Lupita D’Alessio reaparece tras ser hospitalizada en CDMX y aclara cuál es su estado de salud

Mucho se ha dicho sobre la salud de Lupita D’Alessio desde que se dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia en CDMX hace algunos días, siendo ese el motivo por el que sus presentaciones del 21 y 22 de marzo en CDMX tuvieron que ser pospuestas para el siguiente fin de semana.

En su momento, Jack Borovoy, promotor de la cantante, indicó que la intérprete de ‘Leona dormida’ presentó “un virus que le cerró un poquito las vías respiratorias” y se estaba recuperando poco a poco.

Esta versión se contrapone con lo dicho por María Estela D’Alessio, media hermana de la famosa, quien sostuvo en entrevista que Lupita estaba “grave”, pues, además de los problemas respiratorios, también tendría una complicación en el colon. Todo esto, aparentemente, derivado de los medicamentos que presuntamente consume. Esta versión también fue apoyada por Javier Ceriani, quien incluso dijo que la cantante tiene problemas de control de esfínteres.

¿Cómo está Lupita D’Alessio tras hospitalización? La cantante lo aclara

En medio de todo esto, Lupita D’Alessio reaparece y, mediante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, desmintió estar grave de salud y confirmó que su crisis fue producto de un virus.

Lupita D’Alessio “Mucho mejor, gracias a Dios. Fue un virus que atacó a mis pulmones y se inflamaron. Como yo vivo al nivel del mar y la altura es casi de dos mil 300 metros (no pude hacer los conciertos). No es grave. Hay que revisarse. Hay que llevar un tratamiento”

También comentó que, en cuando sea dada de alta, regresará a Cancún para terminar de recuperarse.

“Yo sigo aquí en el hospital. Me darán de alta jueves o viernes para irme tres semanas. Me quitaron tres semanas de trabajo para cantar al 100. Me mandaron terapias pulmonares y una dieta”, indicó.

¿Lupita D’Alessio está siendo presionada para regresar a trabajar?

Durante la conversación, la famosa dejó claro que su equipo de trabajo han estado muy al pendiente de su salud y se han mostrado muy comprensivos ante esta situación, echando por tierra las especulaciones que acusaban a Bobo Producciones de “presionarla” para que volviera a trabajar.

“Han estado al pendiente de mi persona, como amigos, como profesionales que son. Primero tengo que estar yo bien. Hay que alejarse de muchas cosas para regresar con muchas pilas”, contó.

Igualmente, resaltó que su familia ha estado muy al pendiente de ella: “Ya vinieron mis hijos preciosos. Los tres han venido a verme. Mis nietos no, por lógica, pero mi nuera sí”, reveló.

Para concluir, reiteró que estaba bien y dijo sentirse agradecida de que su cuerpo “le haya avisado a tiempo” sobre su afección para poder tratarse: “Agradezco a todos por el cariño que me han dado. Muchas gracias. Los veo próximamente”, concluyó.

¿Cuándo será la próxima presentación de Lupita D’Alessio?

Según informó el promotor de Lupita D’Alessio, Jack Borovoy, hace unos días, las fechas del concierto en La maraka se reagendaron para el 28 y 29 de marzo. Sin embargo, esto no se ha confirmado.

Lupita D’Alessio dará un concierto gratis el próximo 10 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México. En su momento, la cantante dijo estar muy feliz por poder celebrar el Día de las madres acompañada de todos sus fanáticos.

“El poderlo lograr y regalar un poco de alegría a la gente, que en estos momentos se necesita. Después de todo lo que estamos pasando, es bien importante que la gente tenga un momento de alegría y pueda cantar conmigo”, indicó.

