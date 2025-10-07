Eugenio Derbez rompe el silencio sobre su infidelidad a Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo: VIDEO

Tras varios días de escándalo, Eugenio Derbez respondió a las declaraciones de Dalilah Polanco sobre su infidelidad con Alessandra Rosaldo en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Sus palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales y los seguidores de la actriz esperan que muy pronto conteste al comediante. ¿Admitió la traición?

A unos días de que se viviera la gran final de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Dalilah Polanco soltó una bomba para la industria del espectáculo. ¡Habló sobre un exnovio que la traicionó y lo descubrió en TVNotas!

Dalilah Polanco habló sobre la infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo. / Redes sociales

¿Dalilah Polanco y Eugenio Derbez por qué terminaron?

En una dinámica titulada ‘El triángulo de las verdades’, Dalilah Polanco, quien terminó en el segundo lugar de ‘La casa de los famosos México’, recordó la traición de una expareja. Aunque evitó dar nombres, mencionó que una revista publicó imágenes de su entonces novio junto a su “amante”.

“Le hablo a mi vecina en el acto: ‘Me acaban de decir esto’ (y ella me contestó) ‘Voy por ti en este momento’... Nos fuimos a ver la revista (TVNotas)... Ahí vamos, llegamos al primer puesto de periódicos que vimos en la primera esquina, regresamos y había fotos, fotos de él con ella con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento... y se me rompió el corazón” Dalilah Polanco

La revista en cuestión fue TVNotas, que en 2006 publicó una serie de fotografías donde se veía a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo paseando juntos. En ese momento, se generaron fuertes especulaciones sobre el futuro de la relación entre el comediante y Dalilah Polanco, quienes llevaban cuatro años de noviazgo.

Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado una infidelidad, meses atrás Alessandra Rosaldo reconoció en una entrevista que comenzó a sentir atracción por Eugenio cuando ambos aún tenían pareja. La cantante explicó que decidió terminar con su entonces novio, mientras que Derbez continuaba con su “relación de ese momento”. También admitió que, pese a intentar mantenerse alejados, la conexión entre ellos era muy fuerte.

Dalilah Polanco, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo / Archivo TVNotas

¿Eugenio Derbez le responde a Dalilah Polanco sobre sus declaraciones de infidelidad con Alessandra Rosaldo?

A días de que explotó el escándalo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo rompieron el silencio y hablaron sobre lo que dijo Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’ sobre su traición.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hablaron del escándalo con Dalilah Polanco en La casa de los famosos México. / IG: @alexrosaldo

En un encuentro con la prensa, a su llegada a la Ciudad de México, los reporteros le cuestionaron al comediante sobre su opinión con respecto a la revelación de Polanco en el reality de famosos. Esto fue lo que dijo:

“No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”. Eugenio Derbez

En cuanto a la opinión de Alessandra Rosaldo, Derbez contestó por ella:

“Ella no tiene nada que decir… Llevo 20 años con mi mujer”, agregó.

Eugenio Derbez se sinceró sobre lo que piensa de las revelaciones de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México. / IG: @alexrosaldo

¿Qué le respondió Eugenio Derbez a Victoria Ruffo sobre las críticas a su paternidad?

Cabe recordar que Victoria Ruffo criticó la paternidad de Eugenio Derbez con José Eduardo Derbez. La actriz señaló que el comediante es más amigo, que “papá”.

“Bueno, sí me dediqué yo más a mi hijo que él. Yo siento que Eugenio es más amigo que papá. Ahora que son grandes, sus hijos se llevan muy bien con ellos, comparte más con ellos, ¿no? Que cuando eran chicos. Yo hablo de lo mío, de los demás niños, yo no sé. Ni me meto ni quiero problemas, ¿no? Pero ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo. Hasta ahora”, dijo.

Ahora, Eugenio Derbez también expresó su postura con un contundente:

Eugenio Derbez “Ya no caigo en las provocaciones tampoco de Victoria… Me río mucho, es todo, pero si quieren saber más de mi vida, vean ‘De viaje con los Derbez’ nueva temporada en Japón”.

Finalmente, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se subieron a su camioneta y no dieron más declaraciones. Por su parte, Dalilah Polanco no ha respondido a la reacción del comediante por la historia de su infidelidad que contó en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Así lo dijo Eugenio Derbez: