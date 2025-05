‘Chef en proceso’ pide que paren los ataques contra Anabel pero deja claro: “MasterChef no me descubrió”

El youtuber e influencer Isaías Espinoza, mejor conocido como ‘Chef en proceso’ ha vivido una semana llena de fuerte polémica tras su salida del concurso ‘MasterChef Celebrity Generaciones’. Ahora, el joven ha comenzado a intentar calmar los ánimos de las redes. Sin embargo lanzó varios dardos para la producción de la cocina más famosa de México. Te contamos.

La salida del querido influencer Isaías Espinoza ocasionó una ola de críticas para ‘MasterChef Celebrity’. / Redes sociales

¿Por qué surgió una fuerte polémica contra MasterChef Celebrity con la salida de Isaías Espinoza?

Algunos usuarios de redes sociales consideraron que la salida de Isaías no fue justa pues él ya estaba en el balcón y fue por sugerencia de sus compañeros de generación que bajó para ayudar a Anabel, quedando eliminado de la competencia tras presentar un mole y un platillo con cinco garnachas que no consiguió conquistar el paladar de los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

Tras su salida, Anabel Ferreira fue blanco de duras críticas por parte de internautas que consideraron que fue injusto que ella permaneciera en el concurso mientras el youtuber salió. De inmediato, Anabel respondió diciendo que ella apreciaba la oportunidad y que el programa se trataba de mucho más que cocina.

Por su parte, ‘Chef en proceso’ publicó una serie de videos que tituló como ‘Orígenes’, en donde hizo un recorrido por sus errores expuestos en el último programa, en donde habló sobre los antojitos hechos con masa, la barbacoa y el mole.

La presentadora Claudia Lizaldi también fue señalada de presuntamente estar desprestigiando al querido participante del programa y cientos de usuarios dijeron que parecía todo un fraude que sacaran al joven.

Anabel Ferreira e Isaias Espinoza hicieron equipo en el segundo reto del domingo 18 de mayo. / Redes sociales.

¿Qué dijo Isaías Espinoza tras su salida de MasterChef Celebrity?

Ahora, el influencer ha pedido que paren los ataques contra Anabel Ferreira. A través de un video, el joven reconoció que cometió errores durante el famoso reality y dijo estar feliz de haber logrado conectar con otro tipo de audiencia, pero mandó un contundente mensaje para la producción de MasterChef Celebrity.

“Vi que a muchos de ustedes mi salida les pareció injusta, un completo fraude, así que voy a aclarar eso. No quiero que se siga haciendo polémica. Si se fijan, nunca la he necesitado. Todo lo que he logrado es gracias a mis recetas y por todo el apoyo que ustedes les dan a ellas, pero bueno, me topé con los reyes de la polémica: la televisión”, dijo.

“Yo sólo les voy a pedir que ya no le tiren hate a Anabel. Tanto ella como yo sólo fuimos participantes. Yo pedí entrar a ‘Masterchef’ y ellos me aceptaron sin dudar porque reunimos 10 millones de seguidores en Facebook, 13 millones en TikTok, 3 millones en Insta y dos en YouTube. No fui alguien que MasterChef descubrió para el mundo. yo estoy aquí por mis recetas”, dijo el joven.

Isaías Espinoza aseguró que el famoso reality show no lo descubrió. / Redes sociales.

¿Isaías reconoció errores en la masa que preparó en MasterChef?

En un tono maduro, el joven yotuber pidió a sus seguidores que no se desgasten en peleas y aseguró que estaba consciente de no haber elaborado una buena masa para las garnachas que lo llevaron a la eliminación.

“Independientemente si fue mejor o peor la garnacha de Anabel, la realidad que yo vi es que mi masa no era perfecta. No sé si terrible, o incomible, pero me sentí con la necesidad de salir a buscar si esa masa es la que utilizan todas las doñitas y me topé que sí es como yo la preparé”, sentenció. “Lo que sí pasó es que se dio información errónea, se dijo que la hoja santa es tóxica y a mí no me gustaría que esos comentarios afecten a la rica gastronomía mexicana”, declaró.