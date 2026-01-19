Ventanean indiscreción de Pati Chapoy que habría desencadenado la muerte de la mamá de Daniel Bisogno

Mientras Ventaneando se prepara para celebrar su 30 aniversario al aire, detrás de cámaras persisten versiones que contrastan con la imagen de familia televisiva y sólida que el programa ha proyectado durante décadas. De acuerdo con una fuente cercana a la producción, el aniversario llega en medio de conflictos laborales, señalamientos internos y viejas heridas que, aseguran, aún no cierran.

¿Qué habría dicho Pati Chapoy de Daniel Bisogno que habría desencadenado la muerte de la mamá del conductor?

De acuerdo con nuestra fuente, entre estos señalamientos destaca uno que apunta a la muerte de la mamá de Daniel Bisogno (†). Y es que, en una entrevista aún no publicada, Alex B, hermano de Daniel, habría relatado que el fallecido conductor le habría pedido expresamente a él y a la madre de su hija, Cristina Riva Palacio, no revelar información sobre una operación médica, en medio de su difícil situación de salud.

Sin embargo, Cristina habría comentado el tema con Chapoy, quien lo mencionó al aire. Según esta versión, supuestamente la madre de Bisogno se enteró por el programa, lo que habría afectado gravemente su estado de salud hasta derivar en el fatal desenlace.

¿Colaboradores de Ventaneando habrían demandado al programa por despido injustificado?

Otro de los puntos más delicados, según nuestra fuente, tiene que ver con 2 excolaboradores de Ventaneando. Nos enteramos de que ya habrían ganado su caso por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y habrían recibido su pago correspondiente por más de 20 años de trabajo.

El nombre de Ernesto Hernández, exintegrante del equipo y quien fue asistente personal de Chapoy, también vuelve a surgir en medio de la polémica. Aunque en su momento se habló de un supuesto fraude que habría cometido en el programa, lo que derivó en su despido, la fuente sostiene que el verdadero conflicto se originó por ¡una mayonesa!

Se habría tratado de un convenio publicitario, con el fin de que Pedro Sola se reconciliara con la marca de mayonesa que mencionó incorrectamente hace unos años, error que se volvió parte de la cultura popular mexicana. Finalmente, todo terminó mal, pues la marca se habría negado a pagar cerca de 2 millones de pesos al conductor y otra cantidad adicional al programa, pese a que apareció al aire con Pedrito y que querían tener la imagen del conductor en publicidad, algo que sería otro negocio distinto a las menciones en Ventaneando.

Según esta versión, el entonces asistente personal de Pati Chapoy fue despedido, porque Pedro le compartía parte de los pagos de convenios con marcas, práctica que, aseguran, también realizaban otros conductores. Al enterarse, la conductora principal de Ventaneando no intercedió por él y le dio la espalda. Tras su despido, pese a que había una relación personal y de cariño, no hubo intentos por escuchar su versión. Aunque hay un proceso pendiente que podría escalar a un conflicto similar al del caso de Ana María Alvarado contra Maxine Woodside, la fuente menciona que el excolaborador de Chapoy habría decidido no continuar tras recibir amenazas.

¿Cómo sería la celebración por el 30 aniversario de Ventaneando?

Nuestra fuente indica que, de cara al 30 aniversario de Ventaneando, la producción estaría planeando una celebración “selectiva” e invitar únicamente a excolaboradores con los que mantienen una buena relación, lo que inmediatamente dejaría fuera a algunos que formaron parte del programa en distintas etapas. Las versiones internas hablan también de malos modos, exclusión y favoritismos dentro del equipo.

Pati Chapoy, de acuerdo con lo relatado por nuestra fuente, suele verse influida por Rosario Murrieta e Iyari González, jefa de información y productora, respectivamente, a quienes describe como figuras “intocables”, pues presuntamente le plantean ideas y percepciones sobre el equipo. Esta dinámica, asegura, ha impactado directamente en la toma de decisiones al interior del programa y ha provocado regaños, tensiones y movimientos de personal, incluido el hecho de que esta etapa del programa sea vista por la audiencia en redes sociales como “aburrida” o “gris”, por su supuesta negativa a quitar de cuadro a figuras que no aportan mucho a la emisión.

Incluso, se menciona también una supuesta posible intimidad entre la productora y un miembro del staff. Esta situación, de acuerdo con la fuente, habría influido en su permanencia laboral.

¿Cómo sería la relación entre Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando?

Los conductores actuales de Ventaneando, según nuestro informante, tampoco estarían exentos de estos conflictos, debido a los presuntos “complejos” de estas 2 personas más allegadas a Chapoy. La fuente indica que Linet Puente habría llegado a llorar tras regaños severos de la titular del programa, presuntamente motivados por comentarios sobre su apariencia y vestuario.

Mónica Castañeda, de acuerdo con nuestra fuente, habría resentido el trato recibido cuando se ausentó por una cirugía de miomas, lo que la habría llevado a una depresión, presuntamente minimizada por la producción. Incluso Daniel Bisogno también habría sido blanco de comentarios, cuando se publicaban fotos con sus parejas.

Ventaneando se encamina a celebrar 3 décadas al aire con una historia de éxito frente a las cámaras, pero también con versiones al interior que cuestionan su funcionamiento por su trato humano y también pone bajo los reflectores el verdadero costo de mantenerse en la cima de la televisión.

¿Quiénes serían los exempleados de Ventaneando que llevaron su caso ante las autoridades?

En enero de 2024, se hizo público el despido de Ernesto Hernández, exasistente personal de Pati Chapoy y colaborador de Ventaneando por más de 2 décadas. Una versión lo acusaba de cobros irregulares, supuesto acoso a actores y presunta generación de conflictos internos, y de que fue despedido por interferir en intereses de la empresa, luego de gestionar contratos externos para conductores, práctica que, aseguran, no estaba prohibida.

Otra fuente lo defendió, diciendo que se trató de una campaña de desprestigio orquestada por la productora y jefa de información del programa, y que su salida obedeció a una lucha de poder interna.

El caso escaló al ámbito legal, con demandas por despido injustificado, junto a otros exempleados de la producción, como Guillermo Anzaldo y Gabriela Pérez, aunque el primero aún no la interpuso formalmente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estos habrían sido despedidos solo por ser cercanos al exasistente de Pati y meses antes habrían sufrido la exclusión de sus compañeros. Además, supuestamente se les redujo la cantidad de responsabilidades en el programa, con el supuesto propósito de relegarlos.

¿Ventaneando es el programa de espectáculos más visto de México?

Desde su estreno en 1996, bajo la conducción de Pati Chapoy

Durante 3 décadas , Ventaneando se ha consolidado como uno de los programas de espectáculos más influyentes de la televisión mexicana .

. El programa ha sido semillero de conductores, ha llevado exclusivas, polémicas y momentos que lo han mantenido vigente de una generación a otra, y ha sido un referente obligado del periodismo de espectáculos.

Ha sobrevivido al paso del tiempo, pese a las transformaciones en la industria y el impacto de las redes sociales.

