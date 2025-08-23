¿Belinda confirma que dejará México? La cantante hace importante anuncio a sus fans

La cantante y actriz Belinda lanzó un importante anuncio a sus seguidores sobre su estancia México. La ex de Christian Nodal compartió en redes la decisión que tomó sobre sus proyectos musicales y su participación en el teatro. ¿Qué dijo? Te contamos.

Belinda / Redes sociales

¿La cantante Belinda dejará México definitivamente?

Belinda soprendió a sus fieles fans con la noticia de que se mudará de México. Sin embargo, confirmó en entrevista con ‘Ventaneando’ que su mudanza no será definitiva, sino temporal. El intérprete detalló que permanecerá seis meses en España y otros dos en Colombia, pues llevará a cabo la filmación de la serie Carlota, la cual contempla una etapa de preproducción y otra de rodaje, que en total sumarán entre siete y ocho meses fuera de las tierras aztecas.

“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre 7 y 8 meses de filmación, de preproducción, es un proyecto muy ambicioso” Belinda

La artista puntualizó que no se trata de un cambio de residencia permanente, sino de una pausa motivada por su trabajo. Aunque no dio más detalles, se consideró que, al concluir las grabaciones, probablemente regresará a su residencia en la Ciudad de México.

¿De qué trata la serie ‘Carlota’ y cuál será el papel de Belinda?

El nuevo proyecto televisivo de Belinda será una bioserie histórica titulada Carlota, inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo. La producción correrá a carga de Sony Pictures Television y constará de 10 episodios que narrarán desde la juventud de la emperatriz hasta el deterioro mental que sufrió tras la ejecución de su esposo, Maximiliano de Habsburgo.

Su papel protagónico la coloca en el centro de una historia que combina drama, política e historia de México. Hasta ahora, no se ha confirmado la fecha de estreno, ni en qué plataforma o cadena será transmitida, pero la confirmación de Belinda como protagonista ya generó expectativa en el público.

Belinda protagonizará a Carlota en la bioserie histórica / Especial

¿Qué presentaciones de Belinda están confirmadas en México antes de su viaje?

Aunque en pocas semanas Belinda se mudará para comenzar las grabaciones de Carlota, la cantante aún tiene compromisos pendientes en la Ciudad de México. En específico, encabezará ocho funciones especiales de Mentiras: el musical en el mes de octubre.

De acuerdo con la información compartida en las redes sociales oficiales de la puesta en escena, las funciones se llevarán a cabo los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado a un costado de la estación del Metro Cuauhtémoc.

En este proyecto, Belinda comparte escenario con Mariana Treviño y otras figuras del espectáculo. Además, la producción ha anunciado la participación de artistas como:



Lorena Vignau,

María Elisa Gallegos,

Paloma Cordero,

Paola Gómez,

Ángel Ferreyro,

Carlos Fonseca,

Fer Soberanes y

Regina Voce en el espectáculo Mentiras All Stars: Historias del Mentiverso .

