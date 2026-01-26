Infierno en Ventaneando con Pati Chapoy: Viven acoso, amenazas, agresiones y ¡dinero bajo el agua! Aseguran

Tras las recientes declaraciones de Pati Chapoy, en las que acusó a excolaboradores de Ventaneando de actuar por envidia y señaló directamente a su exasistente, Ernesto Hernández, el también exencargado de relaciones públicas del programa de espectáculos decidió romper el silencio y contar su versión.

“Hay cosas que no puedo decir, porque realmente son terribles y enormes respecto a muchas situaciones”, advirtió; sin embargo, sí reveló que detrás de cámaras de la emisión se viven acoso, amenazas, agresiones y cuestiones que implican dinero bajo el agua.

Ventaneando / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

Checa: Escándalo en Ventaneando: Martha Figueroa lanza dardo a Pati Chapoy y ¿fue amenazada de muerte en el programa?

¿Cuál es el maltrato que se viviría en ‘Ventaneando’, según Ernesto Hernández?

Para comenzar, Ernesto Hernández indicó que recientemente fue intimidado: “Ya recibí una amenaza de que, si estoy hablando, diciendo cosas, me van a demandar y me meterán a la cárcel... Pues quiero que lo hagan. Están equivocados”.

“Sé de muy buena fuente que el jueves (que fue transmitido el programa del 30 aniversario) había un silencio sepulcral en la redacción (de Ventaneando) y que, cuando salí en el programa de Jorge Carbajal, había como 8 personas sentadas alrededor de una máquina viendo todo lo que decía, porque, claro, me quieren molestar, amedrentar, pero yo ya me cansé de callarme la boca, y que estén fregando y diciendo que yo hago cosas, así como dijo Alejandro (Alex B)... ‘Estás mal de tu cabecita, Pati’. Y no me hagas que yo abra la boca”. Exasistente de Pati Chapoy

En medio de la polémica que se dio a raíz de que TVNotas revelara que en una entrevista que estaba por salir a la luz, Alex B, hermano de Daniel Bisogno (†), cuestionaba el hecho de que Chapoy diera en su programa, sin autorización de la familia, información sobre el estado de salud de Daniel, lo que habría derivado en complicaciones de salud para la mamá del conductor, Hernández Villegas precisó que fue en su canal de YouTube donde habló de esto con Alex, y que, lamentablemente, Pati arremetió contra él y el hermano de Bisogno sin haber visto la charla.

“Ese es el problema. A ella le platicaron lo que les convenía decirle, pero no se tomó la molestia (de verla)”, indicó.

Exasistente de Pati Chapoy “Se atreve a cuestionar por qué no le pregunté a Alex la razón por la cual el día que Daniel murió fue a sacar todas las cosas de casa de Daniel, cuando no es cierto. En el programa (Alex) dice que tiene fotografías de todo lo que se robaron. Lo que platica es que fue la muchacha la que engañó y tiene todas las pruebas de eso”

Explicó las supuestas motivaciones de Pati para, presuntamente, no querer al hermano de Daniel. “(Pati ataca a Alex) por lo que le dice la exmujer de Daniel, porque le tienen comido el cerebro totalmente”.

Ernesto comentó que le hubiera gustado ser parte del 30 aniversario de Ventaneando, pero no de la manera en la que sucedió: “Que Pati me haga quedar como un mentiroso, ratero y todo lo que dijo... qué triste festejar 30 años de programa, en los que los protagonistas fuimos Alejandro Bisogno y yo. Treinta años no se celebran con odio ni con ataques, y mucho menos metiéndose con la muerte de 2 personas y denostando que no cuidaban a la pobre señora. Valerse de personas fallecidas para jalar los reflectores... No les alcanzó el talento y 30 años de trabajo para poder llamar la atención por sí solos. Tuvieron que recurrir a todo lo de Daniel”.

Al cierre de esta edición, Alex B no ha respondido a TVNotas sobre este tema.

Pati Chapoy / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Qué pasó entre Pati Chapoy y su exasistente, Ernesto Hernández Villegas?

Hernández Villegas cuenta cómo se desgastó su relación con Pati Chapoy, conductora de Ventaneando. De ser su confidente y quien cuidaba su aspecto, pasó a ser una persona no grata.

“Les ponía (a los conductores) un filtro, porque la parte importante es cuidar la imagen. Me decían: ‘Es que tiene filtro...’, pues para eso son, no para poner feos. Dicen que (Pati) tiene unas bolitas en la cara que no sé de qué son, pero siempre la cuidé, busqué su bienestar... La descuidaron por completo. No sé quién se quedó en este momento (en las funciones que Ernesto tenía), pero no es una persona que supiera o que tuviera los contactos. Lamento haberla visto (a Pati) en el aniversario con una ropa equis. La relación (con una marca de lujo) se perdió. Me dijeron que ellos (los de la marca) no querían volver a trabajar”. Exasistente de Pati Chapoy

A nivel personal, Ernesto cuenta que también era muy cercano a la periodista y le ayudaba con otras actividades: “Siempre estuve al lado de ella, cuando de pronto me decía: ‘Apóyame, llévame al súper’. (No le pagaba por esa labor) También podría haber existido la posibilidad de que entablara una demanda por esa razón, pero no lo voy a hacer, porque finalmente para mí era un gusto hacerlo”.

Su relación con Pati, contó el periodista, terminó porque a ella le dijeron muchas cosas negativas de él, principalmente: “Que yo le robaba dinero a Pedro Sola en las ventas que tenía que hacer (de publicidad en el programa). (Pedro) un día me dijo: ‘Yo te voy a dar dinero de mi bolsillo, porque nunca en mi vida había logrado ni había conseguido tener ingresos como los que tengo ahora’. Todo eso fue con el consentimiento del mismo Pedro y de la productora”.

Reiteró que las acusaciones de supuesto fraude en su contra son falsas: “Me extraña que digan que cometí un fraude, porque si yo lo hubiera hecho, me hubieran metido a la cárcel. Se portaron muy

bien conmigo en la televisora. Claro que sí hubo un arreglo (tras su despido), ni siquiera en tribunales, fue una conciliación”.

Ventaneando / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Pedro Sola habría sido el culpable de que el exasistente de Pati Chapoy fuera despedido?

Ernesto explicó el porqué de estas acusaciones: “Dicen que cometí un fraude porque le quitaba dinero a Pedro Sola. ¡No! Me corrieron por culpa de Pedro Sola, porque él, sin ningún afán de molestarme, dijo que me daba una comisión de sus ventas, pero era de su dinero. Yo nunca pedí ni robé un centavo”, comentó, al tiempo que señaló que dentro del programa existirían otros esquemas de comisiones con proveedores cercanos a la producción que nadie cuestiona.

“¿Y resulta que yo, de la noche a la mañana, soy un ladrón? No, que me perdonen, pero eso jamás”, resaltó.

Aunque dijo el periodista que aún estima a Pedro, reconoció que perdió su trabajo y enfrentó una fuerte crisis económica por ese episodio:

Exasistente de Pati Chapoy “Mi amistad y mi cariño con Pedro es enorme. Sí, me quedé sin trabajo por su culpa, y sí, he padecido problemas económicos por su culpa, porque al final, con el asunto de la mayonesa (un error de Pedro al decir otra marca al aire), me echaron la culpa a mí de interferir con sus intereses, lo cual nunca fue cierto. Además, Iyari (González, la productora) sabía que había negociado con Pedro sin que yo le pidiera nada. Mónica Castañeda también, en algún momento, me ofreció, sin que yo se lo pidiera, y también me depositó dinero. La misma Pati Chapoy me dio dinero”.

Narró que Pedrito no lo defendió cuando Ernesto empezó a ser señalado: “Porque tiene miedo, el día que le quiten su trabajo, cuando se acabe Ventaneando, se muere, porque él cree que el programa es lo único que existe en el mundo”.

Además, negó el trascendido de un supuesto acoso a jóvenes actores después de que dejó el programa en enero de 2024: “No se vale que Pati me quiera poner en entredicho, que quiera manchar mi carrera de tantos años y que se hayan atrevido a decir que yo acosaba a muchachitos, cuando no es cierto”.

Hernández le respondió a su exjefa sobre la supuesta envidia que le genera no estar sentado en la sala de Ventaneando: “Ella ya no quiere estar ahí. Está cansada. También soy de la tercera edad y si ella piensa que tengo envidia porque ‘la viejita de 76 años está ahí sentada’ —y eso lo dijo ella, no yo—, no, no la tengo. Muchísima gente tenemos familia, amigos para vivir y disfrutar, pero cuando estás completamente solo, por eso llegas a las 9 de la mañana a trabajar y te vas a las 10 de la noche. O vas y te encierras en tu casa, porque no tienes vida”.

Pedro Sola / Captura de pantalla

Lee: Pati Chapoy solo visitó una vez a Daniel Bisogno en el hospital; ¿sería despedido de Ventaneando por su salud?

¿La productora de Ventaneando habría agredido a Ernesto Hernández Villegas?

Pese a la controversia, reconoció: “Sí, estoy muy agradecido con Pati Chapoy, pero se equivocó. Nunca he querido estar en sus zapatos, ni estar sentado ahí en el foro con ella”.

Además, Ernesto ventila presuntos maltratos que pasó en la producción: “A mí, la productora un día me agredió físicamente. (No lo escaló ante recursos humanos) Porque desafortunadamente, como nadie se quiere meter con Pati... entonces no lo creían. La productora era mi mejor amiga... Hasta que ella empezó a enloquecer. No le gustó que yo (fuera cercano a Pati). Ella tenía problemas con todo el mundo, porque se siente con el poder y abusa de eso la mayoría de las veces”.

Declaró que no solo él vivió este tipo de supuestos malos tratos: “Si yo platicara historias de gente que la productora dejó llorando terriblemente... ¿Por qué corrió a Gabriela Pérez? Porque es güera y de ojos verdes. A Almita la hacía llorar porque decía que no estaban a tiempo algunas cosas. Por supuesto que los malos tratos también van hacia los conductores. Nombres puedo dar montones, que recibieron humillaciones”.

Finalmente, advirtió: “Esto que estoy diciendo es la punta del iceberg. Que no me difamen y que no digan cosas por debajo del agua. Hablo con mucha gente que me pide que, por favor, no haga públicas mis reuniones y mi contacto con ellos, por miedo. Porque sí toman represalias. Prácticamente, toda la gente que trabaja ahí piensa lo mismo que yo y están llenos de miedo, por el terrorismo que practican Iyari y Rosario (Murrieta). Nadie dice nada por miedo, porque sí hay un grave acoso laboral”, concluyó.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre los maltratos en ‘Ventaneando’?

Luego de que una fuente contara a TVNotas que, supuestamente, los malos tratos en Ventaneando también los sufrirían los conductores, Martha Figueroa, quien fue miembro del programa hace unos años, habló del tema en su canal de YouTube, donde también reaccionó a las 3 décadas del programa: “Estoy impresionada, porque ya dijo Pati Chapoy que se va a morir en la silla, en esa donde está sentada. ¿Por? ¿Está enferma? ¿Le pasa algo? ¿Por qué da esas declaraciones?”

Compartió sus experiencias e indicó que se dio cuenta de que tanto ella como otros colaboradores no eran bien recibidos y hasta piñatas de ellos hicieron: “Éramos los que le caíamos gordos. Cuando se fue Pepillo, hubo una posada y nada más le dimos a él. Después me fui yo y a los 2”.

Y añadió: “Es una etapa de mi vida en la que yo decía: ‘Diosito, ¿qué está pasando?’. Me amenazaron de muerte. No saben. Hay cosas que... no sé si me llevaré a la tumba, pero se pusieron rudos”.

Martha Figueroa / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno?

Enfrentó a los medios en una conferencia de prensa en el festejo de los 30 años del programa y negó tener responsabilidad en la muerte de la mamá de Daniel Bisogno: “¿Creen que soy tan poderosa como para, con solo decirlo, se muera una persona?”.

Atribuyó su deceso a un deterioro y a la falta de cuidados adecuados por parte de sus hijos y no por el comentario que hizo en televisión: “Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo, porque no era atendida como se debía por sus hijos que vivían en esa casa. Me refiero a Alejandro e Ivette. La señora venía muy mal, lamentablemente. Por supuesto que le toca, como a todos nosotros, enfrentar a la muerte”.

Ahí mismo hizo declaraciones contra su exasistente: “Mal karma para este personaje, que no cesa en su empeño para tratar de hablar mal de mi persona o de mis compañeras de trabajo”.

“¿Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel? El día que se murió, él saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias le correspondían a su hija y no a él”.

“Dentro de Ventaneando, en el quehacer de todos los días, lo primero que estamos superando de alguna forma es la envidia que provoca un programa de televisión que es exitoso. Nosotros salimos en la televisión abierta y les da mucha rabia, imagínate a X persona”, agregó.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué dijo Alex Bisogno sobre las declaraciones de Pati Chapoy?

La entrevista mencionada por una fuente a TVNotas y de la que te contamos la semana pasada finalmente fue publicada por Ernesto Hernández Villegas, exasistente de Pati Chapoy, en su canal de YouTube. Ahí. Ahí, Alex B comenta: “Las únicas personas que sabíamos la realidad de las cosas éramos nosotros 3 (Alex, su hermana Ivette y la exesposa de Daniel, Cristina). Daniel nos dijo: ‘No pueden decir absolutamente nada, hasta que yo lo diga de viva voz’”.

El problema surgió cuando la información que debía permanecer en privado a petición de Daniel, se hizo pública gracias a Pati Chapoy: “Daniel tomó la decisión y dijo: ‘Voy a entrar a esta cirugía. No le digan nada a mis papás y no le digan nada a Pati. Si salgo vivo, yo se los platico’”.

Al enterarse de que la información ya estaba por todos lados, enfrentó a la ex de Daniel: “Nos peleamos. Corrí a Cristina del hospital y le dije: ‘No puedes volver a estar aquí, porque estás fugando información que Daniel no quiere que fugues’”. Luego de esto se dejaron de hablar por un año, hasta que se reconciliaron cuando falleció el conductor.

Luego de las declaraciones que hizo Pati sobre lo que él dijo en la entrevista con Ernesto Hernández Villegas, publicó un video donde estalló en su contra y le lanzó una advertencia: “Como usted me dijo un día: ‘Daniel ya no está’. Bueno, como Daniel ya no está, ahora no tiene permiso de meterse con nosotros, con nuestra familia y menos en temas que no le corresponden. Así que, citando sus palabras, tal y como me las dijo en su programa... ahora yo le digo: ¡Ya párele! Porque si no, el que va a hablar soy yo y, créame, tengo mucho que decir”.

Alex Bisogno “Basta ya de calumnias, de amenazas y de señalamientos, porque eso además es un delito. No le voy a permitir que nos vuelva a herir como familia. Asegurar que yo saqueé la casa de mi hermano Daniel el día que murió es una calumnia que ya fue desmentida con pruebas, incluso de la Fiscalía”.

Alex B / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Quién es Ernesto Hernández, exasistente de Pati Chapoy?

Inició en 1985 en El Universal , donde fue reportero y posteriormente editor de la sección de Espectáculos, durante casi 2 décadas. En ese periodo trabajó con figuras como Mijares, Yuri y Walter Mercado, y fue testigo de una forma distinta de ejercer la relación entre prensa y artistas.

, donde fue reportero y posteriormente editor de la sección de Espectáculos, durante casi 2 décadas. En ese periodo trabajó con figuras como Mijares, Yuri y Walter Mercado, y fue testigo de una forma distinta de ejercer la relación entre prensa y artistas. Luego formó parte del programa Historias engarzadas , con Mónica Garza, durante 10 años.

, con Mónica Garza, durante 10 años. Después pasó otra década en Ventaneando

En enero de 2024, trascendió en medios, que Hernández Villegas salió de Ventaneando tras ser acusado no solo de acoso sexual, sino también por robo, abuso de confianza y hostigamiento laboral. No hubo proceso legal al respecto.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: ¿Pati Chapoy tiene miedo de Alex B? Esta fue su reacción a las declaraciones del hermano de Daniel Bisogno