Bárbara Torres rompe el silencio tras salir de MasterChef celebrity generaciones a nada de la gran final

Bárbara Torres, la entrañable actriz argentina que ha conquistado los corazones de los mexicanos desde La familia P. Luche, vivió una de las noches más intensas de su carrera, pero esta vez no fue sobre un escenario, sino en la cocina más famosa del país. El domingo 6 de julio Bárbara Torres fue eliminada de MasterChef celebrity generaciones México 2025, siendo la eliminada número 15, justo cuando la gran final está a la vuelta de la esquina.

La también comediante se enfrentó a un reto emocional y culinario que la dejó fuera del Top 5. Aunque dio todo de sí en las pruebas, un “ratatouille” que no convenció a los jueces marcó el fin de su participación. Entre lágrimas, confesó que se va “triste pero feliz” y que lo vivido fue una experiencia transformadora: “Esta sí es la verdadera Bárbara”, dijo al borde del llanto.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef? / Instagram

¿Qué pasó con Bárbara Torres en MasterChef celebrity 2025?

Todo comenzó con un reto de campo salvaje, literalmente, pues los participantes cocinaron en un safari de animales. Divididos en dos equipos, Bárbara fue parte del equipo azul junto a Ofelia Medina y Carlos Quirarte, mientras que el rojo lo integraron Andrea Noli, Herly y Dani Valle. El reto consistió en preparar un menú vegetariano con ingredientes recolectados durante un recorrido por la zona.

Lamentablemente, el equipo azul perdió, por lo que Bárbara tuvo que pasar al reto de salvación, donde cocinó comida marroquí en pareja con Dani Valle. Aunque se esforzaron, no lograron vencer a la dupla de Quirarte y Ofelia, lo que llevó a Bárbara y Dani a enfrentarse entre sí en la prueba final de eliminación.

La última prueba fue un verdadero reto creativo: los participantes debían presentar un platillo inspirado en los cuatro elementos (agua, tierra, aire y fuego) con técnicas como olla de barro, freidora de aire y olla de vapor. Bárbara eligió un ratatouille, pero los jueces consideraron que su ejecución no cumplió con los estándares del programa.

El equipo rojo fue el ganador del último reto de campo / Instagram

¿Qué dijo Bárbara Torres tras su eliminación de MasterChef celebrity generaciones 2025?

Fiel a su estilo honesto y emocional, Bárbara no se guardó nada. En sus primeras declaraciones tras su eliminación, compartió que esta experiencia la marcó profundamente:

“Estoy bien, sí, estoy triste. Para mí esto no era una competencia con mis compañeros, era una competencia conmigo. Y entonces no llegué a donde me propuse. Me había imaginado mucho en la final cocinando…” Bárbara Torres

Aunque no llegó al ansiado último programa, la actriz aseguró que se va con el corazón lleno y muchas lecciones:

“Me voy... ya lloré. Me voy triste, pero muy contenta porque aprendí, crecí mucho, entendí muchas cosas de la vida, me voy con unos compañeros divinos (...) Así soy. Esta sí es la verdadera Bárbara” Bárbara Torres

También reconoció que no todo fue sufrimiento: “Fue difícil pero muy divertido. La primera media hora me divertí y la última ya no... Hoy fue un día fuerte de muchas emociones”, comentó entre risas y lágrimas.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef celebrity generaciones 2025?

Con la salida de Bárbara, el Top 5 de MasterChef celebrity generaciones 2025 ya está definido, y la competencia se pone cada vez más intensa. Aquí te dejamos la lista de los famosos que siguen en la pelea por el título:

Ofelia Medina

Andrea Noli

Carlos Quirarte

Dani Valle – A pesar de haber estado en riesgo, se ganó su lugar con esfuerzo.

– A pesar de haber estado en riesgo, se ganó su lugar con esfuerzo. Herly RG

Así que si creías que ya lo habías visto todo en la cocina de MasterChef celebrity, prepárate porque la recta final promete más emociones, lágrimas, pleitos y sabores inolvidables.

