Pati Chapoy, destrozada y entre lágrimas, recuerda la vez que estuvo a punto de ir a la cárcel: “No puedo”

Este jueves 22 de enero, se festejó el aniversario número 30 del programa ‘Ventaneando’. En medio de las celebraciones, Pati Chapoy causó mucha controversia al quebrarse y romper el llanto durante una conversación con algunos colegas de TV Azteca. Y es que rememoró la vez que casi la metieron a la cárcel.

¿Qué pasó con Pati Chapoy y por qué la iban a meter a la cárcel?

En una plática con los colaboradores del noticiero de TV Azteca, Pati Chapoy platicó de la vez que casi la meten a prisión. Todo inició cuando la felicitaron por la huella que ha dejado ‘Ventanando’ en la televisión mexicana.

En algún punto, uno de los presentes aplaudió la valentía que ha mostrado Chapoy a lo largo de los años, resaltando que incluso en su momento quisieron meterla un par de días a la cárcel por, aparentemente, una nota.

Pati señaló que no le parecía justo que la quisieran “censurar”, pues considera que solo hace su trabajo al informar a la gente sobre lo más relevante del medio del espectáculo. Al recordar este episodio, no pudo evitar romper en llanto.

“Es increíble que suceda… Tenemos que defender (la libertad de expresión). Tenemos que defendernos de todo… ay, no puedo ni hablar” Pati Chapoy

Aunque afortunadamente no fue a prisión por la movilización rápida de sus abogados, la periodista de espectáculos dejó ver que este episodio fue muy doloroso para ella y afirmó que siempre luchará por poderse expresar libremente.

Pati Chapoy revela cómo la libertad de expresión fue puesta en riesgo por presiones políticas y empresariales. La periodista relata que hubo momentos en los que fue necesario cargar un amparo para poder seguir trabajando ante intentos de silenciar voces incómodas. El caso exhibe cómo intereses privados llegaron a pedir cárcel como moneda de cambio para "calmar pasiones".

¿Pati Chapoy es “hipócrita”?

El llanto de Pati Chapoy tuvo muchas reacciones diversas en redes sociales. Si bien algunos no dudaron en apoyarla y felicitarla por su arduo trabajo en televisión, otros la criticaron por su llanto y hasta la calificaron de hipócrita.

Y es que muchos internautas le recordaron el presunto veto que le hizo a Alfredo Adame. Según palabras del propio actor, Pati no solo lo invitó a su programa tras haber ganado ‘La granja VIP’, sino que también provocó que, en el pasado, lo descartaran de varios proyectos de TV Azteca como ‘MasterChef’. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¿Cómo le hace para llorar y de pronto reír?”

“Bien hipócrita que se ve”

“Es una mujer trabajadora”

“¿No es la misma que vetó a Alfredo Adame?”

“Una de las mejores conductoras”

“Me harta”

“Sus lágrimas de cocodrilo”

¿Pati Chapoy habría desencadenado la muerte de la mamá de Daniel Bisogno?

Otro tema que también dio de qué hablar durante el 30 aniversario de ‘Ventanando’ fue que Pati Chapoy habría provocado la muerte de Araceli Bisogno, mamá del fallecido Daniel Bisogno, en 2024.

Recientemente, una fuente contó a TVNotas que Daniel le había dicho a su hermano Alex y la madre de su hija, Cristina Riva Palacios, que no dijeran nada sobre el delicado estado de salud que tenía en ese entonces.

Cristina no habría hecho caso y, presuntamente, le dijo todo a Pati, quien a su vez lo hizo público. Al enterarse de la verdadera situación de salud de su hijo, Araceli se enfermó y finalmente pereció.

Cuando se le preguntó a Pati sobre el asunto, simplemente afirmó que no creía tener el “poder” para provocar un hecho tan serio solo con sus palabras.

