¿Por qué Litzy se alejó de las telenovelas durante varios años? ¡Ella destapa la impactante razón!

Tras el escándalo entre Litzy y la exesposa de Poncho Cadena, chef con el que está comprometida actualmente, la actriz realiza impactante revelación acerca de por qué dejó las telenovelas por más de 22 años. ¡Acá te contamos los motivos!

Litzy y el chef Poncho Cadena ya preparan su boda / IG: @litzyoficial

¿Qué ha pasado entre Litzy y la ex de Poncho Cadena, su prometido?

Según fuentes cercanas, la expareja de Poncho Cadena, Marcela Morales, no estaría de acuerdo con la relación del juez de ‘Masterchef Celebrity Generaciones’ y la actriz Litzy, pues se dice considera que la nueva pareja de su antiguo amor está solamente interesada en él por su patrimonio, además de preocuparle los negocios que estableció con el chef.

Debido a que la expareja del juez del reality sigue siendo su mánager y por lo tanto administra varios de sus restaurantes, el romance de Poncho Cadena le ha sentado muy mal, lo cual ha llevando a Marcela a amenazar a Litzy:

“Él está tan enamorado, que incluso ha dejado de hacer cosas para estar con Litzy. Eso molesta a Marce y se la vive hablándole al chef para reclamarle cosas. Una vez, Poncho respondió el celular en altavoz y Marcela escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó: ‘Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir’''. Fuente de TVNotas

Poncho Cadena y su exesposa Marcela Morales / Especial Internet

¿Qué dijo Litzy sobre la amenaza de la expareja de Poncho Cadena?

Litzy se ha pronunciado recientemente sobre los ataques que ha recibido de parte de la expareja del chef Poncocho Cadenma, y ha optado por no dejar que le afecten, por lo que declaró a TVNotas: “Nada. Me río muchísimo porque no la conozco. No tengo el gusto de conocerla ni a sus hijos todavía”, comentó entre risas.

La cantante también agregó que “Siempre van a hablar, siempre que algo está bien y que a alguien le va increíble y que ves a la gente feliz, y que ves a la gente sonriendo. Siempre va a aparecer algo o alguien que diga: ‘Está pasando tal cosa’… No, que digan lo que quieran, no hay que hacer caso”, sentenció.

Litzy revela por qué la vetaron de una televisora / Internet

¿Por qué Litzy dejó de salir en la televisión por más de 22 años?

Litzy inició su carrera cuando tenía apenas 13 años al formar parte del grupo ‘Jeans’. Luego de abandonar el proyecto, continuó como solista y también incursionó en la actuación, protagonizando en 1999 ‘DKDA: Sueños de juventud’. Sin embargo, desafortunadamente, no pudo concluir las grabaciones de la novela.

De acuerdo con la actriz, un mes antes de terminar el rodaje se enfermó de influenza, por lo que tuvo que ser hospitalizada durante dos semanas:

“Yo me salgo un mes antes de que se terminara, llevábamos ocho meses grabado y falta un mes, pero estábamos en diciembre y así me dio influenza, y fue horrible, estuve hospitalizada como 15 días” Litzy

A la intérprete de ‘Ya no te extraño’ le faltaban 80 escenas por grabar y debido a esto el productor de la novela la contactó para solucionar el inconveniente. Sin embargo, su madre no la dejó regresar, pues aún estaba enferma, por lo que al no regresar, no volvieron a darle trabajo.

Con el paso del tiempo otro productor la buscó para protagonizar dos de sus novelas, pero en ese momento la prioridad de Litzy era la música, por lo que decidió rechazar los papeles, acto que le habría valido el veto definitivo de las producciones durante más de dos décadas.

¡Pero todo eso ya pasó! Litzy volvió a la televisión de la mano del reality ‘Master Chef Celebrity’, donde conoció a su actual pareja, el chef Poncho Cadena, con quien está próxima a casarse. Además, también ha regresado a hacer telenovelas con el melodrama ‘Cautiva por amor’, la cual se estrenará el próximo 12 de mayo y se le verá interpretar al personaje de Jazmín, quien ‘vuelve 12 años después para vengarse de Remigio, el hombre que destruyó su vida y pretendió matar a su bebé'. ¡La historia suena imperdible!