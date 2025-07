Javier Ceriani lanza advertencia tras anuncio de medidas legales de Galilea Montijo en su contra, ¿indirecta?

El conductor argentino Javier Ceriani ha sido legalmente restringido de emitir comentarios públicos sobre Galilea Montijo. Así lo determinó un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien otorgó a la presentadora un conjunto de medidas de protección tras considerar que ella fue víctima de violencia mediática, digital y simbólica.

La resolución, fechada el 16 de julio de 2025, responde a una serie de declaraciones realizadas por Ceriani en su programa de YouTube y durante entrevistas en medios como La Saga, con Adela Micha. En dichas intervenciones, el periodista lanzó señalamientos contra Montijo relacionados con supuestos vínculos con brujería, rituales y otras prácticas esotéricas dentro del medio artístico.

Según el fallo, los comentarios de Ceriani constituyen violencia psicológica y simbólica, además de fomentar discursos de odio que afectan la integridad emocional y reputación de la conductora de televisión.

“El juez determinó que las expresiones del agresor son formas de violencia mediática, digital, psicológica y comunitaria, dirigidas a menoscabar la seguridad, bienestar emocional y dignidad de la víctima”, señala el documento difundido en redes sociales.

¿Qué medidas se implementarán para proteger a Galilea Montijo?

De acuerdo con el despacho Maceo, Torres & Asociados, S.C., que representa legalmente a Galilea Montijo, el juez ordenó una serie de restricciones para salvaguardar su integridad. Entre las medidas destacan:

Prohibición total para que Ceriani se acerque o se comunique, por cualquier medio, con la presentadora.

Restricción de proximidad a lugares frecuentados por la víctima, incluyendo su hogar, trabajo o sitios públicos.

Prohibición expresa de intimidar o molestar, de manera directa o a través de terceros.

Auxilio policial inmediato en caso de riesgo o si así lo solicita Montijo.

Protección policial personal o domiciliaria, en caso necesario.

Reserva absoluta de sus datos personales y de los de su familia.

Prohibición de captar o difundir imágenes o información que permita su identificación.

¿Javier Ceriani responde al comunicado de Galilea Montijo?

Luego de que Galilea Montijo compartiera un comunicado emitido por su equipo legal en redes sociales, el periodista Javier Ceriani publicó un enigmático mensaje que muchos señalaron se trataría de una repuesta a la conductora, aunque no la mencionó directamente.

En su publicación, dejó claro que no piensa guardar silencio y que su manera de responder ante la justicia será “con la verdad”.

Con un tono desafiante, Ceriani insinuó que revelará un fuerte secreto de “la señora”, como se refirió a la persona que, según él, está intentando perjudicarlo.

“¿Ya nos vamos conociendo, no? O mejor dicho, ya van a empezar a conocerme. ‘El águila’ tiene muchas sorpresas bajo sus alas, pero hay una forma en la que el águila se convierte en superáguila. A mi juego me llamaron. Estaba esperando este momento glorioso, porque cuando quieren cortarme las alas, me convierto en demonio. Hoy, en vivo, a esas personas que quieren venir con la justicia... yo haré justicia con la verdad. Hoy voy a contar el secreto mejor guardado de esa señora que quiere joderme”, expresó.

Pese a sus palabras incendiarias, durante la transmisión en su canal de YouTube no abordó ninguna información relacionada directamente con Galilea Montijo, lo que ha generado aún más expectativas entre sus seguidores.

