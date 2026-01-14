¿Aislinn Derbez está embarazada? Publica polémico VIDEO; así reaccionó la actriz: “¿Y el papá?”

Aislinn Derbez desató revuelo luego de compartir un video que dio pie a rumores sobre un posible embarazo con el que estaría iniciando el año, tema que de inmediato encendió las conversaciones en redes sociales. Aunque la actriz no ha confirmado ninguna información, las especulaciones comenzaron a crecer entre usuarios que se preguntan si estaría por convertirse nuevamente en mamá. ¿Será?

No te pierdas: Hermana de Aislinn Derbez habla de la muerte de su madre Gabriela Michel: “Este año me ha quitado mucho”

¿Aislinn Derbez está embarazada? / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez es madre de una hija, fruto de su relación con el actor Mauricio Ochmann, con quien mantuvo un matrimonio que estuvo en el centro de la atención mediática durante varios años. La pareja formó una familia y, a lo largo de su relación, compartió distintos momentos de su vida personal y profesional, lo que los convirtió en una de las parejas más seguidas del medio del espectáculo.

En marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su divorcio, decisión que llegó después de enfrentar diversos problemas como pareja. En ese momento, ambos comunicaron de manera pública que la separación se dio de forma consensuada, priorizando el bienestar de su hija y el respeto mutuo, dejando claro que continuarían vinculados a través de la crianza compartida.

No te pierdas: Aislinn Derbez reaparece tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel; lanza desgarrador mensaje en redes

La actriz y modelo Aislinn Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Aislinn Derbez presuntamente estaría embarazada?

Aislinn Derbez compartió recientemente un video en su cuenta de TikTok que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y encendió la conversación en redes sociales. En el clip, la actriz aparece dentro de un automóvil utilizando un filtro titulado “Your 2026 Prediction (Tu predicción para 2026”, el cual muestra distintas imágenes asociadas a posibles escenarios futuros. Mientras el filtro corre, en pantalla se observan íconos como una prueba de embarazo, un conjunto rojo con pancita de embarazada y artículos para bebé, lo que generó reacciones inmediatas entre los usuarios.

Ante esto, la hija de Eugenio Derbez reacciona con gestos de sorpresa ante lo que aparece en la animación, acompañando la publicación con la expresión “WHAAAAT WTF…Y el papá? Eso me pregunto yo”, sin agregar mayor contexto o explicación. La grabación forma parte de una dinámica común en la plataforma, donde los filtros funcionan como entretenimiento y no como anuncios formales sobre la vida personal de quienes los usan.

Además, en ningún momento del video Aislinn Derbez no confirmó ni anunció estar embarazada. La actriz no hizo declaraciones adicionales relacionadas con maternidad ni con un posible segundo hijo, por lo que el contenido compartido corresponde únicamente al uso del filtro y a su reacción espontánea.

No te pierdas: ¿José Eduardo Derbez no estuvo con Aislinn en el funeral de su mamá, Gabriela Michel? Revelan el motivo

Video que publicó Aislinn Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez nació el 18 de marzo de 1986 en la Ciudad de México, es hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel. Es actriz y modelo, su formación académica se desarrolló en Nueva York, donde estudió Artes Visuales en la School of Visual Arts al mismo tiempo que se preparó en actuación en el Actors Studio entre 2005 y 2009. Durante esa etapa participó en cortometrajes y en la obra de teatro Happy Hour, además de explorar disciplinas como la pintura, la escultura, la fotografía y el baile.

Su carrera profesional comenzó desde la adolescencia en el modelaje, pero tomó mayor impulso a partir de 2009, cuando regresó a México y se integró de lleno a la industria del cine y la televisión. Ha participado en diversos largometrajes como:



Te presento a Laura

El atentado

El cielo en tu mirada

Abolición de la propiedad, producción por la que fue nominada a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

En televisión, ha protagonizado y participado en series de México y otros países, además de incursionar en el teatro y en proyectos musicales y digitales, consolidando una trayectoria constante dentro del medio artístico.

No te pierdas: El señor Aguilera asistió al funeral de la mamá de Aislinn Derbez y manda mensaje: “La quería mucho” VIDEO