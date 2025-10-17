Mhoni Vidente lanza fuertes predicciones ¡caóticas lluvias y sismos en el ‘año del Diablo’! Esto dijo

Mhoni Vidente vuelve a encender las alarmas con sus más recientes predicciones. La famosa astróloga advirtió que México podría enfrentar fuertes movimientos telúricos e intensas inundaciones, lo que provocó inquietud entre sus seguidores.

Con su característico tono enérgico, Mhoni Vidente aseguró que “la tierra se moverá” y que habrá “agua desbordada”, señalando que octubre y noviembre traerán eventos naturales impactantes para distintas regiones del país.

Mhoni vidente predice aguas desbordadas en algunos estados en México. / IG: @mhoni1

Lluvias intensas: advierte Mhoni Vidente fenómenos meteorológicos extremos para México

Algo preocupada por la situación que vive México, Mhoni vidente reiteró que “apenas viene lo peor”, enviando bendiciones a Veracruz, Puebla, Hidalgo y otras zonas afectadas por las intensas lluvias.

Mhoni Vidente en sus predicciones explicó que en estos eventos recientes se combinó un frente frío con una vaguada y tormenta, generando un escenario “catastrófico”.

“Fue un evento muy raro porque se juntaron el frente frío, la vaguada y la tormenta, fue una cosa catastrófica”, declaró durante su programa en El Heraldo de México, advirtiendo que aún no acababan las afectaciones.

Según su lectura de cartas, hay dos huracanes fuertes en perspectiva: uno que partirá del Golfo y otro que atravesará el Caribe hasta Tamaulipas y Texas; al mismo tiempo, Acapulco, Guerrero; Oaxaca y Colima estarían en alerta por lluvias persistentes. Para Mhoni, este tipo de fenómenos no son aislados, sino señales de una etapa energética intensa que exige prepararse.

Mhoni Vidente revela que habrá sismos y lluvias intensas en México. / YouTube / Pixabay

Sismos inminentes: ¿Cuándo va a temblar en México, según Mhoni Vidente?

Desde septiembre Mhoni Vidente visualizó un panorama extremo para México. Después de dos huracanes y movimientos climatológicos, “van a seguir las lluvias y los sismos que se van a presentar en diciembre”. Sin embargo, no dio fechas específicas sobre dichos movimientos telúricos.

Para ella, diciembre será un mes “totalmente sísmico” y ligado a la llamada carta del Diablo, que junto con las Espadas, anuncia un final energético desafiante.

Es una advertencia que no pide miedo, sino atención: Mhoni interpreta que estas manifestaciones telúricas tienen propósito espiritual y cósmico, algo que viene después de lo malo como parte de una ley divina.

La vidente anteriormente señaló que le 2026 es el ‘año del Diablo’ y que también es probable que Toluca gane el Torneo apertura 2025 de la Liga MX.

México en alerta: Mhoni Vidente ve inundaciones y sismos catastróficos. / Foto: Gobierno de México

¿Qué hacer ante los sismos e inundaciones, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente no solo hizo predicciones, sino invitó a actuar en lo espiritual. “Hay que rezar más, tener más comunión con Dios y saber que las cosas se están moviendo por algo”, señaló, recordando que tras lo terrible puede venir algo bueno, y que esa transformación tiene sentido.

Su mensaje también incluyó solidaridad: “todas las bendiciones a la gente hermosa de Veracruz”, un llamado a no enfrentar solos las tormentas.

Las cartas del Tarot le hablan y le muestran rutas: la carta del Diablo y las Espadas denuncian crisis, pero también futuros nuevos. En su visión, lo espiritual no es escapismo, sino herramienta concreta para enfrentar lo desconocido.

