La Bea sufre aparatosa caída y alarma en La granja VIP, ¿Cuál es su estado de salud?

Ayer, ‘la Bea’ celebró el regreso de su amigo Teo a La granja VIP y presentó su rutina de stand up frente a los granjeros y al público de la gala. Sin embargo, estuvo a punto de terminar la jornada en tragedia: este domingo sufrió una aparatosa caída que casi la lesiona y cuyo video ya se volvió viral en TikTok.

¿Cómo fue la rutina de stand up de la Bea en La granja VIP?

El pasado viernes, el conductor de La granja VIP sorprendió a la Bea, al pedirle que este domingo presentará una rutina de standup frente a sus compañeros del reality.

“Quiero que prepares una rutina de stand up de tres minutos Que nos cuentes y nos hables de los conflictos que han vivido en La granja Vip, 3 minutos como máximo, quiero que todos tengan una inyección de comedia, ojo no puedes decirle a nadie de esta misión, está prohibido decir algo”, expresó el conductor de “La granja VIP”.

La bea sufre caída en La granja VIP ¿se lastimó? / Captura de pantalla

Por ello, ‘la Bea’ presentó una breve rutina llena de chistes locales inspirados en la convivencia diaria con sus compañeros de La granja VIP.

No solo eso, al final el conductor enlazó en la pantalla a Isra Punk, novio de ‘la Bea’, quien le dedicó unas palabras de apoyo. “Soy tu fan número 1. Lo estás haciendo perfecto, sabes qué la granja está hecha para ti, es un escenario gigante si algo tú sabes es manejar el escenario. Date recio”.

Checa: Manola Díez ‘colapsa’ y pide perdón en ‘La granja VIP’ tras pelea por la taza de café, ¿qué pasó?

La bea sufre caída en La granja VIP ¿se lastimó? / Captura de pantalla

¿Cómo fue el accidente de la Bea en La granja VIP?

‘La Bea’ se llevó un gran susto tras una aparatosa caída que la dejó con un fuerte dolor en La granja VIP y el riesgo de una lesión en las rodillas. La standupera subía las escaleras cuando, al dar un mal paso, perdió el equilibrio y cayó de frente, golpeándose directamente ambas rodillas.

Eleazar Gómez, quien iba bajando las escaleras, escuchó caer ‘la Bea’ y de inmediato corrió auxiliarla: "¿Estás bien?”, preguntó tras la fuerte caída de la joven.

“Me pegué en las rodillas y en las manos”, dijo la comediante.

“Tu rodillita. ¿Está bien tu manita?”, preguntó Eleazar, mientras le sobaba las rodillas y la ayudaba a levantarse.

‘La Bea’ comenzó a reírse tras la caída tras pensar en lo cómico de su caída. Eleazar también se río y le dijo: “Ay no me quise reír porque no me gusta reírme en las caídas, pero luego son graciosas”.

Mira: ¿La Bea se volvió “pick me girl” en ‘La granja VIP’? La acusan de “complacer a los hombres” tras pelea

@lagranjavipmx #LaBea sufre una caída, se pegó en su rodilla y su mano. 🥹 Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO. #LaGranjaVIP, transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Quién es la Bea, actual participante de La granja VIP?

‘La Bea’ se ha ganado el cariño del público y causando sensación en redes sociales y se ha vuelto una de las favoritas del público para llegar a la final de “La granja VIP”.

Su nombre real es Tania González y ha logrado consolidarse en la escena del stand-up gracias a su estilo frontal y sin filtros. Su carrera ha incluido participaciones en programas como LOL: Last one laughing, bajo la conducción de Eugenio Derbez, y presentaciones en espacios destacados como el Teatro Metropólitan y el festival Vive Latino.

Gracias a su humor auténtico y su gran carisma, ‘la Bea’ se ha posicionado como una de las comediantes más queridas. En La granja VIP, su espontaneidad la sigue haciendo destacar en distintos momentos.

Mira: La granja VIP: Filtran lista de los presuntos eliminados del reality ¿Ya está elegido el ganador?