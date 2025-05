¡Lupita D’Alessio se retira! Su hijo Ernesto D’Alessio lo confirma: VIDEO

Lupita D’Alessio emocionó a miles durante su más reciente concierto en el Zócalo el 10 de mayo, pero también desató especulaciones sobre su verdadero estado de salud y su posible retiro.

Lupita D’Alessio fue hospitalizada el pasado 21 de marzo de 2025 en la Ciudad de México debido a problemas respiratorios. Esto ocurrió horas antes de un concierto, lo que obligó a posponer sus presentaciones. Su promotor, Jack Borovoy, aclaró que la cantante sufrió una leve obstrucción en las vías respiratorias causada por un virus, pero nunca estuvo en una situación crítica. Borovoy aseguró que la decisión de posponer los conciertos fue preventiva, para permitirle una recuperación completa y proteger su calidad vocal. Sin embargo, los rumores sobre una situación delicada de salud no han cesado.

Poco después de su exitoso concierto en el Zócalo, la ‘Leona dormida’ encendió las alarmas sobre su posible retiro de los escenarios tras compartir un mensaje en redes sociales.

Lupita D’Alessio reunió a más de 100 mil personas en el concierto del 10 de mayo de 2025 en el Zócalo en la CDMX / @culturaciudadmx

Te puede interesar: Lupita D’Alessio reaparece tras ser hospitalizada en CDMX y aclara cuál es su estado de salud

Ernesto D’Alessio confirma el retiro de Lupita D’Alessio

Luego de su concierto en el Zócalo con motivo del día de las madres, Lupita D’Alessio compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a todos aquellos que especulaban sobre su salud. En general desmintió que su salud estuviera delicada y lamentó las “mentiras” que se han difundido al respecto. También aprovechó para revelar que este sería su último año en los escenarios:

“He llorado mucho. Sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo, en su inmensa misericordia y gracia, ha estado sanado porque él es mi pastor y a él le debo estar con vida y seguir cantando. Amigos, este es el último año para mí y mi música”, sentenció la ‘Leona dormida', encendiendo las alarmas entre sus fans.

Este lunes 26 de mayo, en una entrevista para ‘Sale el sol’, su hijo, Ernesto D’Alessio, salió a dar la cara para confirmar que su madre se retira por cuenta propia: “Es cierto, es cierto. Es decisión de ella. Es cierto que este puede ser su último año cantando. Ella tiene derecho a decidir sobre su vida los que ella quiera. Si ella quiere dejar de cantar, que deje de cantar. Y nosotros estamos con ella toda la vida. Somos sus hijos. La amamos”, confesó el cantante.

No te pierdas: ¡Lupita D’Alessio le dio la bienvenida al nuevo integrante de su familia!

¿Por qué se dice que Lupita D’Alessio está enferma?

En los últimos días el periodista argentino Javier Ceriani tiró la bomba al asegurar que, presuntamente, Lupita D’Alessio estaría delicada de salud, luego de haberse presentado en el Zócalo de la Ciudad de México, el 10 de mayo pasado, donde según él, la cantante incluso tuvo que usar pañal y ya tenía una ambulancia esperándola al terminar el concierto.

Ceriani advirtió que, de acuerdo con una fuente cercana, Lupita tendría un problema en el colon que se habría complicado en los últimos días, por lo que la intérprete de ‘Acaríciame’ necesitaría una cirugía urgente. Sin embargo, el comunicador señaló que la cantante no se quiere operar y prefiere encomendarse a Dios sin importar que su vida peligre:

“Ella se fue corriendo a Cancún (tras el concierto en en la capital del país). Lupita no se quiere operar porque dice que la Biblia, Dios y el Espíritu Santo la van a sanar, pero su colon necesita ser urgentemente operado. Suspendió su próximo concierto y tiene la glucosa alta”, reveló Javier Ceriani.

Cronología de la salud de Lupita D’Alessio en 2025



Marzo 2025:

Lupita D’Alessio fue hospitalizada en la Ciudad de México



Abril 2025:

Aunque no se reportaron nuevas hospitalizaciones, se mantuvo en tratamiento médico y bajo observación. Su promotor, Jack Borovoy, aseguró que estaba estable y recuperándose.



Aunque no se reportaron nuevas hospitalizaciones, se mantuvo en tratamiento médico y bajo observación. Su promotor, Jack Borovoy, aseguró que estaba estable y recuperándose. Mayo 2025:

Tras su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México por el Día de las Madres, Lupita publicó un mensaje en redes sociales que decía: “Este es el último año para mí”. Esto generó preocupación entre sus seguidores, quienes lo interpretaron como una señal de retiro por motivos de salud.



Lupita D’Alessio / Redes sociales

Échale un ojo: Lupita D’Alessio necesita una delicada cirugía y sus hijos estarían peleados, según reportes

Ernesto D’Alessio desmiente que Lupita D’Alessio esté mal de salud

Frente a los múltiples rumores sobre la salud de la cantante de ‘Mudanzas’, la misma Lupita D’Alessio se pronunció en sus redes sociales donde hizo visible su molestia sobre lo que se ha dicho de ella: “De verdad se necesita nacer para decir esas mentiras con ese descaro y cinismo. Hasta ahora me callé, pero quiero decirle a toda esa gente que habla que estoy sana”, sentenció Lupita.

De igual manera, este lunes 26 de mayo Ernesto D’Alessio aseguró que su mamá está bien:

“Sí, ella está bien. Lamentablemente la gente tiene cosas en su interior y va a tirar su veneno a nosotros. Hay unos que aguantamos y hay quienes no es que no aguanten, no tienen por qué, nadie, ni tú tienes por qué aguantar un insulto mío”, declaró el también cantante.

Por otro lado, el hijo mediano de ‘la Leona dormida’ señaló que estaba orgulloso de su madre tras su presentación en el Zócalo capitalino: “Hubo momentos de tensión días antes, porque se nublaba, llovía. Ya ves lo que sucedió con algunos escenarios. 40 minutos antes del concierto el cielo se abrió y, la luna fue testigo de una noche muy bella”, compartió Ernesto D’Alessio.

Ernesto D’Alessio desmiente que Lupita D’Alessio esté mal de salud / Captura de pantalla de X: @saleelsoltv

Lee también: Lupita D’Alessio y los hijos de Ernesto D’Alessio ya le dieron el visto bueno a su novia: “Una nueva familia”

Lupita D’Alessio ya tiene listo su testamento

Pese a haber desmentido que su salud corra peligro, en semanas anteriores Lupita D’Alessio confirmó que ya tiene testamento y todo preparado para cuando sea su hora de partir, pues incluso ya tienen definido cómo quiere que la despidan, según lo declarado en entrevista con ‘Ventaneando':

“Que acompañen a su madre allá a Cancún y dejen muchas flores blancas y música. Yo quiero música; alegre, todos de blanco, bonito, todo feliz, mi pura familia, incluyendo a Jack Borovoy ", compartió Lupita.

De igual manera, a finales de marzo, en exclusiva para TVNotas una fuente cercana a Lupita D’Alessio reveló que la cantante eligió precisamente a su hijo Ernesto D’Alessio como albacea para cumplir con su último última voluntad.