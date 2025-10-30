Hija de Alfredo Adame explota vs. ‘el Patrón’ ¡Exige sanción tras agresión a su padre en ‘La granja VIP’!

Otra polémica se suscita con relación a ‘La granja VIP’. Y es que Alfredo Adame fue agredido físicamente por Alberto del Río ‘el Patrón’. Si bien este último insistió en que fue un accidente, algunos usuarios consideran que se trató de un acto deliberado.

Los detractores recordaron que ‘el Patrón’ y Alfredo ya habían tenido algunos roces anteriormente, siendo esto el motivo por el que el luchador habría ‘violentado” al actor. Incluso la hija de Adame, Vanessa Adame, se le fue con todo a Alberto y, entre otras cosas, exigió una sanción para él.

Alberto del Río y Alfredo Adame / Redes sociales

¿Cómo fue que Alberto del Río ‘el Patrón’ agredió a Alfredo Adame?

Todo ocurrió el pasado miércoles 29 de octubre, en la prueba de ‘La granja VIP’ por el ansiado ‘Huevo dorado’. Los granjeros se divideron en dos equipos:

Primer grupo:

Alberto del Río ‘el Patrón’

Eleazar Gómez

César Doroteo ‘Teo’

Omahi

Lolita Cortés

Segundo grupo

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Sergio Mayer Mori

En algún punto de la dinámica, Alberto chocó contra Adame, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo, ocasionando que Manola también tropezara y se hiciera todo un caos. Tras lo ocurrido, Alfredo comentó que, si bien el golpe fue fuerte, se encontraba bien. Incluso bromeó con el asunto.

“Sí, todo muy bien, sí fue un golpazo, estuvo fuerte y lo único que les quiero pedir a ustedes es que le quiten la licencia de manejo a mi archienemigo, el Patrón... No, todo bien, sí fue un choque de lo que tenía que pasar”, indicó.

Por su parte, Alberto se disculpó y sostuvo frente a sus compañeros que su intención jamás ha sido lastimar a otros, calificando el suceso como un “desafortunado accidente”. Pese a que todo está bien, muchos en redes siguen sospechando que el acto fue deliberado, argumentando que ‘el Patrón’, al ser luchador, tiene mayor fuerza física y la aprovechó para ganar la prueba.

Agresión a Alfredo Adame / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Alfredo Adame tras la agresión de Alberto del Río ‘el Patrón’ en ‘La granja VIP’?

A través de redes sociales, Vanessa Adame, hija de Alfredo Adame, se dijo muy molesta con lo sucedido. Y es que, al igual que muchos usuarios, sospecha que todo fue a propósito, pues señaló que esta no era la primera vez que Alberto del Río ‘el Patrón’ golpeaba a su papá por “accidente”.

También exigió a la producción que sancionara al luchador, ya que, de no hacerlo, la competencia se volvería tóxica.

“Como todos saben, bueno, sucedió algo con mi papá durante el juego. Nosotros, como ‘team Adame’ y como familia, entendemos que, en este juego, hay cosas que no están permitidas como el contacto físico. Nos posicionamos a favor de un juego limpio… es la segunda vez que hay un contacto de este tipo. Pedimos que se lleven a cabo las acciones necesarias para que este siga siendo un juego basado en dar contenido y diversión a la gente que lo ve” Hija de Alfredo Adame

Las declaraciones de Vanessa causaron mucho revuelo; si bien algunos defendieron su postura, otros argumentan que lo sucedido formó parte del juego. En tanto que la producción del reality no ha comentado nada sobre una posible sanción para el luchador.

😳😳😳Hija de #AfredoAdame pide que se llevan acabo las acciones necesarias por lo que vivió su papá dentro de #LaGranjaVIP cuando #ElPatron tuvo contacto físico durante un juego de equipos 😳😳😳 pic.twitter.com/VfHJ9gtkvT — Carlos Quirarte (@cquirarte) October 30, 2025

¿Quiénes son los hijos de Alfredo Adame?

Alfredo Adame, actual participante de ‘La granja VIP’, tiene cuatro hijos:

Vanessa Adame (primogénita y producto de su matrimonio con María Luisa Castillo)

(primogénita y producto de su matrimonio con María Luisa Castillo) Diego Adame

Alejandro Adame

Sebastián Adame

Estos últimos tres son fruto de su relación con Mary Paz Banquells. En múltiples ocasiones, el actor ha desconocido a sus tres hijos varones, asegurando que solo considera como hija a Vanessa. En entrevista para TVNotas, mencionó que no está dispuesto a reconciliarse con ellos.

“Dejé ser padre de 3. Ahora vuelvo a ser padre de 3: De mi hija y de mis 2 nietos, sin demeritar a mi yerno. Me ilusiona sentirme el padre de ellos, porque no me buscan por dinero o interés, sino por amor, por cariño”, indicó.

Hay diversas versiones sobre el motivo del distanciamiento. Por su parte, Alfredo sostiene que sus hijos varones lo buscaban por interés. En tanto que Sebastián Adame, quien ha sido el único que ha hablado públicamente, afirma que su padre es un mal hombre y que lo rechazó cuando le confesó que era gay.

