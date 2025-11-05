Alfredo Adame y el Patrón se enfrentan en La granja VIP ¡Se acabó la paz en el reality! ¿Hubo golpes?

Este miércoles se calentaron los ánimos en “La granja VIP": Alfredo Adame y “El patrón” protagonizaron un fuerte encontronazo durante los trabajos del día. La situación se volvió viral en las redes sociales. La mayoría de usuarios señalaron que ¡la paz en el reality terminó!

¿Por que se peleó Alfredo Adame con ‘el Patrón’ en La granja VIP?

Todo comenzó cuando a Manola Díez, “el Patrón” y Alfredo Adame se les cayó una tina de agua. Primero, el exluchador le dijo a Adame que no culpara a Manola. El actor respondió con calma que no culpaba a nadie, solo explicó que Manola soltó la tina antes de que él pudiera colocar bien los dedos en la agarradera.

Todo iba bien hasta que “el Patrón”, frente a todos, subió el tono y le dijo a Adame:

“Sé hombrecito, se te resbaló, no quieras culpar a Manola solo porque no tienes para cargar esto”.

Adame se defendió: “No estoy culpando a nadie, no había metido los dedos, no me quieran achacar todo. No soy ningún pend... y no voy a aceptar que me culpen de nada”.

“No hay nada más cobarde que echarle la culpa a otra persona”, insistió “el Patrón”.

Checa: ¿Fraude en ‘La granja VIP’? Alberto del Río, el Patrón, tiene un show programado ¡mucho antes de la final!

El Patrón y Alfredo Adame casi llegan a los golpes en La granja VIP. / Captura de pantalla

Así fue la pelea ente Alfredo Adame y ‘el Patrón’ en La granja VIP

Por ese motivo, Alfredo Adame ya “el Patrón” continuaron la discusión, que empezó a subir de tono frente al resto.

Luego de que Adame llamara “pen...” al exluchador, éste le advirtió: “Mucho cuidado con esas palabras o la vas a tener que respaldar”.

Adame no se quedó atrás y respondió: “Aquí te la vas a pelar”.

“El patrón” insistió con dureza: “Estás loco, fue un accidente, se te cayó y punto; poco hombre y cobarde”.

Luego añadió: “En tres segundos estás en el piso babeando y tirando patadas de bicicleta, idiota”.

Adame remató la pelea con otra amenaza: “Antes de que me toques la cara te reviento el hocico, pend..., ¿con quién crees que estás hablando?”.

Mira: ¿Cuál es el nombre real de Alberto del Río, ‘el Patrón’, el granjero de La granja VIP?

El Patrón y Alfredo Adame casi llegan a los golpes en La granja VIP. / Captura de pantalla

Aunque los granjeros pidieron que se calmaran, o se pelearon en otra parte, la discusión seguía y esta vez Adame llamó “golpeador” y recordó su pasado.

“El cobarde eres tú, le pegaste a una mujer y te iban a meter al bote”, dijo Adame y ‘el Patrón’ le dijo: “Puras tonterías, el misógino eres tú, no puedes respaldar nada de nada”.

Mira: Hija de Alfredo Adame explota vs. ‘el Patrón’ ¡Exige sanción tras agresión a su padre en ‘La granja VIP’

El Patrón y Alfredo Adame casi llegan a los golpes en La granja VIP. / Captura de pantalla

¿Por qué Alfredo Adame llamó golpeador a ‘el Patrón’ del Río y qué pasó con su expareja?

En mayo de 2020, Alberto del Río fue arrestado en Texas por presunta violencia doméstica, agresión se...y secuestro agravado contra su entonces pareja, Reyna Quintero.

En 2021, su expareja retiró los cargos, señalando que se trató de un caso de violencia doméstica sin secuestro ni agresión sexual.

Las autoridades desestimaron el caso, y Alberto del Río fue exonerado de todos los cargos.

Tras ser exonerado de los cargos dijo a la prensa:"Fueron acusaciones falsas y sin fundamentos. Gracias a las leyes de Texas que investigaron todo esto y minuciosamente, porque cuando eres personaje público el trato no es mejor, porque se busca dar un ejemplo con nosotros. Nunca secuestré, ni agredí a nadie sexualmente. Fueron acusaciones falsas y el mismo buró que investigó, intervino teléfonos y al final determinaron mi inocencia”.

Mira: Alberto ‘el Patrón’ rompió en llanto en la La granja VIP al reencontrarse con su esposa: ¿qué pasó?