Exesposa de Daniel Bisogno rompe el silencio sobre su muerte y revela emotivos detalles de su despedida

El jueves 20 de febrero, la industria del espectáculo se vistió de luto al conocerse el fallecimiento de Daniel Bisogno a los 51 años, tras haber estado hospitalizado por complicaciones de salud que lo llevaron a una falla multiorgánica. La salud de Daniel mermó desde 2023 cuando tuvo una severa crisis que pudo superar, y recibió un trasplante de hígado en septiembre de 2024. Sin embargo, una nueva crisis de salud por infecciones lo mantuvo varias semanas en el terapia intensiva desde enero de 2025 lo que lamentablemente no logró superar.

Durante un programa especial de Ventaneando este viernes 22 de febrero, dedicado a honrar la memoria del querido conductor, su exesposa, Cristina Riva Palacio, rompió el silencio y compartió detalles conmovedores sobre los últimos días de Bisogno, su despedida y cómo su hija ha enfrentado la irreparable pérdida.

El vínculo inquebrantable entre Daniel Bisogno y su hija

Cristina Riva Palacio habló con profunda emotividad sobre el fuerte lazo que unía a Daniel Bisogno con su hija, y reveló cómo enfrentó la noticia de su fallecimiento.

“Sí, mi hija lo supo desde hoy en la mañana. Yo estuve en el hospital y, gracias a Dios, la familia siempre me permitió estar con él. Daniel y yo compartimos un vínculo que nos permitirá siempre estar juntos”, confesó Riva Palacio, destacando la importancia de su relación por el bienestar de su pequeña.

El matrimonio entre Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio comenzó en 2014 y, dos años después, dieron la bienvenida a su única hija. A pesar de su divorcio en 2019 y las polémicas que rodearon su separación, ambos lograron mantener una relación cercana y cordial, que siempre priorizó el bienestar de su hija.

Riva Palacio detalló lo difícil que fue hablar con su hija sobre la partida de su padre: “Es idéntica a su papá. No hay forma de negar que es su hija. Hablé con él antes de que ocurriera todo. Me despedí de él muy bonito. Le dije que fue el mejor hombre del mundo, el mejor papá, porque siempre estuvo con ella con una sonrisa. Lo que ella quería, él siempre le decía que sí”.

La emotiva despedida de Daniel Bisogno y su hija

Cristina también compartió cómo la pequeña pudo despedirse de su padre antes de que su estado de salud se agravara: “Cuando él no estaba en terapia intensiva, llevé a mi hija una o dos veces para que conviviera con su papá. Les llevamos unas paletas heladas que a ambos les encantaban y tuvieron sus momentos de complicidad”, recordó con ternura.

A pesar de la gravedad de su condición, Daniel Bisogno nunca dejó de sonreír al escuchar la voz de su hija: “Estuviera débil, estuviera triste o estuviera luchando, porque luchó hasta el último segundo —los doctores estaban impresionados— le ponían un audio de su hija y sonreía. Diario le enviaba un mensaje. Le decía: ‘En cuatro días es mi cumpleaños. Te tienes que poner bien, porque sé que eres un tigre’, y él sonreía”, relató Cristina, conmoviendo a todos los presentes.

El amor incondicional de Daniel hacia su hija quedó en evidencia en cada gesto, en cada sonrisa que dedicaba a los audios que ella le enviaba. La fortaleza de su vínculo fue un pilar importante para la pequeña durante los difíciles momentos de despedida.

Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno, revela que está pasando por momentos muy complicados tras su partida

Cristina Riva Palacio reconoció la dificultad de enfrentar la pérdida de Daniel Bisogno, no solo como su exesposo, sino como el padre de su hija: “Fue muy doloroso decirle a mi hija. Obviamente, lloró muchísimo. Lloramos juntas. Está muy triste, pero también sabíamos que su papi estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera. Ya no era el mismo papi que se burlaba absolutamente de todo”, compartió con una mezcla de tristeza y alivio.

A pesar de las diferencias que tuvieron como pareja, Cristina destacó el compromiso de Daniel como padre y su forma incondicional de demostrar amor a su hija: “Los pleitos que teníamos eran porque yo le decía: ‘Daniel, ponle algún límite’, y él respondía: ‘No, porque es mi princesa’”, recordó entre lágrimas.

La emotiva despedida de Daniel Bisogno ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus seres queridos, especialmente en su hija, quien siempre llevará consigo el recuerdo de un padre amoroso y dedicado. Cristina Riva Palacio dejó ver su gran fortaleza al enfrentar públicamente esta dolorosa pérdida, y ha compartido generosamente momentos de amor y complicidad entre Daniel y su hija que quedarán grabados en su corazón.