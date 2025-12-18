Dua Lipa colapsa por la comida mexicana, ¡terminó enferma y llorando en la cama! ¿Cuál es su estado de salud?

Si hay alguien que definitivamente ama México, sus rincones y su gastronomía, esa es Dua Lipa, quien en varias ocasiones ha sido captada paseando por las calles de la ciudad y disfrutado las delicias de nuestro país.

Recientemente, Dua Lipa fue captada bailando salsa en el San Luis Club Roma junto a su prometido, Callum Turner. Además, la cantante también fue vista en una famosa taquería y en un restaurante de mariscos, donde, sin duda, se dejó conquistar por los sabores de la gastronomía mexicana, pero al parecer ya pagó la factura de pasarla bomba en México, ¿qué le pasó?

La tarotista Mhoni Vidente asegura que sismos coincidirán con la visita de Dua Lipa a CDMX. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Dua Lipa estuvo en México?

Dua Lipa visitó México como parte de su gira mundial Radical optimism tour, en la que ofreció tres conciertos en la Ciudad de México, correspondientes a las últimas fechas de su gira internacional.

Durante sus presentaciones, incluida su actuación en el Estadio GNP Seguros, la cantante tuvo como telonera a Bu Cuarón, hija del director Alfonso Cuarón, una participación que desató numerosas críticas en redes sociales.

Tras cumplir con sus compromisos musicales, Dua optó por permanecer algunos días más en la capital para disfrutar unos días de descanso con su prometido, Callum Turner, por esto fue vista en restaurantes y espacios culturales de la Ciudad de México.

Bu Cuarón hija de Alfonso Cuarón es criticada tras presentarse en el show de Dua Lipa. / Redes sociales

¿Qué le paso a Dua Lipa por disfrutar de la comida en México?

La estancia de Dua Lipa en México estuvo marcada por la música, el baile y, sobre todo, por la comida. Durante varios días en la Ciudad de México, la cantante aprovechó e para visitar algunos de sus restaurantes favoritos, probar tacos, mariscos. Sin embargo, este festín tuvo consecuencias inesperadas para su salud.

Fue la propia artista quien explicó que, su sistema inmunológico terminó por resentir el ritmo. Aunque no detalló un diagnóstico específico, sí dejó claro que su cuerpo “dijo basta”, obligándola a guardar reposo durante su último día en la capital.

“4 días en CDMX en nuestro último trabajo del año. Lo que también significaba que pude comer en algunos de mis lugares favoritos OTRA VEZ y luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA… así que pasé mi último día en la cama viendo ‘Atonement’ y llorando a mares”, escribió Dua Lipa en su Instagram.

En redes sociales, muchos seguidores aseguraron que lo que sufrió Dua Lipa fue la famosa “venganza de Moctezuma”, nombre con el que popularmente se describe el malestar estomacal que algunos extranjeros experimentan al consumir comida mexicana, especialmente por el picante, las grasas y sus condimentos.

Por ello, surgieron divertidas reacciones en redes sociales que reflejaron el cariño que sus fans en México le tienen, expresando su deseo de que la cantante siempre se sienta como en casa cada vez que visita el país.



“Ay no bebé, la venganza de Moctezuma, tómate un Alka Seltzer y un Pepto y nos vemos en Contramar al ratito”

“Ya denle la nacionalidad”

“Te tramitamos tu INE”

Dua quédate a partir la rosca”.}

¿Cómo fue el cierre de gira de Dua Lipa en México?

La gira de Dua Lipa se llamó “Radical optimism tour”

Inició el 5 de noviembre de 2024 en Singapur y terminó el 5 de diciembre de 2025 en Ciudad de México, con 78 conciertos en Asia, Oceanía, Europa y América.

Fue Organizada por Live Nation, con escenografía inspirada en los cuatro elementos y vestuario de marcas como Balenciaga, Chanel y Valentino.

Incluyó unos 22 temas, mezclando éxitos como “Levitating” y “Don’t Start Now” con nuevos como “Training Season” y “Illusion”

.Dua Lipa nterpretó covers locales en cada región; en México cantó “Bésame mucho”, “Oye mi amor” y “Amor Prohibido”.

Dua Lipa tuvo tres fechas sold out en CDMX (1, 2 y 5 de diciembre), con más de 195 mil asistentes.

