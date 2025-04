Litzy fue diagnosticada con enfermedad incurable: “Me tenían que bañar”

La actriz y cantante Litzy abrió su corazón en una reciente entrevista para el programa ‘De primera mano’, donde compartió por primera vez a fondo cómo ha sido vivir con fibromialgia, una enfermedad crónica que le fue diagnosticada a los 15 años y que cambió su vida por completo.

“Tengo fibromialgia. Desde que tenía 15 me lo detectaron, cuando me lo diagnosticaron me dio una crisis muy fuerte, que estuve en el hospital paralizada, no me podía mover, me tenían que bañar mis papás. Ya estaba grande y mi papá me tenía que sostener y mi mamá me bañaba”, comentó.

Chef Poncho y Litzy están muy enamorados / Instagram

Litzy revela cómo logra sobrellevar su enfermedad

A lo largo de los años, Litzy ha aprendido a sobrellevar esta condición que provoca dolor generalizado, inflamación y fatiga extrema, y que no tiene una cura ni tratamiento específico.

“Tampoco tomo medicamento porque no existe un tratamiento específico para la fibromialgia, pero todos los músculos, tendones y articulaciones se contraen. Hay mucha inflamación, mucho dolor”, explicó.

Para controlar los síntomas, la actriz recurre a una combinación de terapias físicas y emocionales.

“He acudido a acupuntura, masajes, fisioterapia, o a nadar, a caminar, la alimentación, tengo que hacer de todo un poco. La terapia psicológica obviamente me ayuda mucho porque lo que he descubierto con el tiempo es que es más emocional que físico”.

Litzy también confesó que el estrés y la autoexigencia que implica su carrera artística pueden detonar las crisis.

“Mucho estrés, no dormir bien, mucha presión... cuando estoy protagonizando telenovela, por ejemplo, siento que hay mucha responsabilidad, soy muy aprehensiva, yo misma me pongo más presión de la que ya tengo, o sea, me exijo mucho”.

Litzy revela que fue vetada de una televisora por enfermarse / Mezcalent

Litzy habla de la muerte de su padre

La muerte de su padre también marcó un antes y un después en su forma de ver la vida.

“Desde que mi papá se murió veo la vida de otra manera. Siempre me atormentaba de cosas. Siempre he sido nerviosa y aprehensiva. Quiero que todo el mundo esté bien y ahora digo: ‘No, yo soy la que tengo que estar bien’”, compartió.

Con profunda emoción, recordó la cercanía que tenía con su padre y cómo su ausencia aún pesa.

“Mi papá y yo fuimos muy amigos y me cuesta que pase algo bueno en mi vida, y digo: ‘No le he avisado’, y pienso: ‘Ay, ya no puedo hablar con él’. Me han pasado cosas extraordinarias, como señales que sé que está conmigo… para empezar, Poncho. Lo siento muy cerca, pero es duro no verlo, no abrazarlo”.

Litzy revela su experiencia con la fibromialgia / Instagram: @litzyoficial

¿Qué es la fibromialgia?

De acuerdo con Mayo Clinic, la fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, que suele ir acompañado de fatiga, trastornos del sueño, problemas de memoria y cambios en el estado de ánimo.

Se cree que la fibromialgia amplifica las sensaciones dolorosas al afectar la manera en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales del dolor. Los síntomas suelen aparecer después de un evento físico, una infección, cirugía o estrés psicológico intenso.

Actualmente Litzy mantiene los síntomas de su enfermedad bajo control y disfruta su compromiso con el chef Poncho Cadena, a quien conoció en ‘Masterchef Celebrity’.

