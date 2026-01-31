Alex Bisogno reaparece con emotiva foto en medio de pleito con Pati Chapoy, ¿indirecta para la periodista?

Alex Bisogno ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Esto se debe a la guerra de dimes y diretes que mantiene con Pati Chapoy. Y es que ambos han hecho declaraciones bastante polémicas sobre el otro, llegando incluso a lanzar fuertes amenazas.

En medio de todo esto, el hermano del fallecido Daniel Bisogno reapareció en redes sociales con una emotiva fotografía que, para muchos, podría ser una indirecta para la periodista de espectáculos.

Pati Chapoy / Redes sociales

Checa: Infierno en Ventaneando con Pati Chapoy: Viven acoso, amenazas, agresiones y ¡dinero bajo el agua! Aseguran

¿Por qué Alex Bisogno y Pati Chapoy están peleados?

En su momento, llegaron a tener una buena relación. No obstante, todo cambió desde la muerte de Daniel Bisogno, en febrero de 2025. Cuando comenzó la guerra de declaraciones entre Alex Bisogno y Cristina Riva Palacios por la herencia de Daniel, Pati Chapoy defendió a Cristina y llamó “mantenido” al exconductor de ‘Ventaneando’.

Y es que recordemos que, en aquel entonces, Alex decía que Daniel había estipulado que sus bienes se dividieran entre su hija y la familia, principalmente su padre, don Cocho. En tanto que Riva Palacios afirmaba que la única heredera era la menor.

Si bien todo parecía haberse tranquilizado por un tiempo, la guerra resurgió después de que Pati asegurara que Alex saqueó la casa de su hermano justo el mismo día en que murió. Por supuesto, esto fue negado por el presentador y le advirtió a Pati que, de seguir atacándolo a él o a su familia, expondría sus “trapos sucios”.

Aunado a todo esto, Alex señaló que Chapoy, aparentemente, habría influido en la muerte de su mamá, doña Araceli, en 2024. Según el comunicador, la enfermedad de su madre empeoró luego de que Chapoy diera información sobre la salud de Daniel que este no quería que se supiera.

“Tratamos de contenerlo entre los doctores, Cristina y yo… Daniel nos pidió que no dijéramos nada hasta que saliera del quirófano y estuviera vivo. Mi mamá murió en buena parte porque se enteró del problema de Daniel por la televisión”, dijo en un video para redes sociales.

Alex Bisogno / Redes sociales

Te recomendamos: Raquel Bigorra explota: revela su verdad de los Bisogno, ¿desmiente a Chapoy y hasta se burla de ella?

Así fue como Alex Bisogno reapareció en redes sociales

Hace algunas horas, Alex Bisogno usó sus redes sociales para compartir una foto junto a su padre y hermana. En la imagen, colocó el siguiente mensaje:

“Siempre juntos, siempre amándonos” Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno

Si bien no hizo mención de su problema con Pati Chapoy, para muchos fue una indirecta para la presentadora. Algunos consideran que fue su forma de decir que, pese a todas sus declaraciones, la familia sigue tan unida como siempre. Sus fans no dudaron en felicitarlo por la “hermosa familia que tiene” y aplaudir la “resistencia” que ha mostrado ante la polémica.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en el post:

“Qué bella familia. Inquebrantable y admirables, los queremos mucho”

“No hagas caso de la señora Chapoy, sabe que su programa está en picada, cuando falleció es y el programa se fue con él, pero ellos dan manotazos de ahogado”

“Dios los bendiga”

“Hermoso ser humano que eres, mi Alex”

“Te queremos”

“Sigan así”

“Qué linda imagen”

“Son los mejores”

¿Alex Bisogno sufrirá la muerte de un ser querido?

Recientemente, Mhoni Vidente predijo que, presuntamente, Alex Bisogno sufrirá una “gran tragedia”, al igual que Pati Chapoy. Dejó claro que no se trataría de un tema legal, pero sí de una enfermedad o la “pérdida de un ser querido”.

“Alex Bisogno y la hermana, está el papá y quieras o no viene una tragedia porque la carta del diablo y la carta del As de espadas me está diciendo que viene una tragedia por las dos partes, por el programa de Ventaneando y la familia de Bisogno. No visualizo que lleguen a demanda legal, pero sí problemas de enfermedad, problemas de que alguien vaya a perder la vida, terriblemente”, indicó.

Esta predicción causó mucha controversia. Si bien algunos creen que es solo un intento de Mhoni para “colgarse del tema”, otros consideran que su “advertencia” puede ser real y le han recomendado a ambas partes que se “cuiden mucho”.

Mira: Pati Chapoy exhibe sin piedad a Daniel Bisogno en el aniversario de Ventaneando: “Era muy envidioso”