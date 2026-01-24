Exasistente de Pati Chapoy asegura que a ella la manipulan miembros de Ventaneando: “Son personas malévolas”

El aniversario por los 30 años de ‘Ventaneando’ no llegó solo con festejo sino con todo y polémicas luego de que Pati Chapoy utilizara el espacio para lanzar un fuerte señalamiento a Ernesto Hernández, su exasistente personal, asegurando que este “personaje” no deja de hablar mal de ella y sus compañeros.

La respuesta no tardó en llegar. En entrevista, Hernández rompió el silencio en “En shock” sobre su despido, aseguró que nunca recibió una explicación clara y acusó que existen personas dentro del programa que influyen de manera negativa en las decisiones de la conductora.

Ernesto Hernández rompe el silencio y acusa que personas cercanas manipulan a Pati Chapoy. “Son malévolas” / Instagram: @Ventandouno

¿Qué dijo Pati Chapoy de Ernesto Hernández, su exasistente, en el aniversario 30 de Ventaneando?

Durante la emisión especial por las tres décadas de “Ventaneando”, Pati Chapoy sorprendió al público al referirse públicamente a Ernesto Hernández, quien formó parte de su equipo durante años. La periodista denunció que su excolaborador continúa enviando boletines de prensa con información negativa sobre ella y el programa.

“Nosotros hemos recibido boletines de prensa que Ernesto Hernández les envía a muchos de ustedes con la idea de que se publiquen”, afirmó Chapoy. La conductora fue tajante al calificar estas acciones como perjudiciales y lanzó una advertencia directa: “¿Qué pasa con eso? Mal karma para este personaje que no cesa en su empeño de tratar de hablar mal de mi persona o de mis compañeras del trabajo”.

La presentadora también sugirió que existe resentimiento hacia el éxito del programa y de su equipo. “Les da mucha rabia porque creen que los que deben estar aquí sentados son otras personas y no nosotros, pero el trabajo se cultiva todos los días”, expresó, dejando claro que no piensa tolerar ataques contra “Ventaneando” ni su staff.

Ernesto Hernández habla de su despido de Ventaneando y acusa a Pati Chapoy de no darle la cara

Tras las declaraciones de Pati Chapoy, Ernesto Hernández concedió una entrevista al programa “En shock”, conducido por Jorge Carbajal, donde compartió su versión de los hechos. Desde el inicio, el exasistente aseguró que su salida fue abrupta y confusa también negó el haber mandado boletines a los medios atacando a Pati Chapoy.

“Muy lastimosas sus declaraciones sobre mí... qué triste era un aniversario para celebrar no para atacar a nadie, es una etapa de mi vida que ya se acabó, yo debería haber sido irrelevante en su festejo, me hubiese gustado estar para compartir con la gente que aprecio como Pedrito, Linet, Ricardo, que es gente que aprecio”, dijo Ernesto en entrevista para “El shock”.

“En realidad, lo que pasó pues ni yo mismo me lo entiendo porque con ella nunca tuve ningún problema”, declaró. Según su relato, mantenía una relación laboral cordial con Chapoy y estaba acostumbrado a coordinar su llegada al foro. Sin embargo, todo cambió de manera inesperada: “De repente me hablaron para decirme que yo estaba fuera”.

Hernández recordó el último encuentro que tuvo con la conductora, el cual calificó como frío y desconcertante. “Regreso al estudio y me encuentro con Pati y me dice: ‘¿Qué pasó?’”, narró. Al explicarle lo ocurrido, la reacción de Chapoy habría sido breve y distante: “Con permiso, voy al baño”, tras lo cual, asegura, no volvió a tener contacto con ella.

El excolaborador afirmó que jamás recibió una razón concreta sobre su despido y que su salida fue progresiva. “Me fueron quitando responsabilidades y así me fueron sacando no solo de la emisión sino de la vida de Chapoy”, puntualizó.

Ernesto Hernández acusa a personas de manipular a Pati Chapoy y tener influencia: “Son malévolas”

Uno de los señalamientos más delicados de la entrevista fue cuando Hernández aseguró que Pati Chapoy no tomaría todas sus decisiones de manera autónoma. “Hay dos personas que le calientan la cabeza y que sí son malévolas”, afirmó.

Sin mencionarlas de forma explícita, dio pistas sobre su identidad. “(Comienzan) con la R, con la I… es gente que le hace la chamba, pero también muy de acuerdo con lo que nos conviene a cada quien”, explicó.

Estas declaraciones coinciden con versiones previas que apuntan a conflictos internos dentro del programa. Aunque en febrero de 2024 surgieron acusaciones contra Hernández por presunto robo y acoso a actores, una fuente cercana a Ventaneando aseguró a TVNotas que se trató de “una campaña orquestada” y que su despido ocurrió por supuestamente interferir con intereses comerciales de la empresa.

“Es una campaña orquestada por Rosario Murrieta e Iyari González, jefa de información y productora… Rosario e Iyari lo empezaron a hacer a un lado. Quisieron quedarse con todo el poder. Empezó una guerra por el canal de YouTube de Pati, en el que intervenía mucho Ernesto, y qué mejor que retirarlo. Le calentaron la cabeza a Pati. Le metieron ideas en su contra y cuando ocurrió el despido, en vez de que ella hablara con Ernesto, lo bloqueó de inmediato de WhatsApp y redes sociales. Eso fue increíble, ya que él era su mejor amigo”, comentó la fuente a nuestra revista en febrero de 2024.

Como cierre, Ernesto Hernández sostuvo que, pese a la controversia, prefiere mantener la discreción. Aseguró que sus principios y el respeto profesional pesan más que cualquier revancha mediática contra Pati Chapoy. “Jamás me atrevería a hablar por el respeto que le tuve”.

