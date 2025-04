Poncho Cadena y Litzy respondieron a los ataques a su relación y si ella va por su dinero: “Es por su culpa”

Desde hace unos días la relación de amor que hay entre Litzy y el chef Poncho Cadena ha sido atacada porque se ha dicho que Litzy tiene interés en el patrimonio de él.

La pareja encontró el amor tras la particpación de la actriz en el reality show ‘Master Chef’ / Instagram

¿Quién ha atacado la relación del chef Poncho Cadena y Litzy?

La actriz y cantante Litzy y el chef de ‘Master Chef Celebrity Generaciones’ han compartido sus firmes intenciones de llevar la relación al siguiente nivel y llegar al altar en octubre de 2025, cosa que, al parecer, no habría gustado a la ex del chef, Marcela Morales, quien, según contaron a TVNotas, habría insistido en que Litzy no se quedará con su patrimonio por la relación con Poncho Cadena:

“(Marcela) Se la vive hablándole al chef para reclamarle cosas. Una vez, Poncho respondió el celular en altavoz y Marcela escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó: ‘Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir’. La verdad es que (Marcela) sí lo puede hacer. Esas amenazas de que lo va a dejar en la calle ya lo tienen cansado. Por eso debe cortar toda relación laboral con Marcela, pero, como te decía, ella se ha hecho cargo de todo durante años”, aseguró una fuente a TVNotas a finales de marzo.

La pareja está feliz y enamorada, prefieren no meteterse en problemas. / Instagram

¿Qué ha dicho Litzy de que supuestamente es novia del chef Poncho Cadena por su dinero?

La actriz que ha dicho que su papá fallecido intercedió en la relación porque le puso al chef Poncho en su camino, aclaró desde hace unos días que ella, por su parte, no tiene el menor problema con Marcela, a quien recalcó, ni siquiera conoce.

“Me río muchísimo porque no la conozco. No tengo el gusto de conocerla ni a sus hijos todavía”, comentó entre risas. “Siempre van a hablar. Siempre que algo está bien y que a alguien le va increíble y que ves a la gente feliz, y que ves a la gente sonriendo.... siempre va a aparecer algo o alguien que diga: ‘Está pasando tal cosa’… No, que digan lo que quieran. No hay que hacer caso”, afirmó hace unos días.

Pero ahora, Litzy nuevamente fue cuestionada por su opinión respecto a estos presuntos ataques y ella sostiene que ‘ni le van, ni le vienen’.

“Es que nos ven felices. Entonces quieren decir algo malo, pero no, qué risa”, dijo, nuevamente entre carcajadas, en un reciente encuentro con la prensa.

¿Qué dijo Poncho Cadena sobre los ataques de que su novia Litzy solo quiere su patrimonio?

Por su parte, el chef secundó el buen humor de su prometida y con uñas y dientes, como buen hombre enamorado, defendió a su amada de los malos comentarios.

“Qué les puedo decir. Pues salió, y es por la culpa de Litzy. Es su culpa, porque está muy bonita y cómo va a ser la cosa. Litzy tiene su propia carrera que habla por sí sola, y no necesita de nada y hablo a título personal, ni que yo fuera el pinche Shah (rey) de Irán. Yo soy un cocinero, trabajador”, sentenció.

El chef Poncho no dudó en sacar las garras por su amada. / Instagram.

De paso, Poncho, al que Litzy ponía nervioso desde las grabaciones del famoso reality que unió sus vidas, aseguró que sólo le interesa cumplir con sus obligaciones como papá y no está interesado en iniciar una guerra contra su ex. Esto último ya lo ha remarcado el chef en más de una ocasión.