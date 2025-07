Leslie Gallardo destapa cómo fue el encontronazo con Nicky Chávez en MasterChef celebrity: “Berrinchuda”

Platicamos con Leslie Gallardo, quien recientemente cortó con Emilio Osorio, y recordó el altercado que tuvo en abril con su excompañera de MasterChef celebrity generaciones, Nicky Chávez. Ambas querían evitar llegar al reto de eliminación, y esto las llevó a discutir.

“Lo que pasó con Nicky simplemente fue una diferencia como las que se dan en la competencia. Ese día no se me hizo justa la forma en la que se dieron las cosas. Ambas nos queríamos salvar, pero ninguna quería ir al reto de eliminación. Son roces que pasan por la emoción del juego”, indicó.

¿Leslie Gallardo y Nicky Chávez se reconciliaron tras pelea en MasterChef celebrity generaciones?

“Nicky y yo tenemos una personalidad muy similar. Las 2 somos mujeres explosivas. Yo me he vuelto una persona que sabe escoger mejor sus batallas. Nicky es berrinchuda y caprichosa. Ella misma lo ha dicho (ríe)”, resaltó Leslie Gallardo, ventilando a Nicky Chávez como lo hizo con Plutarco Haza.

“Ninguna de las 2 iba en plan de pelear o gritar. No creímos que pudiéramos llevarnos bien. Sin embargo, se ha vuelto una gran amiga. La quiero muchísimo”, manifestó.

¿Cómo se lleva Leslie Gallardo con la chef Zahie Téllez?

Por otro lado, nos narró el momento en el que estuvo a punto de enfrentarse en MasterChef celebrity con la chef Zahie Téllez, como lo hizo Plutarco Haza, debido a que no le gustó la manera en la que se dirigió a ella (con gritos). “Yo no vengo a atacar ni a defender a nadie. Me gustaría decir cómo me fue en el baile. Zahie es una mujer de mucho carácter. Dice las cosas de frente. Necesitábamos a una persona como ella. Aunque, déjenme decirles que no es así fuera de cámara”.

Leslie Gallardo “Ella te habla fuerte, pero no por ser mala onda. Es su forma de tratar a las personas. Conmigo nunca fue grosera y no me dijo nada fuera de lugar. Había veces en que me regañaba y no pasaba nada. Es parte de la competencia”

“No es fácil aguantar los gritos. Hay momentos en que son demasiados y te desestabilizan, pero también es su propósito. Buscan llevarte al límite”, relató

“En una ocasión, cuando fuimos a cocinar a una escuela, estuve a punto de contestarle a Zahie. Sentía los gritos muy cerca. La Leslie del pasado hubiera reaccionado diferente al escuchar eso, solo que fui prudente. Entendí que ella era nuestra superior. Ahorita estoy en una etapa en la que me siento completa y con mayor madurez”, dijo.

“Si eres aprensivo te vas a tomar las cosas a mal y personales. No le guardo rencor a ninguno de los chefs. No sé si tenga que ver que los que se engancharon con las críticas de los chefs tienen más edad. Ellos contaron cómo les fue con Zahie. Ella no es villana, es chef. Debo decirles que el chef Herrera definitivamente es mi favorito”, mencionó.

¿Cómo fue la salida de Leslie Gallardo de MasterChef celebrity generaciones?

También nos platicó sobre su reciente salida de MasterChef celebrity generaciones. Leslie Gallardo fue eliminada el 22 de junio: “No sé qué me pasó. Trece semanas se dicen fácil, pero no lo son. Cuando estás en este nivel de la competencia ya es mucho cansancio físico y mental. Estoy agradecida por la oportunidad. Jamás esperé participar en un reality como este. Tampoco creí llegar tan lejos. Me preparé muchísimo y practiqué demasiado. Lo que viví adentro superó todas mis expectativas”.

“Aprendí a aventarme a la cocina. Mis papilas gustativas despertaron. Yo era una mujer remilgosa con la comida. Aprendí a comer de todo y a cocinar. Conocí tantos sabores diferentes. Lamentablemente presenté la carne de cerdo cruda y por eso me eliminaron. Ojalá que gane Carlos Quirarte, Herly RG, Dani Valle u Ofelia Medina”, concluyó.

¿Quién es Leslie Gallardo?

Participó en los realities: La ley de la selva (2023), La venganza de los ex VIP, La casa de los famosos (2024) y Los 50.

Recientemente la vimos en MasterChef celebrity generaciones (2025).

Actualmente forma parte del pódcast ¿Y ahora qué? Cuenta con 1.1 millones de seguidores en Instagram y 1 millón en TikTok.

En mayo, Leslie Gallardo terminó su relación con Emilio Osorio.

