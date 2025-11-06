Alfredo Adame y Lola Cortés en La granja VIP protagonizan fuerte discusión: “Eres ridícula”

El pasado miércoles 5 de noviembre, La granja VIP vivió un momento tenso cuando Alfredo Adame y Lola Cortés discutieron durante la Asamblea de nominación. El ambiente se cargó desde el instante en que la también cantante tomó la palabra para explicar los motivos detrás de su voto de nominación hacia Adame. Sus señalamientos generaron reacciones inmediatas entre los presentes. ¡Se dieron con todo! y aquí te contamos lo que pasó.

Te puede interesar: La granja VIP: Filtran a los posibles nominados de hoy, miércoles 5 de noviembre ¡Lolita y el Patrón en riesgo!

Lola Cortés arremete contra Alfredo Adame / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió entre Alfredo Adame y Lola Cortés en La granja VIP?

Durante la Asamblea de nominación de La granja VIP, Lola Cortés tomó la decisión de nominar a Alfredo Adame. Al explicar sus motivos, la actriz recurrió a un fragmento de la canción “Ese hombre” de Rocío Jurado. Con versos de la canción, la también cantante expuso su postura frente a todos los presentes, señalando actitudes que, según dijo, influyeron en su nominación de esa noche.

“Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso…”. Lola Cortés

Su intervención desencadenó la reacción inmediata del actor, quien en su turno para nominar aprovechó para responder. Adame miró directamente a su compañera y lanzó una frase que captó la atención de la sala:

“Te pregunto: ¿Qué crees que esté pensando la mujer de 1.60 de estatura que fue golpeada hasta casi la muerte y que llevo a tu ‘Patrón’ de casi 6 años a 8 años en la cárcel por un delito que es penalmente el más terrible? Me vienes y me dices eso a mí, pues yo pienso que eres una ridícula, eres cursi, eres una ignorante y eres una lamebotas” Alfredo Adame

El intercambio generó murmullos entre los participantes, mientras las cámaras capturaban cada gesto de tensión. El conflicto marcó un nuevo capítulo en los desacuerdos que han surgido entre todos los granjeros desde las primeras semanas, consolidándose como uno de los enfrentamientos más comentados del reality.

Te puede interesar: Alfredo Adame y el Patrón se enfrentan en La granja VIP ¡Se acabó la paz en el reality! ¿Hubo golpes?

¿Por qué Alfredo Adame se equivocó al emitir su voto de nominación en La granja VIP?

Tras el posicionamiento de nominación de Alfredo Adame a Lolita Cortés, el conductor de La granja VIP intervino para corregirlo, ya que Lola Cortés ya se encontraba nominada, por lo que no podía recibir más votos de nominación; por ello se le pidió a Adame que tenía que decir otro nombre.

“Cometiste un error al dar tu voto. Lola está nominada. Necesito que digas un nombre, no puedes irte sin dar tu voto” Conductor de La granja VIP

Luego de la corrección, Adame decidió dirigir su voto de nominación hacia el influencer César Doroteo. Sin embargo, Adame se justificó que no tenía razones para nominarlo esa noche:

“No tengo ninguna razón para nominarte. Yo no conozco las tangentes, no tengo absolutamente nada que decir de ti. Te admiro, te respeto, eres un gran jugador” Alfredo Adame

Te puede interesar: Omahi explota contra Rey Grupero y lo manda “a la Central de Abastos” por su vocabulario

Alfredo Adame y su enamorado regiomontano / Redes sociales

¿Quiénes quedaron nominados en la cuarta semana de La granja VIP?

La Asamblea también estuvo marcada por la participación de Fabiola Campomanes, quien contó con el beneficio del Huevo dorado. Esta ventaja le permitió sumar a un concursante extra a la lista de nominados, lo que impactó directamente en la alineación final junto a los votos ya emitidos contra Alfredo Adame y Lola Cortés. Al ejercer este poder, la actriz modificó el panorama de la semana, elevando la tensión alrededor de los participantes que quedaron sentenciados.

Tras la votación y el Huevo dorado, los nombres que quedaron en riesgo de abandonar el reality fueron:



Manola Díez

Lola Cortés

Alberto ‘el Patrón’

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Te puede interesar: Hijo de Manola Díez rompe el silencio y la defiende de los ataques en La granja VIP