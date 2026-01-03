Hermana de Aislinn Derbez habla de la muerte de su madre Gabriela Michel: “Este año me ha quitado mucho”

Este año, Aislinn Derbez sufrió una pérdida devastadora la muerte de su madre Gabriela Michel. La partida de la actriz de doblaje fue un duro golpe para sus hermanas, entre Michelle Aguilera, quién rompió el silencio en víspera del año nuevo 2026.

La media hermana de Aislinn Derbez también compartió una foto inédita de la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien perdió la vida el pasado 24 de noviembre.

Michelle, hermana de Aislinn Derbez recuerda a su madre Gabriela Michel / Instagram: @michaguilerac

¿De qué murió Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez compartió con sus seguidores que su madre murió de un infarto. Sin dar más detalles agradeció las muestras de cariño recibidas durante este momento tan difícil para ella y su familia.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Aislinn Derbez

Asimismo, pidió respeto a ella y su familia para vivir este duelo: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Qué dijo Michelle, hermana de Aislinn Derbez, sobre la muerte de Gabriela Michel?

A través de sus redes sociales, Mich Aguilera, hermana de Aislinn Derbez, compartió un mensaje lleno de reflexión y amor, donde reconoce el impacto de la pérdida pero también la importancia de seguir valorando la vida.

“Los finales te abren el corazón y gracias a este año (y específicamente el último mes de mi vida), jamás se me va a olvidar llevarlo bien abierto y aprender a vivir despedida”, escribió Mich, dejando ver la intensidad emocional que ha vivido la familia.

En su mensaje, Mich reflexiona sobre las lecciones que deja un año lleno de pérdidas: “Este año me ha quitado mucho. Este año me ha regalado mucho. Este año me ha abierto los ojos más de lo que yo hubiera pedido”. Para ella, las adversidades fortalecen y enseñan a re-enamorarse de la vida, de uno mismo y de quienes elegimos para compartirla.

La también actriz habló sobre la importancia de cuidar la salud emocional y mantener relaciones significativas: “Tú decides si levantas el teléfono y vas a terapia. Tú decides cómo nadar cuando las olas se ven enormes. Tú decides cómo nutres tus relaciones y qué dinámicas alimentas”.

Mich cerró su mensaje con un toque esperanzador y agradecido: “Estar acá es un regalo. Como diría Cazzu: ‘estar vivos no es rutina y cada segundo es sagrado’. Si algo celebro de lo recorrido, sin duda es la capacidad tan grande que tenemos como humanos de celebrar, reír, encontrar sentido y belleza en lo simple, y dar sin esperar nada a cambio”.

Finalmente, la joven agradeció a quienes los han acompañado durante este difícil momento y expresó su deseo para el año siguiente: “Espero que el próximo año sea más leve la snow”.

¿Quién es Michel Aguilera, media hermana de Aislinn Derbez?

Michelle Aguilera e s hija de Gabriela Michel

Locutora y productora de audio. Es directora de operaciones del pódcast “La magia del caos”, liderado por Aislinn Derbez.



Se casó con Sergi Carrasco en 2023 y juntos tienen un hijo, aunque no es una figura pública, suele compartir muchos de sus momentos en familia y junto a sus hermana Aislinn Derbez, con quien lleva una relación muy cercana en lo familiar y lo laboral.