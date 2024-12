Javier Ceriani rompe el silencio sobre ‘Chisme no like’, ¿agresiones físicas y hasta brujería?

Después de una semana llena de especulaciones y rumores, Javier Ceriani finalmente rompió el silencio sobre el final de ‘Chisme no like’, el programa de espectáculos que condujo junto a Elisa Beristain durante varios años.

Recoerdemos que se habló de pleitos y agresiones físicas entre los titulares. También de supuestos malos manejos y muchas cosas más. Y aunque ninguno de los involucrados puede hablar abiertamente por temas legales, platicamos con Ceriani, y nos habló del estreno de su propio programa que inició hace unas hora en su canal de YouTube.

¿Qué pasó con ‘Chisme no like’? ¿Por qué se separaron Javier Ceriani y Elisa Beristain?

Ceriani nos dijo cómo fue la experiencia en el programa y nos contó que la decisión de cerrar el proyecto la tomaron de forma consensuada:

“Chisme no like fue una experiencia increíble. Hicimos historia. Sin embargo, como todo ciclo, terminó. Me encanta el desafío de empezar otra vez. El proyecto se cerró por común acuerdo. No puedo hablar más porque tenemos un proceso legal para desarmar la empresa, que era ese programa. Es como un matrimonio que se divorcia”. “Lo que tengo claro es que quiero mi propio espacio y mi canal de YouTube. Poder hablar de todo lo que quiero. Estar solo y tranquilo. Poder comunicarme con la gente mucho más”. Javier Ceriani

Javier Ceriani regresa a YouTube solo / YouTube

¿Javier Ceriani fue despedido de ‘Chisme no like’?

Le preguntamos al presentador si fue despedido del proyecto y si quedó mal con Elisa Beristain y nos respondió:

“Soy dueño de Chisme no like. Es mi empresa y soy socio en partes iguales (con Elisa Beristain y su esposo Pepe Garza)… He trabajado con todo mundo en la industria. He tenido aliados. Nos peleamos. Luego nos hemos vuelto a aliar. Esto no es una guerra. En mi caso, estoy feliz con el equipo que armé y lo que viene. No hay rencor. Es un hasta luego. Me ha pasado con gente como Laura Bozzo, que he sido su mejor amigo y su peor enemigo”. Javier Ceriani

Elisa Beristain y Javier Ceriani / Redes sociales

Javier Ceriani y las supuestas diferencias irreconciliables con Elisa Beristain

Le preguntamos a Ceriani acerca de los rumores que circularon y que apuntaban a una mala relación con Elisa Beristain. Sin embargo, nos respondió que no podía contestar a ello pues eso es parte de la empresa.

Además, este lunes 9 de diciembre, en el estreno de su programa, Javier no dudó en calificar la separación profesional con Beristain como un “divorcio” con “diferencias irreconciliables”. “Llegó un momento que entre el ego, la economía y el amor al dinero, mi mente y mi alma, ganó mi alma. Yo quiero vivir bien, feliz y en paz. No es fácil congeniar dos sueños paralelos que se junten en uno”, afirmó.

Asimismo, durante el estreno Ceriani confesó que ya no se sentía cómodo en el ambiente del programa. “Yo estiré el proyecto lo más largo posible porque el éxito no se abandona, pero llegó un momento en que ya no me levantaba con ganas de hacer el proyecto. No era lo que yo había soñado para esta edad y este momento de mi vida en el que tengo 25 años haciendo esto. Esto no es un show, yo soy el show”, agregó.

Chisme no like llegó a su fin / IG: @javierceriani / @elisaberistain

Javier Ceriani y Elisa Beristain: ¿hubo agresiones físicas que llevaron al fin a ‘Chisme no like’?

Cuestionamos directamente al conductor argentino acerca de agresiones físicas, pues se rumoró mucho al respecto en redes. Sin embargo, nos dijo que no contestaría a eso.

Acerca de su opinión de Elisa Beristain nos dijo que para él fue una compañera de trabajo más, como tantas que ha tenido y desmintió que haya dejado a sus reporteros y colaboradores a la deriva:

“Nuestro equipo era freelance y les avisamos hasta qué día trabajaban. Yo pude preservar al equipo que era mío y que tiene los secretos de mis investigaciones. También quiero aclarar que no es verdad que haya descubierto una infidelidad (entre Elisa y su esposo)”. Javier Ceriani

Javier Ceriani comunicado chisme no like / Javier Ceriani

Javier Ceriani inicia una nueva etapa solo

Con la disolución del programa, decidió iniciar una nueva etapa en su carrera. Al iniciar su propio canal de YouTube desde cero.

“No puedo seguir un día sin hacer YouTube porque eso me genera pérdidas de dinero. Por eso arranqué rápido. Y es que la mayoría de las exclusivas que reventaron en diciembre eran mías y se están confirmando, como la separación de Carolina Sandoval ‘la Venenosa’. El público me ha apoyado mucho y se lo agradezco enormemente. Empecé como camarero en Miami y después logré el contrato más caro de radio. He perdido y ganado plata mil veces. Pero soy un águila, un guerrero”. Javier Ceriani

Javier Ceriani revela que le han hecho brujería

El excondutor de ‘Chisme no like’ nos dejó helados al revelar que cree que Niurka le hizo un trabajito:

Tenemos gente que nos ha metido en calderos, brujería. Estaremos peleando con huestes del más allá. Sé que me hicieron brujería... Eduardo Antonio (ex de Niurka) me robó un saco de mi camerino. Seguro Niurka me trabajó. Yo me protejo mucho con luz y limpias de reiki para que no me pegue eso. Dios me protege”, finalizó.

Javier Ceriani cree que Niurka y su ex le hicieron un trabajito

