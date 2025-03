Captamos a Irina Baeva y al ex de Ninel Conde muy juntitos, tras rumores de boda, FOTOS

En febrero pasado, Irina Baeva y Giovanni Medina desataron rumores de haberse casado, tras ser vistos muy juntitos en los últimos meses. María Luisa Valdéz aseguró que existen pruebas de esta unión matrimonial en Dubái.

Aunque ambos han negado que hay una relación más allá de la amistad, Giovanni e Irina Baeva fueron captados por TVNotas, ¿muy enamorados?

Instagram

Te puede interesar: Irina Baeva comparte “la decisión más importante de su vida” y colapsa las redes

¿Irina Baeva y Giovanni Medina se casaron?

Según la periodista María Luisa Valdés, un amigo cercano a ella le envió pruebas de que el ex de Ninel Conde e Irina Baeva supuestamente se casaron en un evento privado.

“Un amigo regio me envió una imagen de Irina Baeva y Giovanni Medina en la que aparecen junto a Floyd Mayweather Jr.”, dijo Valdés en su sección ‘Tras los famosos’.

Luego de obtener esta información, la comunicadora contactó al empresario para preguntarle sobre estas especulaciones y él no le respondió claro.

Giovanni reacciona a supuesta relación con Irina Baeva / Redes sociales

“Le mandé un mensaje a Giovanni y le pregunté: '¿Te casaste?’. Y empezó a responder otras cosas. No me dijo si sí o no. O sea, casi, casi me confirmó que se casó con Irina Baeva. Que sean felices, que les vaya muy bien”, dijo María Luisa.

Sin embargo, la emoción sobre que la actriz rusa y el ex de Ninel Conde son esposos se disipó, dado que Gustavo Adolfo Infante confirmó que solo se fueron de vacaciones a Dubái, pero no se casaron.

“Que Irina Baeva se casó con Giovanni Medina en Dubái, eso es lo que están corriendo, lo que están diciendo. Yo tengo la realidad. La confirmación de que no se han casado... No se han casado. Sí fueron de vacaciones juntos, pero no se han casado”, mencionó Gustavo.

Irina Baeva y ex de Ninel Conde son captados juntos / IG: @irinabaeva

No te pierdas: Irina Baeva se despide temporalmente de México y se va a Rusia por importante motivo: “Me voy a mis tierras”

¿Cómo reaparecieron Irina Baeva y Giovanni Medina?

Ahora, la supuesta pareja reapareció públicamente en el evento Longines Global Champions Tour México 2025. ¡Estaban muy juntitos!

La tarde de este sábado 29 de marzo, el lente de TVNotas captó a Irina Baeva y a Giovanni Medina muy a gusto en las competencias de salto de caballos que se llevaron a cabo en el Campo Marte.

Irina Baeva y el ex de Ninel Conde vuelve a ser captados juntos / IG: @irinabaeva

Aunque ninguno de los dos tuvo alguna muestra de cariño y la actriz rusa intentó pasar desapercibida con unos lentes de sol, se confirmó que se trata de ambas personalidades compartiendo de un momento ameno juntos.

Al momento, Irina Baeva y Giovanni Medina, también ex de Geraldine Bazán, no han dado alguna declaración con respecto a la boda que supuestamente protagonizaron en Dubái. ¿Sí son pareja?

Así fueron captados por TVNotas:

Mira: Irina Baeva rompe el silencio sobre la relación que tiene con Giovanni Medina

¿Qué se sabe del romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina?

En febrero de 2025, surgieron rumores sobre una posible relación sentimental entre la actriz rusa Irina Baeva y Giovanni Medina, empresario mexicano conocido por su relación anterior con Ninel Conde. Estos rumores se intensificaron cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones, específicamente en un viaje a Las Vegas, lugar en donde Javier Ceriani los captó.

Al ser cuestionada sobre estas especulaciones, Irina Baeva expresó sentirse “contenta” y recordó que, tras su reciente ruptura, Giovanni y ella solo sostienen una bonita amistad.

Por su parte, Giovanni Medina solicitó respeto hacia su vida privada en medio de estos rumores.