Alex Bisogno demandará a Pati Chapoy, en plena disputa por la herencia de su hermano, Daniel

A casi dos meses de la trágica muerte de Daniel Bisogno, han comenzado a surgir conflictos relacionados con su herencia. A través de un comunicado para redes sociales, su hermano, Alex Bisogno, expuso, entre otras cosas, que Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel y madre de su única hija, comenzó un juicio intestamentario.

De acuerdo con el expresentador de ‘Al extremo’, Daniel murió intestado y, por esta razón, su excuñada inció un proceso para dictaminar cómo se distribuirían sus bienes.

También señaló que Riva Palacio se alejó de la familia y no han tenido contacto. Además de que actualmente se desconoce dónde se encuentran las cenizas de su hermano.

A raíz de su mensaje, Pati Chapoy no dudó en defender a Cristina y le advirtió a Alex que, si continúa “metiendo cizaña”, expondrá sus secretos.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno tras el comunicado sobre la herencia de Daniel?

Durante la más reciente transmisión del programa ‘Ventaneando’, la periodista de espectáculos sostuvo que Alex tiene un interés especial en ser quien administre los bienes de su hermano, algo con lo que este último no estaría de acuerdo, pues su última voluntad era que la madre de su hija gestionara todo hasta que la pequeña cumpliera la mayoría de edad.

Asimismo, le exigió que, en lugar de “crear problemas”, se pusiera a “trabajar” y cuidara a su padre: “Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo”, expresó Chapoy.

Por si esto fuera poco, también desmintió que no se supiera dónde yacen las cenizas del fallecido conductor.

Pati Chapoy “No entiendo por qué pusiste ese comunicado sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá. Están a lado de las cenizas de tu mamá. ¿Por qué crear situaciones que no vienen al caso?”

En respuesta a esto, Alex B, mediante una entrevista para ‘La taquilla’ con René Franco, aseguró que ni él o su familia tienen interés por la herencia de Daniel, pues son conscientes de que pese a no dejar testamento, quería que sus bienes pasaran a manos de su única hija.

Hace algunas horas, el periodista Michelle Rubalcava, mejor conocido solo como Mich Rubalcava, reportó que Alex Bisogno, así como el resto de su familia, planean iniciar un proceso legal en contra de Pati Chapoy.

A través de su canal de YouTube, el también influencer mencionó que la familia Bisogno busca que la presentadora deje de hablar sobre ellos o su hermano Daniel.

Mich Rubalcava “Yo me acabo de enterar de que la familia de Bisogno va a proceder en dos acciones; la primera, van a meter una orden de restricción para toda la gente de ‘Ventaneando’, para que ya no vuelvan a mencionar a la familia de Bisogno. Esto lo va a hacer la familia de Bisogno. Ninguno va a poder nombrar a la familia de Daniel”

Mich también aprovechó para aclarar que Alex Bisogno no es el “albacea” de los bienes de Daniel, ya que legalmente no existe un testamento que lo certifique como tal: “Que no los chamaquen. No puede haber un albacea si no hay un testamento”, indicó.

Familia de Daniel Bisogno contempla demandar a Cristina Riva Palacio

El creador de contenido indicó que los familiares de Bisogno también estarían planeando un proceso legal en contra de Cristina Riva Palacio. Esto con el aparente fin de que les dé algo de la herencia que dejó Daniel.

“Otra es que la familia de Daniel va a meter una demanda (para obligar a Cristina a que) de lo que le toca a la niña, le quiten para ayudar al papá. Veo muy buitres a Ivette y a Alex queriendo demandar para que le den algo al papá. Lo veo muy mal”, manifestó.

Hasta el momento, Alex Bisogno u otro miembro de su familia han confirmado o desmentido esta información. No obstante, el expresentador ha dicho en muchas ocasiones que Daniel ayudaba económicamente a sus padres.

