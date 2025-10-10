¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez al borde del divorcio tras revelación de infidelidad a Dalilah Polanco?

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez siguen en el ojo del huracán. Ahora, Mhoni vidente se pronunció sobre lo que presuntamente le depararía a su matrimonio tras las declaraciones de Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’ de la infidelidad del comediante. ¿La cantante y el conductor se divorciarán?

Mhoni vidente ha sido una de las personalidades que más ha opinado acerca del matrimonio de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Incluso, dio a conocer que los famosos, presuntamente, llevarían tiempo separados tras una supuesta infidelidad del comediante a la cantante con una mujer más joven de Los Ángeles. En esta ocasión, lanzó su postura con respecto al escándalo que recordó Dalilah Polanco.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

Te puede interesar: Poncho de Nigris explota vs. Dalilah Polanco tras exponer infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo

¿Por qué terminó el noviazgo entre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez?

Durante una dinámica llamada ‘El triángulo de las verdades’, Dalilah Polanco, ex de Eugenio Derbez, habló sobre la infidelidad que sufrió por parte de un novio en el pasado. Aunque no reveló su identidad, contó que una revista difundió fotografías de su entonces pareja acompañado de otra mujer.

“Le hablo a mi vecina en el acto: ‘Me acaban de decir esto’ (y ella me contestó) ‘Voy por ti en este momento’... Nos fuimos a ver la revista (TVNotas)... Ahí vamos, llegamos al primer puesto de periódicos que vimos en la primera esquina, regresamos y había fotos, fotos de él con ella con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento... y se me rompió el corazón”. Dalilah Polanco

¡Se refería a TVNotas! En 2006, tu revista favorita sacó a la luz unas fotografías en las que se observó a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en pleno paseo. Aquellas imágenes desataron intensas especulaciones sobre el futuro de la relación entre el comediante y Dalilah Polanco, quienes mantenían un noviazgo de cuatro años.

Dalilah Polanco, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo / Archivo TVNotas

En medio de ese escándalo, Dalilah Polanco y Eugenio Derbez terminaron su relación y, al poco tiempo, el comediante presentó a Alessandra Rosaldo como su novia.

Lo anterior se sumó a las declaraciones de Alessandra, hace algunos meses, en las que admitió, en una entrevista con Yordi, que empezó a sentir atracción por Eugenio Derbez cuando ambos todavía tenían pareja. La intérprete comentó que ella decidió finalizar su relación, mientras que él seguía con su “pareja en ese entonces”. Pese a que intentaron mantenerse “alejados”, la conexión entre ellos era demasiado intensa. ¡Terminaron juntos!

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

No te pierdas: Escorpión Dorado pone a Dalílah Polanco en aprietos con pregunta sobre Eugenio Derbez

¿Qué respondió Eugenio Derbez a las declaraciones de infidelidad de Dalilah Polanco?

A pocos días de que estallara la controversia, Eugenio Derbez respondió a las declaraciones que hizo Dalilah Polanco en La casa de los famosos México sobre su infidelidad. Durante su llegada a la Ciudad de México, el actor y Alessandra Rosaldo fueron abordados por la prensa, quienes le preguntaron su opinión sobre lo que dijo su ex. Esto fue lo que respondió:

“No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”. Eugenio Derbez

Dalilah Polanco / Redes sociales

Aunque le preguntaron a Alessandra sobre su postura ante este escándalo, Derbez respondió por ella: “Ella no tiene nada que decir… Llevo 20 años con mi mujer”.

Al momento, Dalilah Polanco no se ha pronunciado con respecto a la reacción de Eugenio Derbez sobre lo que contó en ‘La casa de los famosos México’.

Así lo dijo Eugenio Derbez:

Mira: Dalilah Polanco y Sarah Bustani: así es su relación después de su relación con Eugenio Derbez, VIDEO

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se divorcian tras revelación de Dalilah Polanco sobre su infidelidad?

En medio de todo este escándalo, Mhoni vidente lanzó una predicción sobre el posible divorcio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tras el escándalo que desataron las declaraciones de Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’.

Mediante el programa de YouTube ‘Reporte H’ con Blanca Becerril, Mhoni vidente lanzó el tarot y predijo las repercusiones que se vendrían en el matrimonio de Derbez y Rosaldo, no solo por la controversia con Polanco, sino por la “energía obscura” que presuntamente rodea a la actriz.

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se divorcian? / IG: @ederbez

“Se visualiza la carta de la torre por todas las declaraciones, es que Dalílah Polanco tiene una energía muy oscura, muy densa… esta carta nos está diciendo que va a provocar el divorcio de Eugenio (Derbez)”, dijo la pitonisa.

“Eugenio, cuídate de las malas vibras, de los chismes, eso fue hace 20 años y lo que no fue en tu año, no te hace daño, va a provocar el divorcio, pobrecito Eugenio por que ya es grande, ya ha de tener sus 65 años”. Mhoni vidente

Al momento, el actor no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de la astróloga. Cabe recordar que, recientemente, Mhoni vidente dijo que reza por Eugenio Derbez por las presuntas energías oscuras de Dalilah Polanco. ¿Hubo magia negra?

Así lo dijo Mhoni vidente: