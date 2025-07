Querida influencer desaparece en Dubái; su familia denuncia que le desactivaron las redes sociales

El mundo de las redes sociales está conmocionado por la repentina desaparición de Triana Marrash, influencer española de 38 años que se encontraba viviendo en Dubái desde hace ya varios años.

La primera señal de alerta surgió el fin de semana pasado. La creadora de contenido tenía planeado asistir a una fiesta en Madrid. Sin embargo, nunca llegó y los organizadores del evento dieron a conocer que no habían podido contactarse con ella.

Triana Marash / Redes sociales

¿Qué dijo la familia de Triana Marrash, influencer española que vivía en Dubái, sobre su desaparición?

Al ver que no podían comunicarse con ella, la familia de la influencer Triana Marrash emitió un comunicado desde el perfil secundario de la famosa, en el que dan a conocer que no han sabido nada de ella desde el pasado 4 de julio.

“Comunicado oficial por parte de la familia de Triana: hago llegar este mensaje a todas las personas que tengan o hayan establecido contacto con Triana. Lleva desaparecida desde el día 4/07/2025 y no hay novedad hasta el momento. La última vez que se le vio fue en su casa donde reside y se sabe que iba camino a Barcelona”, se lee.

Además de pedir ayuda para poder localizarla, indicaron que sus cuentas de redes sociales fueron desactivadas, teniendo acceso solo a su cuenta secundaria.

“Sus redes sociales han sido desactivadas y no sabemos acceder a ellas, únicamente podemos acceder a este perfil gracias a su ordenador. Cualquier aportación clara, por favor, escribid a este perfil, y se os facilitará un número de contacto. Gracias”, manifestaron.

Por otro lado, Laura Martínez, amiga de la creadora de contenido, habló en un canal de televisión español y aseguró que están desesperados por localizarla. También dejó claro que este asunto “no era una broma”, como algunos han especulado.

Triana Marash / Redes sociales

¿El esposo de Triana Marrash, influencer española, tuvo algo que ver con su desaparición?

Si bien la policía está investigando el caso, algunos usuarios han sospechado que el esposo de la influencer Triana Marrash, cuyo nombre es desconocido hasta el momento y a quien ella se refería como “jefe árabe”, pudo estar involucrado en su desaparición.

Esto, debido a que, hace un mes, la creadora de contenido confesó que su pareja era posesivo y era difícil que le diera permiso para viajar.

“La última vez que volví allí me costó convencerle para que me dejara volver a España, pero quiero poder venir. No me veo viviendo allí de constante y continuo. Sería como estar en una jaula de oro”, mencionó.

Triana Marrash llevaba un tiempo viviendo en Dubái con su “jefe árabe”, quien a su vez estaba casado con otras tres mujeres. Hasta el momento, se desconoce si las autoridades lo consideran sospechoso.

Triana Marash / Redes sociales

¿Quién es Triana Marrash, influencer que desapareció en Dubái?

Triana Marrash es una influencer de origen español de 38 años, que se hizo famosa por subir contenido acerca de su vida entre Dubái y España. En sus videos, solía presumir de los lujos que le daba su “jefe árabe”.

En su momento, declaró que, pese a la vida cómoda que disfrutaba junto a su pareja de Dubái, le gustaba más estar en España.

Si bien actualmente sus redes sociales están desactivadas, los fans han creado un par de páginas en Instagram, en los que repostean algunas de las fotos y videos de Marash.

