Litzy responde ¿tiene una relación con una mujer o con el chef Poncho?: “al corazón hay que tenerlo contento”

A principios de marzo, se comenzó a especular que Litzy tenía una novia. Esto, a raíz de que diversas plataformas digitales compartieran imágenes y mensajes que sugieren una conexión romántica entre la celebridad y una mujer de nombre Lorena.

En su momento, la también participante de ‘MasterChef Celebrity’ admitió estar una relación. Sin embargo, no dio muchos detalles y solo mencionó lo feliz que estaba por haber encontrado el amor nuevamente.

“Muy bien, me siento muy bien, muy contenta, tranquila, estable, o sea bien. Yo he tratado de mantener mi vida privada siempre privada, me gusta que la gente sepa de mí por mi trabajo, ya son muchos años que he trabajado”, indicó.

En medio de esto, una persona cercana a la producción de ‘MasterChef Celebrity’ contó en exclusiva para TVNotas que la artista y el chef Poncho Cadenas habían tenido un “clic” instantáneo. Incluso, nos reveló que, luego que acabó el reality, “se siguieron viendo y cada vez es más frecuente encontrarlos juntos en eventos”.

Litzy Acepto estar muy enamorada lleva vario años de relación sentimental, con Lorena Rodriguéz. — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) February 28, 2024

¿Litzy tiene una relación sentimental con una mujer o con el chef Poncho?

Recientemente, nos encontramos a Litzy y además de expresarnos su felicidad por volver a la actuación de la mano de TV Azteca, habló sobre su situación sentimental.

Le preguntamos si tiene una relación con el chef Poncho, y nos dijo:

“Prefiero eso (que mi vida sea privada) y, pues nada, estoy muy contenta. Estoy feliz y el corazón siempre hay que tenerlo enamorado, contento para poder trabajar feliz”, señaló.

Si bien no quiso profundizar mucho acerca de este tema, negó tener un noviazgo con una mujer, tachando esta especulación de ser un “simple invento” para generar morbo.

“Imagínate. El otro día subí una foto a mi Instagram en un evento y, al otro día, (subieron) esa misma foto, pero s¡n blusa y parecía real. No se crean todo lo que ven”. Litzy

Litzy regresa a las telenovelas de la mano de TV Azteca

A pedido del público, TV Azteca regresa al mercado de los melodramas con la novela ‘Cautiva por amor’. Con esto, la televisora del Ajusco pretende volver a competir con Televisa, empresa que no han dejado de producir telenovelas.

Este proyecto contará con la participación de Litzy, así como de otras estrellas de talla internacional como:

Osvaldo de León

Daniela Castro

Rossana Nájera

Plutarco Haza

Érick Chapa

Alejandra Lazcano

En cuando a su lanzamiento, no se sabe la fecha exacta. Sin embargo, la televisora adelantó que esta telenovela tendrá 90 capítulos y se estrenará en la segunda mitad del año.

