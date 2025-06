Lupita D’Alessio no quiere que sus hijos la despidan tras su muerte, revela Ernesto D’Alessio

En los últimos meses, Lupita D’Alessio ha causado mucha preocupación por su salud. Si bien tanto ella como su familia y hasta su equipo de trabajo han dicho que está bien, las especulaciones sobre su estado médico no han cesado.

En su momento, el periodista Javier Ceriani reportó que la llamada ‘Leona dormida’, presuntamente, tenía problemas en el colon. No obstante, ella se habría negado a operarse, pues confía en que su fe en Dios la ayudará a sanar.

Aunque la celebridad insiste en que no tiene complicaciones de salud graves y ya se recuperó de la crisis que vivió en marzo tras ser hospitalizada por problemas respiratorios, ha confesado que ya preparó todo lo relacionado con lo que pasará después de su muerte, incluyendo el tema de su testamento.

¿Qué ha dicho Lupita D’Alessio sobre su testamento?

Hace algunas semanas, una fuente cercana a Lupita D’Alessio contó para TVNotas que, tras ser hospitalizada, la cantante dejó todo preparado para que no hubiera ninguna clase de inconveniente, en caso de que algo llegara a pasarle.

Fuente a TVNotas “Eso no quiere decir que se vaya a morir o que esté enferma de algo terminal. Quiero dejarlo muy claro. No me gustaría que otros medios de comunicación inventen cosas que no van. Ella hizo su testamento solo porque es una mujer previsora que no piensa dejarle complicaciones a sus hijos ni nietos”

Si bien no dio detalles sobre cómo sería la repartición de sus bienes, mencionó que su hijo, Ernesto D’Alessio, ya fue designado como albacea:

“Al final, solo se puede a elegir a un albacea, y Ernesto fue el indicado para ella. Quieran o no, él ha estado más cerca”, manifestó.

Esta información fue confirmada por la propia Lupita. En una entrevista para ‘Ventaneando’, dijo: “A mis hijos no les gusta que hable de eso, pero ya está. Ya está el testamento y todo”, resaltó.

¿Por qué Lupita D’Alessio no quiere que sus hijos la despidan tras su muerte?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Ernesto D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, se se dijo cansado de las especulaciones que se hacen sobre la salud de su madre, asegurando que ella se encuentra muy bien y pidiéndole al público que “no lastime su imagen”.

“Acabo de cantar con ella en Pachuca antier y está perfectamente bien. No le entren a esas cosas. No hagan eso. No lastimen la imagen de una señora que ha entregado su vida a la música. Es muy molesto. No lo hagan”, sostuvo.

Y agregó: “Estaba perfectemente bien. Son mitotes de algunos medios de comunicación, no es cierto. No le entren al mitote. Es muy molesto”

Sobre cuándo serán los conciertos de despedida, Ernesto mencionó que no sabe cuál será el último recinto en el que se presentará. No obstante, señaló que hay fechas programadas a lo largo de este 2025.

¿Por qué Lupita D’Alessio no quiere que sus hijos la despidan tras su muerte?

También aprovechó para mencionar que a su mamá no le gustan los homenajes, por lo que no desea una despedida grande cuando muera: “Una petición que ella nos ha pedido a los tres; ella dice: ‘Cuando yo muera, yo no quiero que la carroza fúnebre y que vayan los artistas, y que me metan a Bellas Artes o aunque sea en el patio de mi casa’. No quiere nada”, resaltó.

Si bien la intérprete de ‘Mudanzas’ no tiene problema en que alguien más le quiera hacer un evento en su honor, ya le prohibió a sus hijos asistir.

Ernesto D’Alessio “A ustedes tres no los quiero ver ahí (en el homenaje). Esa es su petición. Se los digo ahorita que está viva para que no haya de que: ‘Nadie nos dijo’. Quiere retirarse feliz como está, cantando, con sus hijos”

¿Cómo quiere ser despedida Lupita D’Alessio tras su muerte?

En su momento, Lupita D’Alessio dejó claro que quiere una despedida sencilla tras su muerte. La artista desea que solo sus seres más cercanos estén con ella y la recuerden con alegría.

“Que acompañen a su madre allá a Cancún y dejen muchas flores blancas y música. Yo quiero música; alegre, todos de blanco, bonito, todo feliz, mi pura familia, incluyendo a Jack Borovoy”, sentenció.

De igual forma, confesó que quiere ser cremada y que sus hijos repartan sus cenizas en el mar, frente a su casa en Cancún.

