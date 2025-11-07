César Doroteo estalla contra Eleazar Gómez por hablar a sus espaldas de él en La granja VIP: “esto es un juego”

Las tensiones dentro de La granja VIP continúan aumentando conforme avanza la competencia y las jornadas de nominaciones generan reacciones inesperadas entre los participantes. En esta ocasión, el influencer César Doroteo decidió encarar directamente al actor Eleazar Gómez. El momento provocó una intensa discusión que rápidamente se volvió tema de conversación entre seguidores del reality.

César Doroteo, nominado de ‘La granja VIP’ / Redes socialess

¿Por qué César Doroteo confrontó a Eleazar Gómez dentro de La granja VIP?

De acuerdo con lo observado en el programa, César Doroteo pidió una charla directa y seria con Eleazar Gómez para expresarle su incomodidad. El influencer argumentó que el actor ha tenido comportamientos que, considera, son dirigidos hacia él sin motivo aparente. También reconoció haber visto un video donde el actor hablaba mal de él, lo que detonó la conversación.

“No sé qué buscas particularmente conmigo porque veo que no lo haces con muchas personas (…) Si no tenemos esa relación yo tampoco me sentiría con el atrevimiento de hacerte bromas, lo haría con alguien con quien me lleve mejor” César Doroteo

Al inicio, Eleazar Gómez respondió manteniendo la calma, intentando aclarar los señalamientos. Sin embargo, conforme la conversación avanzaba, el tono de voz del actor comenzó a elevarse, evidenciando su molestia ante las acusaciones del creador de contenido, quien mantuvo su postura y negó haber generado tensiones previas.

¿Qué respondió Eleazar Gómez al ser acusado de hablar mal de sus compañeros?

El actor Eleazar Gómez negó categóricamente haber hablado mal de cualquier participante a sus espaldas. Asimismo, aseguró que la presión del reality ha provocado que algunos integrantes interpreten sus acciones de manera equivocada. Gómez aprovechó para recordar que, durante las primeras semanas, presuntamente Doroteo habría lanzado una advertencia contra él, señalamiento que el influencer rechazó.

“Aquí muchos se han comprado como que tienen una bronca conmigo, yo no tengo ningún problema con nadie, en expreso contigo. Ni siquiera te he nominado; al final de cuentas, para mí esto sí es un juego. Si nos hubiéramos conocido afuera podríamos estar hablando de otra historia (…) A partir de que crucé esa puerta, estoy jugando, esto es un juego para mí y pretendo ganarlo. Entonces, cada quien se puede mover aquí como quiera” Eleazar Gómez

Las palabras del actor generaron reacciones mixtas dentro de redes, pues algunos participantes observaban atentos la discusión, mientras otros preferían mantenerse al margen de la confrontación.

Eleazar Gómez después de ser sancionado por hacer trampa en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Quién fue el salvado de esta semana de La granja VIP?

La gala de salvación de este jueves 6 de noviembre en La granja VIP puso a prueba la habilidad, resistencia y precisión de los participantes. La dinámica consistió en atravesar una “ratonera” arrastrándose, mantener equilibrio sobre una viga y llegar hasta un punto específico donde debían recoger una serie de llaves. Con ellas, los concursantes podían intentar abrir cajas señaladas que contenían donitas, las cuales debían colocar cuidadosamente dentro de su respectivo empaque. El tiempo fue determinante, pues cada jugador necesitaba completar el circuito lo más rápido posible para asegurar su continuidad dentro del reality.

Tras una competencia reñida y bajo la supervisión de la producción en vivo, Eleazar Gómez logró destacarse, completando los retos con agilidad y asegurando la mayor cantidad de piezas del empaque. Gracias a su desempeño, el actor se coronó como el salvado de la semana, quedando fuera de la lista de nominados. Este resultado representa un respiro para el participante, quien continúa avanzando en la competencia rumbo al premio final de dos millones de pesos.

