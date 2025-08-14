Vocalista de Río Roma sufrió un infarto en medio de viaje a Chile: “No sabemos si va a volver a cantar”

‘Río Roma’, conformado por José Luis y Raúl Roma, se han consolidado como uno de los dúos más famosos de México que destaca por sus baladas románticas. Aunque han tenido totalmente éxito en la industria, los cantantes también han enfrentado difíciles momentos en su vida personal. José Luis y Raúl Roma, vocalistas de ‘Río Roma’, se sinceraron sobre los momentos más complicados que han vivido a lo largo de su carrera, entre ellos, los problemas de salud que han padecido. ¡A uno de ellos le dio un infarto! ¿Qué pasó?

José Luis Roma mencionó cuál ha sido el momento más difícil de su vida / IG: @rioromamx

¿Qué dijo José Luis Roma sobre el infarto que sufrió Raúl Roma, su hermano y vocalista de ‘Río Roma’?

En medio de su gira ‘Bendito desamor tour’, José Luis y Raúl Roma, integrantes del dúo ‘Río Roma’, asistieron como invitados al matutino ’Sale sol’, donde participaron en diversas dinámicas del programa. En una de estas, uno de los cantantes se sinceró y habló del difícil momento que vivieron cuando uno de ellos sufrió un infarto.

En la dinámica ‘Enfrentados’, José Luis abrió su corazón al público y compartió que uno de los momentos más difíciles de su vida personal fue cuando Raúl Roma sufrió un infarto en pleno viaje. El cantante reveló que, lo que pensaron como un leve dolor de estómago, se convirtió en una terrible pesadilla.

José Luis Roma en ‘Sale el sol’ se sinceró sobre el infarto de su hermano / IG: @rioromamx

“Lo más difícil fue todo ese camino hacia Viña del Mar, cuando ya teníamos la invitación y fuimos a Chile y en el avión tú (Raúl) te empezaste a sentir mal. Me acuerdo que tenías una cara que (de me siento mal). Porque tú pensabas que era el estómago. Yo te veía y decía: ’Se siente muy mal’. Estábamos en el aire, llegamos al hotel y te dieron una pastilla para que te sintieras mejor”, comentó José Luis.

“Me dormí, yo tengo el sueño pesado, pero ese día, gracias a Dios, oí que me tocaste la puerta y me acuerdo que, cuando abrí la puerta, tenías una cara de que algo estaba pasando… Todavía creíamos que era el estómago, hasta que dijimos: ’Vamos a un hospital’… Tú ya empezabas a dejar de respirar y yo decía: ‘¿Qué le está pasando?’. Jamás me imaginé que llegando me dijeran: ‘Le está dando un infarto’”. José Luis Roma

José Luis Roma y Raúl Roma hablan del infarto que vivió el último mencionado en Chile. / IG: @rioromamx

¿Cuál es el estado de salud de Raúl Roma, integrante del dúo Río Roma, tras sufrir un infarto?

Aunque José Luis no dio más detalles sobre el actual estado de salud de Raúl, tras sufrir un infarto, sí remarcó su preocupación por esta situación, dado que los doctores le mencionaron la posibilidad de que su hermano no volviera a cantar.

“Gracias a Dios, lo primero que nos dijeron es: ‘Está bien, le estaba dando un infarto y justo llegaron’. Todo pasaba por la mente. El doctor decía: ‘No sabemos si va a poder volver a cantar o no’. Después venía Viña del mar. Me acuerdo mucho que tú estabas tristón, estabas muy triste. Fueron tres noche de jurado y la cuarta, cuando fui a tu habitación, tú no querías cantar, pero te dije: ‘No, Rulo, tú vente, no me dejes solo’. Ya fuimos, cantamos y nos llevamos las dos gaviotas”. José Luis Roma

En redes consideraron que el momento que protagonizaron los integrantes de ‘Río Roma’ fue muy emotivo, principalmente por la gran unión que emanaron frente a las cámaras.

Así lo dijeron en ‘Sale el sol':