Exhiben error en La casa de los famosos México 2025; aparece Ninel Conde en dos lugares al mismo tiempo

La casa de los famosos México 2025 apenas cumple dos semanas al aire y ya enfrenta un nuevo episodio de polémica. El periodista argentino Javier Ceriani hizo una fuerte declaración sobre la producción del reality. La revelación surge después de un error en la transmisión 24/7 de ViX, cuando Ninel Conde apareció en dos lugares diferentes de la casa al mismo tiempo, lo que despertó dudas sobre la autenticidad del “en vivo”.

De acuerdo con Ceriani, el incidente puso en evidencia procesos de edición y pregrabación, algo que contradice la promesa de una transmisión continua.

Te puede interesar: Wendy Guevara revela que mantuvo a Marlon Colmenarez y a su familia y ¡la traicionaron!: “Cabr*n”

¿Quién es el favorito de la primera semana de ‘La casa de los famosos México 2025'? Esto revelan las encuentas en redes. / Redes sociales

¿Javier Ceriani tiene un informante dentro de la producción de La casa de los famosos México?

En su programa de YouTube, Javier Ceriani aseguró que posee un contacto directo dentro de la producción de La casa de los famosos México 2025, dijo:

“Le comentaron (a Rosa María Noguerón) que tenía una cucaracha allí que me informa todo y ella empezó a gritar que no la quiere ahí. No importa, no la van a encontrar nunca” Javier Ceriani

Según el conductor, su ‘infiltrado’ le permite conocer cualquier anomalía antes de que la producción pueda controlarla o dar su versión. Ceriani afirmó que, incluso antes de que la transmisión sea cortada, él cuenta con los detalles del incidente y el material necesario para exponerlo al público.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Adrián Di Monte confiesa que su hermana sufrió un intento de abuso

¿Cuál fue el error en el 24/7 de La casa de los famosos México?

Eso no es todo, Javier Ceriani anticipó que al exponer este error, la producción de ‘La casa de los famosos México’ 2025, se defendería bajo el argumento de que retrasarían 10 minutos la señal del 24/7. Sin embargo, el periodista dijo que esto no justificaría la presencia simultánea de Ninel Conde en dos lugares.

Y es que el fallo técnico ocurrió durante la transmisión del 24/7 de La casa de los famosos México, cuando los espectadores notaron que Ninel Conde apareció en dos espacios distintos de la casa al mismo tiempo.

Esto provocó que los usuarios cuestionaran si el contenido realmente era en vivo o si estaría grabado. Sin embargo, el error fue registrado y compartido ampliamente por Javier Ceriani, el cual no tardó en difundirse en las redes.

Además, en otro video de su canal de Youtube, Ceriani dio a conocer que Rosa María Noguerón, productora del reality, fue llamada a las oficinas de la empresa para recibir un fuerte regaño debido a este error expuesto.

Posteriormente, el periodista comentó que la productora habría regresado a las instalaciones de ‘La casa’ exigiendo explicaciones sobre cómo la información había llegado a Ceriani, quien se encuentra en Los Ángeles, actualmente.

Te puede interesar: ¿Ninel manipula nominaciones en La casa de los famosos México? La acusan de pedir salida de Alexis Ayala, ¿hay pruebas?

Ninel Conde en dos lugares de La casa de los famosos México / X (antes Twitter)

¿Cuál es la situación actual de La casa de los famosos México 2025 tras la filtración del error en el 24/7?

Hasta el momento, la producción de La casa de los famosos México no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. El reality se encuentra en su segunda semana y recientemente realizó su segunda nominación, dejando en la cuerda floja a:



Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: Olivia Collins arremete otra vez contra Ninel Conde: “Me dolió”