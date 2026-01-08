Vadhir Derbez se lleva fuerte susto y va a dar a la sala de emergencias: “Vomitando muchísimo”

La familia Derbez aún continúa en el centro de la conversación, y no por la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, si no por un preocupante episodio protagonizado por Vadhir Derbez, quien fue a dar hasta la sala de emergencias. ¿Qué le pasó exactamente?

¿Por qué Vadhir Derbez gana menos que toda su familia? / Captura de pantalla de Instagram: @vadhird

¿Por qué Vadhir Derbez estuvo en una sala de emergencias recientemente?

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, prendió las alarmas de sus fans y seguidores en redes sociales, luego de compartiera en su cuenta oficial de Instagram, que se encontraba en una sala de emergencias atendiendo una tensa situación.

Ante la preocupación de sus fans, la publicación hecha por el actor, aclaraba que se trataba de un malestar de su perrita “Nala”, quien tenía una serie de malestares que lo hicieron ir rápidamente a un doctor para que la revisara.

Nalita se enfermó porque comió algo que no debía. Estuvo vomitando muchísimo y corrí a emergencias para que la canalizaran. Vadhir Derbez

Aún con el susto, Vadhir confirmó que su perrita ya se encuentra mejor y dejó atrás los problemas por “ andar tragando cuanta estupid*z se le cruzaba ”.

Vadhir Derbez reporta que su parrita “Nala”, se enfermó / IG: vadhird, redes sociales y canva

¿Cuál es el estado de salud de Aislinn Derbez, según Vadhir Derbez?

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, dejó a la actriz vestida de luto, y parte de su duelo, fue acudir a un retiro para poder liberar “energías” y otras cosas más que mostró en redes sociales.

A dicha cita también se dio un tiempo Vadhir Derbez, su hermano, quien la acompañó en esos momentos complicados. En algunas de las historias de Aislinn se veía a él estando presente.

Posteriormente, se reveló que Aislinn se sometió a una cirugía que había estado posponiendo desde hace ya un tiempo y ahí fue que Vadhir apareció:

Este chico no paró de hacernos reír en el retiro. Vadhir Derbez, te amo. Aislinn Derbez

Y tras la muerte de Michel, Vadhir envió un mensaje a todos aquellos que lo criticaron por no decir nada en referencia al lamentable suceso:

“ Esta foto que subo es más para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional. Y como sociedad urge tener más tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales ”, afirmó Vadhir.

Vadhir Derbez se pronuncia ante la muerte de la mamá de Aislinn Derbez / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez Alejandro González es un actor y cantante mexicano, y ha desarrollado una carrera activa en televisión, cine, teatro y la industria musical.

Entre sus primeros trabajos relevantes se encuentra la telenovela infantil:



Cómplices al rescate (2002), producción que le permitió ganar notoriedad desde temprana edad.

(2002), producción que le permitió ganar notoriedad desde temprana edad. La familia P. Luche ,

, De pocas, pocas pulgas y

y Mujer, casos de la vida real ,

, además de integrarse como personaje recurrente en Vecinos, una de las comedias más exitosas de la televisión mexicana.

Además de su faceta como actor, Vadhir incursionó en la música utilizando el nombre artístico VADHIR. En 2016 presentó su primer EP del mismo nombre, el cual incluyó temas como “Te olvidé” y “Me haces sentir”.

