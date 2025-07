¿Ninel Conde sí dijo ‘surimi’ en vez de ‘tsunami’? La verdad de la participante de La casa de los famosos México

Hace algunas horas, se confirmó a Ninel Conde como la décimo tercera habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, cuyo estreno está programado para el próximo domingo 27 de julio, a las 8:30 de la noche, a través del canal de Las estrellas.

La participación de Ninel en ‘La casa de los famosos México’ era todo un enigma. Si bien muchos periodistas aseguraron su ingreso, la propia actriz llegó a decir semanas antes que estaba indecisa y dejó ver que había puesto muchas condiciones a la producción.

Ahora que la también cantante volvió a ser tendencia en redes sociales, sus viejos escándalos han resurgido. Uno de los más recordados es cuando, presuntamente, se equivocó al pronunciar la palabra “tsunami” y dijo “surimi”.

¿Por qué se dice que Ninel Conde dijo “surimi” en lugar de “tsunami”?

Hace algunos años, se dijo que Ninel Conde, actriz confirmada para ‘La casa de los famosos México 2025’, supuestamente, se confundió al decir “tsunami” y dijo “surimi”. En aquel entonces, el hoy fallecido Daniel Bisogno reforzó la idea y mencionó en una emisión de ‘Ventaneando’: “Como diría mi Ninel, que siente mucho lo del surimi”.

Si bien hasta el día de hoy no existe un video que respalde esto, la gente lo creyó y, por mucho tiempo, se burló de la celebridad, quien hasta ofreció una recompensa de 50 mil dólares a la persona que encontrara pruebas de su confusión.

Con el paso de los años, la también cantante se acostumbró a esto y hasta hizo comerciales referentes a este tema. Hace algunos meses, la propia Conde indicó que, pese a lo mucho que le afectaron las burlas en ese momento, decidió levantarse y “capitalizar el chiste”.

“Podré tener resbalones emocionales, pero no soy tonta. Tengo un raciocinio trabajado, no existió nada de eso. Decidí levantarme y hacer comerciales o chistes propios de eso, así revertí las cosas, era un negocio, no me lo tomé personal porque no era verdad”, señaló.

¿Realmente Ninel Conde dijo “surimi” en lugar de “tsunami”?

En una entrevista con Yordi Rosado, la cantante Ninel Conde aseguró que jamás confundió la palabra tsunami”, afirmando que todo había sido un invento de Daniel Bisogno.

Ninel Conde “De las primeras cosas que sucedieron en mi contra en redes fue el famoso surimi, es mi primer ataque de bullying masivo, yo nunca lo dije, fue una cuestión que mi querido Daniel Bisogno, en paz descanse, se le ocurrió, se volvió una falsa verdad”

La actriz también comentó que, debido a todos los ataques que sufrió por esta situación, tuvo que buscar ayuda profesional.

“Me hicieron mucho bullying. Me afectó mucho. Me sentí golpeada por todos lados. Caí a la lona y más abajo no podía estar, en su momento fue muy fuerte, me decían ‘torpe, tonta’ sin cerebro’. Son cosas feas que sufrí. Fui a terapia y me apoyaron mis seres queridos”, resaltó.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Además de Ninel Conde, se han confirmado a 12 celebridades más para ‘La casa de los famosos México 2025’. La producción ha revelado que habrá un total de 14 habitantes. Estos son los que han sido anunciados hasta ahora:

Dentro de los próximos días, se dará a conocer al último habitante de ‘La casa’. Según el avance oficial, se trata de una mujer. Algunos creen que podría ser Elaine Haro o Jimena Longoria.

