Pati Chapoy se habría enamorado del talento de un integrante de La granja ¿buscaría llevarla a Ventaneando?

La primera temporada de La granja VIP llegó a su fin entre polémicas, emociones intensas y momentos que dieron mucho de qué hablar en redes sociales y programas de espectáculos. Aunque el triunfo de Alfredo Adame acaparó titulares, otras figuras surgidas del reality de TV Azteca continúan generando conversación más allá del encierro, especialmente por su proyección mediática tras la final.

En ese contexto, una de las versiones que más ha llamado la atención es la que involucra a Pati Chapoy y a una de las finalistas de La granja VIP. ¿De quién se trata?

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Pati Chapoy quiere integrar a una participante de La granja VIP a Ventaneando?

La versión surgió a partir de lo dicho por el periodista Gabo Cuevas durante una emisión del programa de YouTube Dulce y picosito. En dicho espacio, el comunicador señaló que la titular de Ventaneando presuntamente habría quedado fascinada con la Bea, al grado de que presuntamente buscaría la manera de sumarla a su equipo dentro de TV Azteca.

Cuevas explicó que la información llegó a él como un trascendido, sin que hasta el momento exista un anuncio oficial por parte de la producción de Ventaneando o de la propia Chapoy. Sin embargo, la mención fue suficiente para detonar comentarios en redes sociales y entre seguidores del reality, quienes comenzaron a especular sobre el posible nuevo rol de la comediante en la televisora del Ajusco.

La Bea fue una de las participantes más comentadas de La granja VIP debido a su estilo directo y su participación dentro del llamado Team Cacaraqueo, grupo que se volvió recurrente dentro de la conversación digital del programa. Su presencia constante en la final y en contenidos posteriores mantuvo vigente su nombre incluso después de concluir el reality.

¿Qué pasó con el Team Cacaraqueo en el foro de Ventaneando?

Tras la final de La granja VIP, el foro de Ventaneando recibió la visita del Team Cacaraqueo, integrado por el Patrón, Teo, Kim Shantal y la Bea. La aparición del grupo llamó la atención, ya que el ganador del reality, Alfredo Adame, no estuvo presente durante esa emisión.

La visita fue ampliamente difundida en redes sociales oficiales del programa, donde se compartieron imágenes del grupo en el foro. Esta aparición reforzó las versiones sobre el interés de la producción en algunos de los integrantes del equipo, particularmente en la Bea, quien tuvo mayor visibilidad durante la transmisión.

Fue en ese mismo contexto donde Gabo Cuevas afirmó haber escuchado que Pati Chapoy presuntamente tendría la intención de llevarse a trabajar a la comediante. El periodista señaló que no se conoce con precisión el área o formato en el que podría integrarse, pero reiteró que supuestamente el interés existiría.

La ausencia de Alfredo Adame durante la visita también fue motivo de comentarios, aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial la razón. El foco de la conversación se centró en el Team Cacaraqueo y en el vínculo que comenzaron a construir con el programa de espectáculos.

La Bea / Redes sociales

¿Qué papel podría tener la Bea si llega al equipo de Pati Chapoy en Ventaneando?

Durante la misma charla en Dulce y picosito, se compartió la perspectiva sobre el posible papel que la Bea presuntamente podría desempeñar en caso de concretarse su llegada al equipo encabezado por Chapoy. Una de las conductoras mencionó que la comediante podría encajar en un formato de chismes tipo pódcast, tomando como referencia la dinámica de El Cacaraqueo, espacio que nació dentro de La granja VIP.

Esta posibilidad se mantiene únicamente como una hipótesis, ya que no existe confirmación oficial sobre un nuevo proyecto o espacio específico dentro de Ventaneando. Sin embargo, la mención reforzó la idea de que el perfil de la Bea podría adaptarse a formatos alternativos dentro del entretenimiento y los espectáculos.

Por ahora, la versión de que Pati Chapoy busca sumar a la Bea a su equipo se mantiene como un trascendido. Ni la conductora ni la producción del programa han emitido declaraciones públicas al respecto. Lo que sí es un hecho es que la presencia de la comediante tras el reality continúa siendo tema de conversación en medios y plataformas digitales.

