Jorge D’Alessio revela cómo está su hijo tras la mordida de un tiburón: “Es más probable que te caiga un rayo”

Jorge D’Alessio dio detalles sobre el estado de salud de su hijo luego de que resultó herido por la mordida de un tiburón en Quintana Roo. El cantante explicó cómo se encuentra actualmente el adolescente tras el incidente, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Jorge D’Alessio rompe el silencio y habla sobre la crisis que enfrenta su hermano Ernesto D’Alessio

¿Cómo está el hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio tras ser mordido por un tiburón? / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó al hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio?

El hijo menor de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio sufrió una mordedura de tiburón mientras la familia se encontraba en Tulum, Quintana Roo. La actriz compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales, explicando que decidió hacerlo como medida de prevención después de vivir un momento inesperado mientras sus hijos jugaban en la orilla del mar.

“Esta historia se las quiero platicar por prevención porque no hay mucho aviso y ya nos pasó, lo que les voy a platicar es una historia de no creerse, de película. Resulta que estábamos en Tulum y mis hijos estaban junto con un amigo a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar, el agua no les llegaba ni siquiera a la cintura”, relató Marichelo Puente, hermana de Anahí, al inicio de su video.

La actriz detalló cómo se dieron los hechos y la reacción inmediata de su familia: “Empezaron unos gritos horribles de mi hijo, lo escuchó su hermano, lo sacó del agua inmediatamente, gritaba muchísimo diciendo que algo lo había picado, su hermano en ese momento pensó que era un cangrejo o algo así, vuelve a gritar, llega por su hermano y lo jala, jala al amiguito también y le ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va”.

Tras percatarse de la gravedad de la herida, acudieron de inmediato a un hospital cercano, donde “había un médico ortopedista que inmediatamente lo limpió y lo cosió, y nos dice ‘Fue una mordida de tiburón’, no les quiero explicar lo que sentí en ese momento, ayer platicaba con mi hermana y la familia y es de no creerse, yo sigo en shock, lo ves en documentales y cosas así, pero nunca te imaginas tan cercano con tu hijo”, comentó Marichelo sobre la experiencia.

No te pierdas: Sobrina de Anahí, hija de Marichelo y Jorge D’Alessio celebra 18 años con fiesta familiar

¿Cuál es el estado de salud del hijo de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente?

Jorge D’Alessio, líder del grupo Matute, compartió detalles sobre el estado de salud de su hijo tras la mordida de un tiburón y explicó que, pese al susto inicial, la situación no pasó a mayores y que su hijo ha mostrado una recuperación significativa gracias a la atención médica recibida.

“Es más probable que te caiga un rayo a que te muerda un tiburón, fue algo muy inusual y más en playas mexicanas que son muy seguras, y gracias a Dios no pasó a mayores”, dijo D’Alessio durante una entrevista con medios.

El cantante también compartió buenas noticias sobre la evolución de su hijo. “Hoy recibí una de las mejores noticias del mundo, fue mi mujer con mi hijo a que lo revisaran y le todas quitaron las puntadas a 10 días (del ataque), está sanando muy cañón”, dijo el hijo de Lupita D’Alessio.

No te pierdas: Jorge D’Alessio y Marichelo Puente celebran aniversario con fiestononón

Angustia total: hijo de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio fue mordido por tiburón. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo el sobrino de Anahí tras el ataque?

El adolescente, nieto de Lupita D’Alessio y sobrino de Anahí, relató en el podcast Todo que ver cómo vivió el ataque de tiburón que sufrió, describió con detalle la experiencia y el momento exacto en que ocurrió la mordida.

El adolescente explicó cómo su hermano actuó de inmediato para protegerlo y a su amigo. Además, mencionó las secuelas que le dejó el incidente más allá de la lesión física, ¡ya no se quiere meter al mar!

No te pierdas: Jorge D’Alessio tuvo navidades tristes hasta que conoció a Marichelo