Pati Chapoy rompe el silencio: ¿por su indiscreción murió la mamá de Daniel Bisogno?

Una fuente contó a TVNotas una versión sumamente delicada acerca de la terrible muerte de Araceli Bisogno. Nos revelaron en exclusiva que Pati Chapoy tuvo una indiscreción que habría desencadenado la muerte de la mamá de Daniel Bisogno. Nos revelaron que en una entrevista, en ese momento no publicada de Alex B, él habría relatado que el fallecido conductor le habría pedido expresamente a él y a la madre de su hija no revelar información de su difícil estado de salud. Sin embargo, Cristina Riva Palacio habría comentado el tema con Chapoy, quien lo mencionó al aire. Segpun esta versión, supuestamente la madre de Bisogno se enteró por el programa, lo que habría afectado gravemente su estado de salud hasta derivar en el fatal desenlace.

En el marco del 30 aniversario de Ventaneando, Pati Chapoy decidió no evadir el tema y enfrentó directamente las cámaras para responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿tuvo algo que ver con la muerte de la mamá de Daniel Bisogno?

Mira: Pati Chapoy exhibe sin piedad a Daniel Bisogno en el aniversario de Ventaneando: “Era muy envidioso”

Redes sociales/ Captura de pantalla

¿Indiscreción de Pati Chapoy desencadenó la muerte de la mamá de Daniel Bisogno? Esto fue lo que respondió

Pati Chapoy negó tajantemente, en un encuentro con la prensa donde se encontraba presente TVNotas, cualquier responsabilidad en el fallecimiento de la señora Bisogno.

“¿Creen que soy tan poderosa para con solo decirlo se muera una persona?” Pati Chapoy

Chapoy explicó que la mamá de Daniel Bisogno ya se encontraba en un estado de salud muy delicado desde tiempo atrás y que su fallecimiento fue consecuencia de un deterioro progresivo, no de un comentario en televisión.

Mira: ¿Ventaneando cambia de conductores? Tras rumores sobre salida de Pati Chapoy, ¿Pedro Sola dirá adiós?

Redes sociales/ captura de pantalla

¿Cuál fue la verdadera causa de muerte según Pati Chapoy?

De acuerdo con la líder de Ventaneando Pati Chapoy, la mamá de Daniel Bisogno enfrentaba graves problemas de salud y no recibía los cuidados adecuados en el lugar donde vivía. La periodista fue directa al señalar que la señora presentaba un estado físico alarmante.

Pati Chapoy “Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por sus hijos que vivían en esa casa y me refiero a Alejandro e Ivette”.

Chapoy insistió en que la señora “venía muy mal” y que su muerte fue consecuencia natural del deterioro de su salud. Además, recordó que enfrentar la muerte de un ser querido es un proceso doloroso que nadie puede controlar.

“La señora venía muy mal, lamentablemente, por supuesto que le toca, como a todos nosotros, enfrentar a la muerte”. Pati Chapoy

Cabe destacar que, hace unos minutos se publicó la entrevista de Alex B que nos comentó nuestra fuente y en ella, en efecto, el hermano de Daniel Bisogno reveló que su mamá se enteró por la televisión del estado delicado del fallecido conductor.

Lee: ¿Pati Chapoy dice adiós a Ventaneando? Aseguran está molesta tras debut de Alfredo Adame en Venga la alegría

Redes sociales

¿Pati Chapoy arremete contra excolaboradores y habla de envidias?

Durante la misma charla, Pati Chapoy aprovechó para lanzar fuertes declaraciones contra personas que, según ella, buscan desprestigiarla. La periodista hizo referencia a Ernesto Hernández, a quien acusó de enviar boletines con información negativa sobre ella y sus compañeras.

“Mal karma para este personaje, que no cesa en su empeño para tratar de hablar mal de mi persona o de mis compañeras de trabajo”. Pati Chapoy

Chapoy aseguró que el éxito de Ventaneando ha generado envidias y resentimientos, especialmente entre quienes ya no forman parte del programa y consideran que deberían ocupar ese lugar en la televisión.

“Dentro de Ventaneando, en el quehacer de todos los días, lo primero que estamos superando de alguna forma es la envidia que provoca un programa de televisión que es exitoso”, expresó la periodista.

La periodista incluso ironizó sobre el impacto de la televisión abierta y cómo eso genera molestia en terceros.

“Nosotros salimos en la televisión abierta y les da mucha rabia, imagínate a X persona”. Pati Chapoy

Te puede interesar: ¿Pati Chapoy está enferma? Aspecto de la conductora de Ventaneando causa preocupación tras video filtrado

¿Colaboradores de Ventaneando habrían demandado al programa por despido injustificado?

Cabe recordar que este martes de TVNotas dimos a conocer que, según una fuente cercana, el conflicto tendría relación con dos excolaboradores de Ventaneando que ya habrían ganado una demanda por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, recibiendo el pago correspondiente tras más de 20 años de trabajo. En medio de esta polémica volvió a surgir el nombre de Ernesto Hernández, exasistente personal de Pati Chapoy, cuya salida del programa siempre estuvo rodeada de versiones encontradas.

Aunque en su momento se habló de un supuesto fraude como la causa de su despido, la fuente sostiene que el verdadero origen del conflicto fue un convenio publicitario vinculado a una famosa marca de mayonesa. El acuerdo buscaba que Pedro Sola se reconciliara públicamente con la marca tras el error que lo hizo viral años atrás. Sin embargo, la negociación habría terminado mal, pues la empresa se negó a pagar cerca de 2 millones de pesos al conductor, además de otra suma destinada al programa, pese a que Pedro apareció al aire con la marca y se pretendía usar su imagen para publicidad externa.

Según esta versión, Ernesto Hernández habría sido despedido porque Pedro Sola le compartía parte de los pagos obtenidos por convenios comerciales, una práctica que, aseguran, también realizaban otros conductores. Al enterarse, Pati Chapoy no intercedió por él y habría cortado toda relación, pese al vínculo personal que existía. Aunque el excolaborador habría iniciado un proceso legal que incluso pudo escalar a un conflicto similar al de Ana María Alvarado y Maxine Woodside, la fuente señala que decidió no continuar tras recibir amenazas. Por esta razón, explican, Chapoy arremetió ahora contra él en su reciente encuentro con la prensa.