre Litzy y el chef Poncho Cadena. El amor nació cuando ambos participaron en la anterior temporada del reality MasterChef celebrity, en la que ella quedó en cuarto lugar y él era uno de los jueces. Ahora ellos han compartido que hay planes de boda.

En TVNotas, nos enteramos de que la exmujer del experto en cocina, Marcela Morales, no está de acuerdo con que su exmarido rehaga su vida con la cantante y actriz. Una persona cercana a él nos cuenta: “Ellos se divorciaron hace relativamente poco. La pandemia arruinó su matrimonio de más de 18 años. Desde que se hizo público el romance entre Poncho y Litzy, las cosas ya no están bien entre él y Marce”.

“Ellos hicieron y aún hacen un gran equipo. Ella es su mánager y lleva todo lo relacionado con los restaurantes que él tiene. En varios de ellos, de hecho, Marcela aparece como dueña del negocio. Las campañas que tiene Poncho las consiguió ella y lleva toda la contabilidad. A pesar de que ya no son pareja, nunca tuvieron ningún problema al respecto”.

Litzy está con Poncho Cadena ¿por dinero? Asegura la ex del chef

“Marce asegura que Litzy solo está con Poncho por el dinero. Piensa que va por los negocios, porque Poncho le dijo un día que sería bueno que se sentaran a platicar y ordenar las cosas. Desde el punto de vista de Poncho, ya tendría que pasar las cosas a su nombre por cualquier cosa. Esto puso como loca a Marce, porque dice que a raíz de que anda con Litzy, él empezó a estar más al pendiente de los números y los negocios, cuando por años nunca se había preocupado. Marce piensa que se deja manipular por Litzy”.

“Él está tan enamorado, que incluso ha dejado de hacer cosas para estar con Litzy. Eso molesta a Marce y se la vive hablándole al chef para reclamarle cosas. Una vez, Poncho respondió el celular en altavoz y Marcela escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó: ‘Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir’. La verdad es que (Marcela) sí lo puede hacer. Esas amenazas de que lo va a dejar en la calle ya lo tienen cansado. Por eso debe cortar toda relación laboral con Marcela, pero, como te decía, ella se ha hecho cargo de todo durante años”.

Litzy sí tuvo una relación con una mujer antes de estar con Poncho Cadena

El año pasado corrió el rumor de que supuestamente Litzy tenía una novia, que era su mánager: “Hasta donde yo sé, sí tenía una relación con una chica. Fue un secreto a voces. Ahora está feliz con Poncho. Al chef se le cae la baba por ella”.

Otro tema importante son los hijos que tienen en común: “Sé que no aceptan del todo a Litzy. Ya la conocieron y, aunque no hubo ningún pleito, ellos no la ven con buenos ojos. No sé si se dejan influenciar por su mamá, pero también se dan cuenta de que Poncho está vuelto loco por su novia. Para Poncho sus hijos son su adoración. Aunque no viven en la CDMX, él siempre está al pendiente de ellos. Sé que le duele que no se lleven bien con su pareja actual, pero espera que con el paso del tiempo se den la oportunidad”.

Le preguntamos si es la primera novia que tiene después de la separación con su exmujer: “Él había salido con varias mujeres desde que terminó con Marce. Eso a ella no le preocupaba, porque no era nada fijo. Imagino que ahora que es oficial y que Poncho tiene otras prioridades, ella se está comportando así. Yo espero que las cosas entre ellos se arreglen por el bien de ambas partes. Más por los chavos, que están en medio”, concluyó.

